İşte bir şehre mutluluk ve umut saçan öğretmen Mehmet Bilgin’in hikayesi...

BUGÜN NELER OLDU

Sizlere ellerini çocukların hayal ettiklerini gerçeğe dönüştürmek için kullanan bir öğretmenden bahsedeceğim, Mehmet Bilgin'den... Bilgin, Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde bulunan Mimar Sinan İlkokulu'nda anasınıfı öğretmeni. Okulun giriş katında 30 metrekarelik bir odada öğrencilerine harikalar diyarını yaşatıyor.Sınıf bir gün denizaltı oluyor diğer gün arkeoloji alanına dönüyor. Taş devrine de gidiyor uzaya da çıkıyorlar. Öğrencilerinin görerek, dokunarak, deneyimleyerek öğrenmesi isteyen Mehmet Öğretmen, bunu onlara sunabilmek için gece yarılarına kadar çalışıyor. Üstelik ailelere hiçbir maliyet çıkarmıyor. Atıkları geri dönüştürüyor, kalan karton ve kumaş parçalarını kullanıyor...En büyük yardımcısı ise veliler. Biz de Gebze'ye Mehmet Öğretmen ile öğrencilerini ziyarete gittik. Okul bahçesine girdiğimiz andan itibaren sıcacık bir atmosferle karşılaştık. Anasınıfına girdiğimizde ise kendimizi profesyonel bir denizaltı maketinin içinde gibi hissettik. Korsan gemileri, ahtapotlar, denizkızları, gemiciler ve daha nice detay bütün gerçekliği ile karşımızda duruyordu. Bir an çocuk olup bu sihirli dünyanın tadını çıkardık. "Amacımız en az maliyetle, velilerden hiçbir şey talep etmeden güzel şeyler yapabilmek" diyor Mehmet Öğretmen ve devam ediyor: "Her şeyi dönüştürüyoruz aslında.Bir etkinlikte kullandığımız malzemeleri asla atmıyoruz, başka bir etkinlikte başka bir şey yaparak değerlendiriyoruz. Mesela şu ahtapotun kolları başka bir etkinlikte çalıydı. Borularla yaptığımız iskele, bir önceki arkeoloji etkinliğindeki kuyunun ayaklarıydı. Bu bölgede 11 yıldır çalışıyorum. Daha önce çalıştığım velilerle hâlâ irtibat halindeyim.Bir etkinliğimiz olduğunda onlara soruyorum, 'Siz de olta var mı, halat var mı?' diye, ödünç alıyoruz. Korsan fıçısı aradık, 500 liraydı fiyatı. O kadar para veremezdik. Bir velimiz su bidonunu kahverengi kâğıtla kapladı ve harika bir fıçı yaptı. Maliyeti 10 lira oldu. Önce tavanı yaptık, çöp poşetleri ile...Hamurlardan, boyalardan çocuklar da bir şeyler yaparak katkıda bulunuyorlar. Hem işin perde arkasını, imece halinde çalışmayı öğreniyorlar hem de görerek, dokunarak, deneyimleyerek bilgi sahibi oluyorlar. Hayallerini gerçekleştirebileceklerini görüyorlar."İdealist bir öğretmen Mehmet Bilgin, çünkü bu onun hayallerindeki meslekmiş:Öğretmen olmayı çok istiyordum. Ankara Üniversitesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldum. Hocalarımız harika eğittiler bizi. Çocuklar her gün aynı şekildeki bir okula girmemeliler. Onların hayal dünyasını geliştirecek ya da hayal ettikleri dünyaları sunmalıyım onlara. Böyle olunca okulla ilgili algıları değişti. Okula şevkle gelmeye başladılar. Başardığımı onların gözlerine bakınca görüyorum. İnşaat alanı kurduk, makaralar, harç, tamir masası... Çıldırdılar, her şeyi kullandılar. Kırıp dökene kadar oynadılar. Tüm güvenlik önlemlerini aldık tabii."Veliler öğretmenlerinden çok memnun. Çoğunun bütün çocukları Mehmet öğretmenin öğrencisi olmuş. Hatta sırf çocuklarını bu anaokuluna yazdırabilmek için adres değişikliği yapmak isteyenler bile olmuş.Zülfiye Çağlak "Dört çocuğum da anaokuluna Mehmet Bey'in sınıfında başladı. Başta erkek öğretmen olduğunu duyunca çekimser kaldım. Ama zaman geçince Mehmet hocanın farkını hemen anladım. Özverili, ilgili, fedakâr... Etkinlikleri harika. Yaşayarak öğreniyorlar. Bizim için çok değerli bir insan."Şennur Toprak "Oğlum okula hiç gelmek istemiyordu. Pek çok okul denedik. Mehmet Bey'in sınıfına ise ikinci günden itibaren gelmek istedi. Hayal gücü gelişti. Kitaplara karşı ilgisi arttı. Ben masal okurken asla dinlemezdi. Şimdi kendi okumak ve anlatmak istiyor. Kalem tutmayı bile istemeyen çocuğum, resim yapıp boyuyor. Kızımın da öğretmeniydi. Bize de neler yapmamız gerektiği konusunda yol gösterdi. Mehmet Bey'den Allah razı olsun."Özlem Bozoğlu "İlk başta toplantılar oluyor. Kim neler yapabileceğine karar veriyor. Pratik çözümler buluyor öğretmenimiz. Biz bile bu kadar yetenekli olduğumuzu bilmiyorduk. Sadece çocuklarımızın değil, bizim de hayatımızı ve hayata bakış açımızı değiştirdi Mehmet Öğretmen."Yeşim Soylu "Bu projeyi duyduğumuzda 'Ben yetenekli değilim, hiçbir katkı sağlayamam en iyisi katılmayayım' dedim. Ama zamanla ben de kendime inanamadım, yeteneklerimin olduğunu Mehmet Bey sayesinde fark ettim. Balık ağını ben ördüm mesela. Fikirlerimizi önemsiyor. Bir ahtapotun kolu için bile saatlerce uğraştığımız oldu. Titiz bir öğretmen. Biz de onu görerek aynı titizliği göstermeye başladık"Şaduman Aytan (Sınıf yardımcısı) "Mehmet Bey fikrimi her zaman önemsedi. Aile gibiydik. Mehmet Bey'in tayini Ankara'ya çıktı. Hayatımızda bir Mehmet öğretmen geçti. Yolu açık olsun."Muammer Kilim (Okul müdürü) "Mehmet Bey okula hiçbir maliyet çıkarmadan yapıyor tüm etkinlikleri. Çocuklarla çok iyi iletişim kurup, onların hayatında kalıcı güzel izler bırakıyor. Ankara'ya tayini çıktı. Yolu hep açık olsun."Kısa bir süre önceye kadar eşi ve oğlu ile üç kişilik mutlu bir ailesi varmış Bilgin'in... Hayatının değiştiği o anları şöyle anlatıyor: "Eşim Nesrin Bilgin de okul öncesi öğretmeniydi. Çocuklar için yapmayı hayal ettiği bir kitap merkezi vardı. Bu kitap merkezini yaparken depodan kumaş parçası almaya gidiyor, merdivenlerden düşüyor. Beyin kanaması geçirmiş. Son sözleri 'Sınıfıma çocuklarıma gideceğim ve oğlum Kerem' olmuş. Bu bölgedeki bir anaokuluna eşimin adının verilmesini istiyoruz. Tek temennimiz bu. Çünkü o görevi başında vefat etti. Harika bir öğretmendi. İnşallah Milli Eğitim Bakanlığı bir anaokuluna eşim Nesrin Bilgin'in adını verir."