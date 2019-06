Tülin Şahin Bebeğime kavuşmak için haftaları sayıyorum

Tülin Şahin yıllardır herkesin hayranlıkla izlediği, yaşam tarzı, işine saygısıyla takdir ettiği bir model. Podyumların ve reklamların gözde ismi geçtiğimiz aylarda Portekizli bir işadamıyla evlendi, ardından hamile olduğunu açıkladı. Yıllardır annelik özlemi çeken Şahin'in çocuk konusunda nihayet yüzü güldü. Annelik heyecanı içindeki Tülin Şahin elbette yine durmak bilmiyor. Mankenliğin yanı sıra yıllardır yazdığı kitaplar, TV programı, internet siteleri üzerinden kadınlara ve genç kızlara sağlıklı beslenme, spor, doğru giyinme, doğru saç ve makyaj tüyoları veren güzel manken, şimdilerde de hamilelik serüvenini paylaşmaya hazırlanıyor. Şahin'le stüdyoya girdik ve evliliği, hamileliği hakkındaki en özel duygularını konuştuk

. - Şimdi hayatınızın başka bir dönüm noktasındasınız, bir bebeğiniz olacak. Nasıl hissediyorsunuz?

- Öncellikle bebeğim olacağına inanamıyorum hâlâ (gülümsüyor). İlk defa bunu yaşayan biri olarak, elbette çok heyecanlıyım! Çok merak ediyorum, bir an önce tanışmak istiyorum onunla. Süreç ilginç; her gün, her hafta bir şeyler keşfediyorsunuz, öğreniyorsunuz. İçinizde büyüyen, yaşayan bir mucize... Haftaları sayıyorum.

- Sürpriz miydi bu bebek...

- Hem öyleydi hem de değildi. Çocukları ne kadar sevdiğimi ve yıllardır ne kadar çok çocuk istediğimi herkes bilir. Aslında bebek ne zaman geleceğine kendisi karar veriyor, doğru zamanı biliyor yani (gülümsüyor). Bu anlamda sürpriz değildi ama hamileliğinizi öğrendiğiniz ilk anda herkese sürpriz oluyor aslında. Bu anlamda da sürprizdi.

- Bir bebek yaşamınıza katılacak. Hamile olduğunuz haberini ilk aldığınız zamanı, ilk kalp atışını duyduğunuz anı bize biraz anlatır mısınız... - Bir çok duyguyu bir arada yaşıyorsunuz böyle anlarda sevinç, şaşkınlık, mutluluk... Allah'ın onu göndermek için seçtiği çok özel bir zaman olduğunu görüyorsunuz. arkadaşımız tanıştırdı

- Nasıl bir hazırlık içindesiniz? Şimdiden kıyafetler almaya, odasını hazırlamaya başladınız mı?

- Sağolsunlar etrafımda çocuklu, bebekli çok arkadaşım var. Onların hepsi dört bir koldan yardımcı oluyor. Birisi odasında yardımcı olmak istiyor, diğeri kıyafetlerinde... Ben şu an daha çok gözlemliyorum, öğreniyorum... İlginç bir dünya... Keşfedilecek çok şey var. Adeta bir okyanus...

- Gelelim bu güzel bebek haberinin en başına. Bir anda evlendiğiniz haberi geldi... Eşinizle nasıl, nerede tanıştınız? Bu aşkın başlangıç hikayesi nasıl oldu?

- Amerika'da yaşayan ortak bir arkadaşımız sayesinde tanıştık. Birbirimizden hiç haberimiz yoktu. O arkadaşım bizi birbirimize uygun görmüş ve tanıştırdı. Pedro Portekizli. İşleri için Londra, Panama ve Portekiz'de olması gerekiyor ama tabii şimdi daha fazla İstanbul'da...

- Eşiniz bebek konusunda nasıl hissediyor, size nasıl yardımcı oluyor?

- Çok çok heyecanlı. Her şeye çok yardımcı oluyor. Bir çok konuyu önceden düşünmüş oluyor, daha şimdiden geleceğini planlıyor...

- Hayatınızı değiştirdi mi hamilelik? - İster istemez değiştiriyor tabii. Ben fiziki olarak rahat bir hamilelik geçiriyorum, şanslıyım aslında. Enerjim de yerinde, çok küçücük şeyler oluyor zaman zaman. O da hamile değilseniz bile ara sıra olabilecek şeyler. Ben hamile olduğumu öğrendiğim andan itibaren, enerjimin daha da arttığını, geleceğe daha umutla baktığımı ve hayatın güzelliklerine daha da odaklandığımı farkettim. Bebeğim bana her konuda yardımcı oluyor.

- Bulantıları olur hamilelerin bu aylarda, sizde de var mı?

- Bulantılarım çok yoğun bir şekilde var. O yüzden yediğim, içtiğim her şey değişti, kısıtlandı.

- Çocuk olduktan sonra nasıl biri olurum, anne olarak hayatım nasıl değişir, diye düşünüyor musunuz hiç?

- Tabii ki düşünüyorum. Milyon tane soru var aklımda. İnanılmaz bir süreç. Fakat uzmanlar, doktorlar 'an' da kalmamızı ve yaşamamızı öneriyor. Ben de uzmanların sözlerine inanmakla beraber hayatımın pozitif yönde daha da güzel olacağını biliyorum.

- Çocuk sahibi olmayı ne zamandır istiyorsunuz?

- Yıllaaaaardır istiyordum (gülümsüyor). Çocuk sahibi olmak için çok da çabalarım olmuştu. Altı-yedi yıl önce iki defa tüp bebek denemem oldu. Ama Allah'ın bir bildiği var ki; şimdi doğal bir şekilde nasip etti. Çok seviyorum çocukları. O kadar çok arkadaşımın çocuğu yakınımda büyüdü ki. Bana arkadaşlarım hep, "Sen kendin büyük bir çocuksun zaten..." der.

- Çocuğunuzla ilgili hayalleriniz neler, nerede, nasıl koşullarda büyütmek istiyorsunuz? - Hayallere dalıyorsunuz tabii ki ama aslında anı yaşamak çok önemli. O yüzden 'bebek' adımları ile ilerlemek lazım diye düşünüyorum. Yoksa yıllar çabuk geçiyor. Bir bakmışsınız tüm o anlar gitmiş. Oysa onun her anını yaşamak, tadını çıkarmak lazım. Bebekliğini, çocukluğunu... Bazen hayatımızda her şey için çok fazla plan yapıyoruz. Fakat yarını kimse garanti edemiyor, öyle değil mi? Önemli olan huzurlu olmak. - Bir kadın hamileyken de güzel olabilir. Bununla ilgili sanırım siz önümüzde güzel bir örnek olacaksınız. Neler düşünüyorsunuz? - Umarım öyle olur çok teşekkürler. Kesinlikle bir kadın hamileyken ekstra güzel. Aslında sağlıklı beslenmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Zaten hamilelikte zaten hormonlar coşmuş oluyor, üzerine üç öğün sağlıklı beslenme eklediğiniz zaman; ışıl ışıl ve sağlıklı görünüyorsunuz. - Çekim sırasında giydiğiniz kıyafetler çok şık. Modacınız kim? Birlikte nasıl bir iş birliğindesiniz? - Çok teşekkürler. Miray Gündoğdu çok yetenekli bir tasarımcı. Geçtiğimiz haftalarda bana ilk defa Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin düğününde giymem için çok rahat ve şık bir abiye hazırladı. O gün başladık ilk defa çalışmaya. Ardından günlük giymem için bir şeyler tasarlayalım diye konuşmaya başladık. Çünkü gerçekten hamilelere kıyafet bulmak çok zormuş özellikle Türkiye'de. Yaşayana kadar da anlamıyormuş insan gerçekten. Bulduğunuz kıyafetlerin ya kumaşı sentetik ya kesimi ya da modeli fonksiyonel değil. Hamilesiniz diye 'çadır' giymek zorunda değilsiniz. Öncellikle rahat ardından şık olmak istiyorsunuz. Özellikle çalışan bir hamileyseniz alternatiflere ihtiyacınız var. Dolayısıyla Miray'la konuşurken elbisenin şurada lastiğe ihtiyacı var, buradan esnese daha iyi olur diye hayal ettik. Hamileliği boyunca ince görünmek isteyenler için hileli dikişler, bölmeler, lastikler düşündük. Öncellikle hepsi benim kendi giymek istediğim tasarımlar oldu. Kendime ve rahatlığıma göre hareket ederek birlikte tasarladık.

- Yaşamınızın her döneminde sağlığına, sporuna, kendine dikkat eden biri olduğunuzu biliyoruz. Hamilelik sürecinde tüm bunlar adına nasıl bir yaşam biçimi sürüyorsunuz? - Her hamilelik kendine özel, hepsinin ayrı hikayesi var. Kimisi dokuz ay boyunca çalışırken, kimisi koltuktan kalkamıyor. Şu an fanatikçe yaptığım bir şeyler yok. Yani spor vs... Ben hep bilim ve tıptan yanayım. Doktorları dinlerim, danışırım. Onların ilk günden söylediklerini, önerdiklerini uyguluyorum. "Hamilelik hastalık değil" diyorlar herkesin bildiği gibi. "Durum elverdiği sürece spor yapın" diye öneriyorlar. Yarım saat yüzün, yürüyüş yapın deniyor. Hamile yogası ve pilatesi öneriliyor. Önerdikleri yiyecekler ve içecekler var. Sonra siz zaten tüm bunları baz alarak, kendi yaşamınıza göre dengeleyerek hamileliğinize en uygun hale getiriyorsunuz. Bazı günler çok halsizim, bazı günler enerjik. Akışına bıraktım hayatı. Bazı günler aşırı midem bulanıyor, kusmalar yoğun oluyor, bazı günler hiç olmuyor. - Dışardaki görünür yaşamınızı biliyoruz. Evde nasıl birisiniz, neler yaparsınız? - Ev hayatını çok seven biriyim. İşim yoksa dışarıda, günlerce evden çıkmam. Modellik hayatımda ne kadar ışıltılıysam, ev hayatımda bir o kadar sadeyim. Evimde ayaklarımı uzatıp kitap okumayı, her alanda bilgilerimi geliştirmeyi severim. Arkadaşlarımla evde vakit geçirmek, onlarla bir şeyler yapmak en büyük zevklerimden. Evimde hiç sıkılmam ve yapacak bir şeyler bulurum hep. Evde vakit geçirmenin insanı şarj ettiğini herkes keşfetmeli bence. - İşinizle ilgili nasıl bir yol izleyeceksiniz bundan sonra? - Aslında şu ana kadar modellikte nasıl gittiyse, onun hamile versiyonunu düşünelim... Hamileliğim duyulduğu ilk günden itibaren kadınlar çok soru soruyor; Ne yiyorum, içiyorum, giyiyorum... Sonuçta bu süreci yaşayan her kadının algısına mutlaka diğer hamileler giriyor ve herkesin bir bilgiye, paylaşıma, tecrübeye, öneriye ihtiyacı var. Ben soruyorum, onlar soruyor... Karşılıklı öğreniyoruz. O yüzden farklı farklı platformlarda hamilelik planlayan ve yaşayan kadınlara önerilerde bulunmaya çalışacağım. Bu tarz projeler üzerine şu an çalışıyoruz. - Sizin kadınlara yol gösteren kitaplarınıza alışığız. Hamilelikle ilgili de böyle bir çalışma içinde olacak mısınız? - Evet bir yayın grubuyla birlikte çalışıyoruz. Hamilelik, anne-bebek, çocuk tüm bu alanı çok geniş şekilde kapsayacak şekilde sponsorlar ile detaylı ve hummalı bir çalışmanın içindeyiz. Çok heyecanlı... Ayrıca YouTube yayınlarımız olacak ve tabii ki sosyal medya. İnanıyorum ki hamile kadınlarla karşılıklı sinerjisi bol bir süreç olacak. Karşılıklı birbirimizden çok şey öğreneceğiz ve birbirimizden besleneceğiz.