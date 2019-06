İstiklal Marşı okunurken nabzımız yükseliyor

27 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A MilliKadın Basketbol takımının oyuncuları heyecanlı ve bir o kadar gururlu. Amaçları belli: Bu şampiyonadan Olimpiyat biletiyle ayrılmak. Bu noktada Garanti BBVA'nın desteğini unutmamak gerekiyor. Tam 18 yıldır kesintisiz Türk basketboluna katkı sağlayan Garanti BBVA, Potanın Perileri'nin de en büyük destekçisi... Oyuncularla röportaj yapmak üzere Sinan Erdem Spor Salonu'ndayız, neşeli bir hava hakim salona. Espriler yapılıyor, makyajlar tazeleniyor ve fotoğraf çekimi için herkes hazır! İşte tam bu noktada sohbet ettiğimiz takımın menajeri Yasemin Horasan, "Yeni bir ekip oluşumu var milli takımda, takım ruhunu, kültürünü bilen insanlarla beraberiz. Değişik bir enerji var oyuncularda, bir anda yeterli ısı oluştuğunda, patır patır hepsi patlıyor Takım tam anlamıyla bir patlamış mısır" diyor. Sonra oyuncularla takımı masaya yatırıyoruz...



BAHAR ÇAĞLAR

MAÇ ÖNCESİ MUTLAKA FÖN ÇEKTİRİRİM, KADINIZ SONUÇTA!

* İlkokulda çok uzun değildim, çok zayıftım. Okul seçmelerinde basketbola seçildim ve o an vuruldum basketbola. Çok keyif aldım her oynadığımda.

* İzmirliyim, orada basketbol oynamaya başladım ve genç yaşta Adana'ya gittim. Aile bağlarım çok kuvvetli, İzmir'den ayrılırken annemin ağladığını hatırlıyorum. Çok üzülmüştük. Bu artık bir işti benim için, heyecanıma saygı duydular ve desteklediler.

* Boyum 1,90. Boyum nedeniyle çok zorluk yaşamıyorum. Bazen ayakkabı konusunda sıkıntı çıkabiliyor çünkü 42/43 numara ayakkabı giyiyorum. Ama o da, özel üretim yapan yerler sayesinde çözüldü son zamanlarda, topuklu ayakkabı bile buluyorum artık.

* Maç öncesi mutlaka fön çektiririm. Bunun için vakit ayırırım. Şimdi Avrupa Şampiyonası'na gidiyoruz, saçımda keratin var ve kurutursam dümdüz olabiliyor. Bunu düşünerek yaptırdım. Çözümler üretiyoruz bir şekilde. Ürünler valizde hemen yerini alıyor. Kadınız sonuçta.

* Bu takımın sinerjisi çok iyi. Tekrar Olimpiyatlara gitme hakkı elde etmeyi çok istiyoruz. Milli takımda oynamak çok özel bir durum, ayrı bir duygu. İzmir'de oynarken milli takıma seçildiğim anı bile hatırlıyorum. O anki heyecanımla şu anki heyecanım aynı. Çünkü ülke temsili bu. Yurtdışında İstiklal Marşı okunurken, bayrağımızı gördüğümde çok duygulanıyorum. Taraftar olarak vatandaşımızı görünce bile çok mutlu oluyorum. Başarı da gelince çok gurur verici oluyor.



KÜBRA ERAT

SAHAYA EN ERKEN BEN ÇIKMAK İSTERİM

* Türk kadınını temsil etmek gurur verici. Sahada tüm yükler unutuluyor.

* Bu bir salon sporu biliyorum ama ben saçıma, makyajıma çok dikkat etmiyorum. Saçımı topluyorum ve çıkıyorum. Normal yaşantımda da fazla süslü değilimdir.

* Çok fazla totemim yok ama sahaya en erken çıkmaya çalışırım. Ve maç body'im ve taytım sabittir, mutlaka onları giyerim.

* Takımın en neşelisi Esra Ural.







OLCAY ÇAKIR TURGUT

AMAÇ, TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ DÜNYAYA GÖSTERMEK!

* Türkiye'yi önce Avrupa'da, ardından Olimpiyatlarda, Dünya Şampiyonası'nda temsil etmek ayrı bir gurur. Amacımız ülkemizi dünya çapında temsil etmek. Bu yolla kadınların gücünü, Türkiye'nin gücünü gösteriyoruz.

* Basketbol hem temas, hem de ayrıntı sporu. Epey zor bir spor. Çok keyif alarak oynuyorum ve bu benim hayatım. Bu bir iş değil benim için.

* Manisa Turgutluluyum. Sekiz yaşımda başladım basketbola. Ve bu spor sayesinde 12 yaşımda, ailemden ayrılıp İstanbul'a Fenerbahçe Kulübü'ne geldim. İki, üç oyuncu ve antrenör ablalarla birlikte kulüp evlerinde kaldım yıllarca. 12 yaşımdan beri tek başımayım ve hayatımın sorumluluğu bende. Bu spor sayesinde oldu bu. Elbette zorluklar da yaşadık ailem ve ben.

* Sahaya makyaj yapıp, saçımı yapıp çıkarım. Bunun bana moral verdiğini düşünüyorum. Özgüvenimi yükseltiyor.

* Takımın en titizi Kuanitra Holingsvorth. Acayip biri. Mesela idman için hazırlanmaya başlıyoruz soyunma odasında. İdman bittiğinde giyeceği eşyaları giyeceği sıralamaya göre dizer, katlar... Uzaktan dehşet içinde izlerim onu. En pozitifimiz Esra Ural Topuz, en kötü durumda bile pozitif kalmaya çalışır



TİLBE ŞENYÜREK

İZİN GÜNLERİMİZDE BİLE BİR ARADAYIZ

* Saçlarım çok uzun biliyorum, genetik olarak annemin ve ablamın da böyle saçları. Bakım falan yapıyorum, kuaföre gitmeyi severim. İpek kirpiklerim de var. Bakımlı olmayı çok seviyorum. Takımda yapmayan kızlara da söylüyorum, "Hadi gel sana ipek kirpik yaptıralım, kaşlarını düzelttirelim" diye...

* 1.90 boyundayım, sadece ayakkabı bulmakta sıkıntı yaşıyorum. Bazı ortamlarda ilgi odağı olduğum için ara sıra rahatsız ediyor. Ama genel olarak boyumu, fiziğimi beğeniyorum.

* Yaşları birbirine çok yakın, çok eğlenceli bir takımız. Herkes birbirini yıllardır tanıyor. Eğlenerek yapıyoruz her şeyi. İzinli günlerimizde bile bir arada vakit geçiriyoruz. Sırbistan'a mutlu ve eğlenerek gidiyoruz.



TUĞÇE CANITEZ

BOYUM NEDENİYLE DİKKAT ÇEKİYORUM

* İzmirliyim, Adana'da basketbol oynadım, sonra bir dönem Amerika'ya gittim okumaya. Şimdi de Fenerbahçe'deyim.

* Herkesin kazanmak için oynadığı, başarıya aç bir milli takım bizimki. Çok güzel bir ekip olduk.

* Takımdaki çoğu kız, makyajını, saçını yapar çıkar. Kesinlikle ojesiz çıkmam ben. İnsanlar totem gibi düşünüyor ama benim için bir alışkanlık. Molada otururken, elimi güzel görmek istiyorum. Tüm kozmetik eşyalarımı, saç düzleştiricimi hazırladım, valizim bunlarla dolu.

* Takımın en kendine bakanı Bahar Çağlar. Her şeyine dikkat eder, her şeyi yanındadır, bakımsız görmek neredeyse imkansız. Cansu Köksal'da öyledir, ne zaman sorsam kuaförde.

* Boyum 1.90. Benim için bu boy zor değil, sadece dikkat çekici. Dikkat çekmeyi seven biri değilsen zor. Her girdiğin ortamda, herkes dönüp bakıyor. Benim öyle bir sıkıntım yok. Gece dışarı çıktığımda mutlaka topuklu giyerim, seviyorum çünkü.



ASENA YALÇIN

TAKIMIN EN SÜSLÜSÜ CANSU VE BAHAR

* Profesyonel bir oyuncu için milli takımda olmak ekstra bir yük gibi görünüyor ama çok büyük bir gurur. Düşünsenize hem kadın olarak hem de sporcu olarak Türkiye'yi temsil ediyoruz. Yükü elbette var ama bunu sahaya yansıtmıyoruz. Oraya çıkınca en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Birbirimizden güç alıyoruz.

* Kadın sporu denince akla voleybol geliyor, farkındayız. Orada temas yok, daha soft. Ama ben yaptığım spordan çok memnunum ve kendime çok yakıştırıyorum. Fiziksel olarak çok güçlü olmak zorundayız. Temasın yoğun olduğu bir spor olduğu için maçlarımız kıran kırana geçiyor. Basketbol kadın sporu değil yaklaşımına katılmıyorum, yapabiliyorsak bizim sporumuz demektir.

* Şu an çekim var diye makyaj yaptım, normalde tercih etmiyorum. Maça çıkarken saçımı hep aynı stilde toplamam gerekiyor, başka türlü oynayamıyorum.

* Enerjiye inanan biriyim, o olmadan hiçbir şey olmuyor. Bu takım sporları için çok önemli! Ne kadar iyi takım olursan ol, enerjin düşükse kazanılabileceğine inanmıyorum. Takımda da bu enerjiyi yakalamaya çalışıyoruz. Çünkü önemli değişiklikler oldu takımımızda. Hazırlık dönemini çok iyi geçirdik. Avrupa Şampiyonası'nda bunu devam ettirmemiz gerekiyor.

* Takımın en süslüsü Cansu Köksal ve Bahar Çağlar bana göre. Ben en titizlerden biriyim galiba. Nereyi dağınık görürsem toparlamaya çalışıyorum. Bir de Kuanitra Holingsvorth titiz.

* Takımdaki herkesin köpeği var. Bu nedenle bizim takımı sevimli bir Beagle'a benzetebilirim.

