Bir kadın bir motosiklet üç kıta

Asil Özbay İstanbul Gedik Üniversitesi'nde akademisyen. Her yıl iki aylık yaz döneminde motosikletini farklı bir ülkeye sürüyor. Şimdiye kadar üç farklı kıtada Rusya, Moğolistan, İran ve Fas'ın da aralarında olduğu toplam 20 farklı ülkeye gitti. Bu yıl ki rotası ise Güney Asya ülkeleri. Kadınların yapabileceklerinin sınırlarının ne kadar geniş olduğunu tüm dünyaya göstermek isteyen Özbay deneyimlerini bizimle paylaştı...- 17 yıldır Türkiye'nin çoğu yerini motosikletimle gezdim. Hep sınırları aşmak isteyen bir kadındım. Keşfetmeyi ve farklı kültürleri tanımayı seviyorum. Ama son beş yıldır farklı kıtaları motosikletimle geziyorum. Kadın cezaevinde 300'e yakın mahkûmun olduğu yerde satranç antrenörlüğü yaptım. O süreçte hayatta hiçbir şeyi ertelememem gerektiğini ve bir şeyin tam olmasını beklemeden yola çıkmanın çok önemli olduğunu anladım. Oradaki kadınlar bana çok şey öğrettiler.- Motosikletle beraber kendi sınırlarımı da aşıyorum ve doğayla bütünleşebiliyorum. Kısa sürede çok fazla yol kat edebiliyorum. Her rota insana farklı bir şey öğretiyor. En çok da kendime ve insana tahammül etmeyi öğrendim. Çünkü çok sorunlarla karşılaşıyorum. Bana her şeyin bir çözümü olduğunu yollar öğretti. Daha çok sakinleştim, önyargılarımı azalttım çünkü çok farklı insanla tanıştım. Farklı insanlar ve kültürler insanın bakış açısını değiştiriyor.- Olumlu tepkiler alıyorum. Hemen hemen gittiğim her ülkede birkaç gün sonra yerel kanallarda ve gazetelerde haber oluyorum. Halk da misafir edip hikâyemi dinlemek istiyor. Sanki bir kahramanmışım gibi görüyorlar.- İran' a gittiğimde orada yaşayan kadınların motosiklet kullanması yasak olduğu için kadınların bakışları canımı acıtmıştı. Çünkü onlara yasak olan bir şeyi ülkelerinde rahatça yapıyor olmak bana ağır gelmişti. Bir de Pakistan'da "Herkes sana bakıyor böyle giyinmemen gerekiyor" diyenler olmuştu.-Moğolistan. Çünkü 500 km yol gidiyorsun ve bir çadırla karşılaşıyorsun, ev yok... Sadece boşluk hissi var ve bu boşluk da kendinle sohbet etme, yüzleşme fırsatı veriyor. Bana bu duyguyu yaşattığı için çok sevdim orayı...- Her yaptığım rota Kız Kulesi'nden başlıyor. Orada da vermek istediğim mesaj kadının özgürleşmesini simgeliyor benim için. Çünkü bütün efsanelerde, masallarda kadına özel bir alan biçiliyor. Ben de bu alanın dışına çıkılması gerektiğini göstermek istiyorum. Ama bazı coğrafyalarda dışarısı kadınlara ait bir alan değil. Bir kadının dışarıya ve dünyaya yakıştığını göstermek istiyorum. - Motosiklet kullanan kadına pek alışkın değilken siz tüm dünyayı geziyorsunuz neredeyse...- Asil Özbay olarak değil de motosikleti ile dünyayı dolaşan bir kadın olarak görünür olmanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Tek başına kimseye bağımlı olmadan istediklerini başaran bir kadının görünürlüğünü vurguluyorum. "O kadın bunu yapıyorsa ben de bunu yapabilirim" diyebilirler. Türkiye'ye döndükten sonra okullarda söyleşiler yapıyorum. Kadınlardan çok güzel mesaj alıyorum. İlham vermek ve ben de başarabilirim duygusunu aşılamak bana güç veriyor.- Türkiye'deki bütün ilkokullara gitmek ve kız çocuklar ile buluşmak istiyorum. Çünkü onlar başarılı kişileri televizyonda görüyorlar ve farklı anlam yüklüyorlar. Sanki daha farklı ve uzak biriymiş gibi hayal ediyorlar. Bu yüzden onlarla yakın olup "Bu abla gibi olacağım" demelerini sağlamak istiyorum. Unutmayın bir kadın yapabiliyorsa her kadın yapabilir.