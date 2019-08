Mutfakta star var

BUGÜN NELER OLDU

Malumunuz artık aşçılık, şeflik günümüz dünyasının en gözde meslekleri... Tıpkı oyuncular, şarkıcılar gibi şeflerin de tüm dünyada milyonlarca hayranı var.Jamie Oliver, Gordon Ramsay, Alain Ducasse, geçen sene hayatını kaybeden Paul Bocuse gibi... İntiharıyla hayranlarını üzen ve televizyon programının tekrarları her geçen gün daha fazla kişi tarafından seyredilen şef, yazar ve TV yapımcısı Anthony Bourdain de bunlardan biri...Türkiye'nin dünyada en önemli markalarından biri de yine mutfaktan geldi. Elbette namı diğer saltbea Nusret'ten bahsediyorum. Tüm bu saydığım isimler mutfaktan gelen ve star olanlar. Bir de bunun tersi durumlar var. Zaten starken şef olmaya başlayanlar.Araştırmaya göre dünyadaki profesyonel iş insanlarının yüzde 90'ını bir gün restoran açma hayali kurarmış. Demek ünlüler restoran açmakla kalmayıp yemekleri de bizzat yapma peşinde...Bu kez ülkemizde de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Umutsuz Ev Kadınları'nın starı Eva Longraia'nın yemekteki becerilerine göz atıyoruz. Dizide canlandırdığı Gabby karakterinin mutfakla arası olmayabilir. Ama Longraia'nın evinde gerçek hayatta önceden ısıtılmış fırınlar, fritözler eksik olmuyor. Onun da yayınlanmış bir yemek tarifi kitabı var ve adı Eva'nın Mutfağı.Kendisi aynı zamanda Master Chef gibi reyting rekorları kıran yemek yarışmalarında aranan jüri. Birçok ünlü ve başarılı şef Eva Longaria'nın mutfakta iyi olduğunu ve yemekten çok iyi anladığını söylüyor. Oyuncunun Hollywood'ta Beso, Las Vegas'ta SHe isimli restoranları da var.Bu konunun gündeme gelme nedeni geçtiğimiz hafta oyuncu ve sağlıklı yaşam sitesi GOOP'un kurucusu Gwyneth Paltrow'a bir takipçisinin yaptığı yorum. Oscar ödüllü aktristin yemek yapmayı bilmediğini ve başkalarının tariflerini kullandığını dile getirdi takipçisi.Paltrow cevap vermekte geç kalmadı. Sekiz yılda dört yemek kitabı çıkarmıştı. Daha önce farklı restoranlarda yemekler tattığı ve yorum yaptığı bir TV programı da vardı. Paltrow'un takipçisine yanıtı da çok sakin olmadı. "Eğer yemek yapmayı bilmesem nasıl dört tarif kitabı yayımlarım" dedi. Paltrow'un sağlıklı beslenmeye olan düşkünlüğü zaten tüm Hollywood'un dilinde. Hatta oyuncu arkadaşları "Onun evinde gidince ya yanlış bir şey yersek diye geriliyoruz" şeklinde şakalar da yapıyor. Zira son yıllarda oyunculuktan daha çok sağlıklı beslenme tarifleriyle uğraşıyor. Zaten Chris Martin'den olan kızlarının adı da Apple yani elma.Duruşu, tarzı, dansı... Pek çok yönüyle harika bir kadın Gloria Estefan... Oldum olası büyük hayranlarından biriyimdir. Ama bu kez konumuz onun müziği değil elinin lezzeti. Küba asıllı sanatçı da aynı zamanda bir şef. Hem de kitaplı bir şef. Estefan Kitchen (Estefan'ın Mutfağı) isimli bir yemek kitabı var. İçinde de geleneksel Küba yemekleri tarifleri...Özellikle karides creole tarifi epey popüler. Ayrıca Estefan sık sık ABC televizyon kanalında yayınlanan The Chew isimli programa konuk şef olarak katılıp yemek pişiriyor.Bir de mini restoran imparatorluğu var. Elbette hepsi Küba restoranları. Miami ve Kaliforniya'da birkaç tane restoranı eşi Emilio Estefan ile birlikte işletiyor.Hilary Duff'ın kız kardeşi Haylie Duff tıpkı ablası gibi oyuncu ve şarkıcı. İki kardeşin birlikte oynadıkları Material Girls filmindeki performansı ile sinemanın en kötülerine verilen Altın Ahududu Ödülü'ne (Razzie Awards) aday olmuştu.Oyunculukta istediği yere tam olarak gelemedi belki ama mutfakta harikalar yarattığı gerçek.Teksas doğumlu Haylie'nin Real Girls Kitchen (Gerçek Kızın Mutfağı) isimli tarif programı epey ilgi gördü. Aynı zamanda blogger ve yemek kitabı yazarı olan oyuncunun artık kayranları yemek yapmayı sevenlerden oluşuyor.Bir başka Oscar ödüllü oyuncu daha mutfak delisi... Matthew McConaughey'den bahsediyorum. Çapkınlıklarıyla da bir zamanlar Hollywood'ta nam salan yakışıklı oyuncunun gençlere yardım etmek için kurduğu Just Keep Livin yani Yaşamaya Devam Et isminde bir vakfı bulunuyor. Film setlerinden arta kalan zamanı genelde vakıf için çalışmakla harcıyordu. Ta ki mutfağa girene kadar. Şu sıralar oyuncunun hayranları onu ancak evde et pişirirken yakalayabilir.* Oyuncu Pelin Karahan iki çocuğunun ardından mutfaktaki marifetlerini göstermeye başladı. Karahan'ın mutfağa girip bizzat uyguladığı tarifleri de epey beğeni topladı.* Pınar Altuğ Atacan da hem yemek hem sohbet programı olan ünlü isimlerden biri.* Kadir Doğulu ile mutlu bir evliliği olan Neslihan Atagül'ün de bir dönem yemek kurslarına gittiği konuşuluyordu.* Ebru Şallı fit fiziğinin yanı sıra mutfakta on parmağında on marifet olan isimlerden biri. Şallı da yıllarca televizyonda yemek programı yaptı ve konuklarını ağırladı.