İngiliz taraftarlarla 24 saat

14 Ağustos Çarşamba günü dünyanın gözü İstanbul'daydı. İki İngiliz efsanesi Chelsea ve Liverpool'un UEFA Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak olması günler öncesinden İstanbul'a heyecan getirdi. Binlerce taraftar şehre aktı... Taraftarlarının karşılaşmaması için güvenlik önlemleri günler öncesinden alındı. Liverpool'lu taraftarlar Taksim'e, Chelsea taraftarları ise Beşiktaş'ın merkez üssü Çarşı civarına yerleştirildiler. Bu heyecanı yaşamak ve yerinde görmek için Beşiktaş Çarşı'dan maçın oynanacağı stada kadar taraftarları maç öncesi ve sonrası takip ettik. Birlikte vakit geçirdik, görüşlerini aldık.

ÇARŞI CHELSEA TARAFTARININ YANINDA

Beşiktaş Çarşı Grubu ve Beşiktaş taraftarının Chelsea'yi bağırlarına bastığına tanık olduk. Çok sayıda Beşiktaş taraftarı Chelsea formalarıyla, takımın lehine tezahürat yaptı, destek oldu. Tam o sırada bir mekanda maçı bekleyen iki İngiliz taraftarın yanına yaklaşıp hislerini sorduk. 21 yaşındaki Aldwin, "Beşiktaş Çarşı Grubu'nun ününü biliyorum. Çok hararetli bir taraftar grubu olduğundan haberimiz var. Bizi çok iyi ağırlıyorlar. Burada taraftarlıktan öte bir futbol kardeşliği yaşatıyorlar bize" dedi. Arkadaşı Christopher ise şu yorumda bulundu: "Maç sayesinde İstanbul'u da tanıma fırsatı bulduğumuz için çok mutluyuz. İstanbul bir dünya efsanesi... Özellikle maçın yapılacağı stat müthiş bir konumda. Şehrin en güzel manzaralı yerlerinden biri."

SLOGAN BEŞIKTAŞ'TA DEĞIŞTI

Beşiktaşlı taraftarların yeni ürettiği slogan ise Chelsea'li taraftarların hoşuna gitti. Liverpool fanlarının ağzından düşmeyen bir slogan vardır. "You will never walk alone" (Asla yalnız yürümeyeceksin). Bu slogan Beşiktaş'ta değişti "You will walk alone" yani "Yalnız yürüyeceksin" oldu. Maçı izlemeye gelen binlerce İngiliz, Türk ezgilerini de sevdi. Kafelerde maç saatini bekleyen taraftarların yanına gidip davul zurna çalan müzisyenlere, İngilizler dans ederek eşlik etti.

MAÇ İZLENECEK EN İYİ STATLARDAN BİRİ

Dünyanın farklı yerlerinden gelip İstanbul'da buluşan daha birçok futbol fanatiği var ve ortak görüşleri stadın ve stadın bulunduğu yerin güzelliği. Birçok taraftar İstanbul Boğazı manzaralı bir statta maç izlemenin ayrı bir tecrübe olduğunu söyledi. Kazanan taraf olan Liverpool cephesinden de bahsetmek gerekiyor. Taksim'i mesken tutan Liverpoollular günler öncesinden maç atmosferine hazırlanmak için Taksim Meydanı'nda ve kafelerde toplanıp hep bir ağızdan marşlarını söylediler ve tezahüratlarını yaptılar. Liverpool'lu taraftarlardan, konuştuğumuz 30 yaşındaki avukat Danial, "Liverpool'un Türkiye'de çok sevildiğini biliyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor" dedi.

İNGİLİZLER BEŞİKTAŞ MARŞI SÖYLEDİ

İstanbullu sporseverler ise iki İngiliz kulübünü Beşiktaş'ta ağırlamaktan mutluydular. Kol kola eğlendiler ve beraber şarkılar söylediler. Türk taraftarların İngilizlere olan misafirperverliği ve futbola olan ilgisi Britanyalıları da çok etkilemiş olacak tezahüratları bir süre sonra Galatasaray ve Beşiktaş şarkılarına döndü. Onlarca İngilizin Beşiktaş meydanında Beşiktaş spor kulübü için söylediği marşlar futbolun birleştirici ve yakınlaştırıcı gücünü bir kez daha gösterdi.

TANITIMA BÜYÜK KATKI

Bu büyük karşılaşmanın ülke turizmine de büyük katkısı oldu. İstanbul'daki otellerin büyük kısmı doldu. Ortalama 50 bin İngilizin maç için Türkiye'ye geldiği söyleniyor. Bu karşılaşmanın İstanbul'a katkısı ise 100 milyon euro'nun üzerinde oldu.

ÖZEL NOTLAR

İki dev İngiliz kulübünden Chelsea de Liverpool da İstanbul Boğazı'na en hakim otelleri tercih etti. Chelsea'nin tercihi Shangri- La olurken Liverpool ise The Ritz Carlton'da kaldı. UEFA yetkilileri ise Swiss Otel'de konakladı.

Maçın güvenliği için 8500 polis görev aldı.

Kupa maçı 215 Ülkede canlı yayınlandı

STAT DIŞINDA TABLETTEN İZLENDİ

Birçok taraftar ise stat çevresindeki park ve bahçelerde maçı telefon ve tabletlerinden izledi. Battaniyelerini sandalyelerini kapıp stat çevresine gelen kalabalık maç bitimine kadar burada takıldı. Her ne kadar Türk taraftarlarının da etkisiyle karşılaşma dostane bir havada seyretse de güvenlik sağlanması için Türk Emniyet Teşkilatı da yoğun önlemler aldı. Güvenlik güçleri araç ve yaya geçişlerini bölerek karışıklığı da engelledi ve stat bu şekilde daha rahat doldu, boşaldı. Ayrıca emniyetin bir önceliği de fanatik İngiliz taraftarları karşı karşıya getirmeden stada sokmaktı. Türkiye'deki karşılaşmalardan da tecrübeli olan ekipler burada da sınavı geçti ve hiçbir aksilik yaşanmadı. Fanatizmin en yüksek seviyede yaşandığı ve holiganların çıkardığı olayları dış basından takip ettiğimiz İngilizlerin, Türkiye'de sorunsuz zaman geçirmeleri sağlandı. Korsan bilet satmaya çalışan ve taşkınlık çıkarmak isteyen kişileri ise spor şubeden ekipler müdahale ederek gözaltına aldı.



DÜNYADAN İSTANBUL'A AKIN

Maçın oynanacağı stadın çevresi ise saatler öncesinden dolmaya başladı. Binlerce taraftar ellerinde bayraklar ve atkılarla fotoğraf çektirmek için stadın önünde toplanmaya başladı. Bu karşılaşma için dünyanın birçok yerinden taraftarın akın ettiğini gördük. Polonyalı iki genç kız da bu taraftarlardan sadece ikisiydi. Koyu Liverpool taraftarı olduklarını söyleyen iki taraftar kazanan tarafın kesinlikle Liverpool olacağını söyledi. Ayrıca maç için gelmelerine rağmen İstanbul'un birçok yerini gezip gördükleri için çok mutlu olduklarını da öğrendik. Iraklı Liverpool taraftar topluluğu ise maç için İstanbul'a gelmişler. Liverpool'da oynayan Müslüman futbolcu Muhammad Salah forması giymişlerdi. Sonrasında Türk futbolseverlerden de çok kişide aynı formayı gördük. 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Mert, "Salah dünyada hızla yayılan İslamafobiyi tersine çevirdi. Sevimli tavırları, başarısı ve zekasıyla Müslüman dünyası için gurur kaynağı oldu. Bugün pek çok İngiliz taraftarda da onun tişörtlerini giyiyor" dedi.