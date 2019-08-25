Hayallerin ötesindeki ada

Coron, Palawan Adası'nın kuzeyinde minicik bir ada. En uzun noktası 20 kilometre dersek sanırım büyüklüğü kafanızda daha da netleşir. Adaya Manila'dan kalkan uçaklarla ya da El Nido kasabasından kalkan feribotlarla ulaşılıyor. Coron'da turistlere yönelik farklı turlar var. İsterseniz Calauit Adası'nda safariye katılabiliyor isterseniz batıklara dalabileceğiniz bir tur seçebiliyorsunuz. Coron Adası mercan resifleri ve İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan uçak ve gemi batıklarıyla dünyanın en önemli dalış noktalarından biri. Adada dalış okullarının yanı sıra profesyonel dalgıçlara yönelik konaklamalı özel dalış turları da bulunuyor. Bu turlardan birinde Green Lagoon'un benzersiz renge sahip suyunda yüzüp Quin Reef'te şnorkelle rengarenk sualtı dünyasını seyrediyorsunuz. Ardından bulunduğunuz tekne dağların arasında bir koya demir atıyor. Burada 170 basamaklı merdivenden tırmanıp Filipinlerin en temiz gölü olduğu belirtilen Kayangan'a ulaşıyorsunuz. Sonra da zorunlu olarak can yeleği giyip gölün serin ve dibi olduğu gibi gösteren berrak suyunda yüzüyorsunuz. Coron'u tricycle (üç tekerlekli bisiklet) kiralayıp karadan gezmek de mümkün. Köylerde kısa molalar vererek iki saatlik yolculuk sonrası Concepcion Şelalesi'ne ulaşabilirsiniz. Coron kasabasının yükseklerinde yer alan sıcak ve tuzlu su kaynaklarına gitmeyi de ihmal etmeyin.

BÜYÜLEYİCİ MANZARA

Palawan'ın kuzey doğusunda ise El Nido kasabası yer alıyor. Kasabaya üç saatlik uzaklıkta ise Port Barton bulunuyor. Yaklaşık iki kilometrelik plajın kıyısına kurulmuş, tropikal ormanın arasındaki Port Barton teknolojinin henüz ulaşmadığı, bir tane dahi beton binanın bulunmadığı küçücük bir balıkçı köyü. Elektrik sadece akşamüstlerinden itibaren veriliyor. Banka, ATM ya da döviz bürosu yok. Hepsi de bungalovlardan oluşan pansiyonların hiçbirinde sıcak su bulunmuyor. Küçücük ama dünyanın her bir yerinden gelen, turistik mekanlardan kaçıp sukûnet içinde kafasını dinlemek isteyen turistlerle dolu. Sokaklar dünya mutfaklarından yemekler sunan restoranlarla, incecik kumdan oluşan, büyüleyici manzaraya sahip plaj da bungalov ve barlarla dolu. Geceleri cibinlikle kaplı yatağınıza uzandığınızda uzaklardan gelen müziğe dalga sesleri ve ormanın içindeki yaban hayatın tuhaf sesleri eşlik ediyor. Burada şnorkelle dalıp mercan resiflerinin tadını çıkarabilirsiniz.