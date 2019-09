Hıp hop’a taverna cilası

Beatmucit Ceyhuni onun hip-hop alemindeki lakabı... Hollanda'da doğmuş, orada yaşıyor. Arabesk ve 80'lerde bir orgla tek tabanca müzik yapan taverna şarkıcılarına selam çakıyor müziğiyle... Müziğinde biraz efkar, biraz kara mizah var. "Neşeden şaşırmışım/ Kestane aşırmışım kiraz ağacından" diyor bir şarkısında, "Başucundan çalındı ruhun hiç haberin olmadı/Burnunun dibinden alındı şuurun haberin olmadı" diyor başka birinde... 1983 doğumlu Ceyhuni... Derin mi derin bir adam. Dijital ortamların verdiği müzikal imkanla günden güne takipçileri, sevenleri artıyor. Yakın dönemde yayınladığı Taverna Etnik Hip Hop Teknik-Ahım Şahım albümüyle hip hop âleminde adından söz ettiriyor.

- Girizgah kabilinden ve müziğinizi daha iyi anlamak için; yetiştiğiniz çevreden, muhitten bahsedebilir misiniz? Nasıl bir hayattan geliyorsunuz? - 1983 Hollanda doğumluyum. Etnik azınlığın yoğun olduğu Amsterdam- West bölgesinde büyüdüm. Çok kültürlü bir hayattan geldim. - Müzikle ilk temasınız nasıl oldu? Dinleyici olarak... Evinizde kulağınıza çalınan, sizde yer eden ilk müzikler, müzisyenler kimler oldu, neler oldu?



- Müzik hayatımda hep vardı. Ozanları, aşıkları dinlerdi babam. Bizim de kulak vermemizi isterdi. Arabesk ve oyun havaları da dinlenirdi bizim evde. Neşet Ertaş, Mahzuni Şerif, Ali Kızıltuğ, Bahri Altaş, Halit Arapoğlu, Dilber Ay aklıma gelen ilk isimler. Evin dışında da Batı müzikleri duyardık. Tarzların isimleri önemli değildi. Öyle bir kulak gelişmiş demek ki.

- Sonrasında müzikal serüveniniz nasıl gelişti?

- "Böyle böyle oldu" diye anlatamam belki ama önce uzun süre boyunca saydığım isimleri sadece dinledim. Sonra ne bulduysam dinledim. Sonra aradım taradım dinledim. Yani önce dinledim. Sonra bir gün bilgisayarımın bir enstrüman olabileceğini anladığımda neler yapabileceğimi de anladım. Kendime ara sıra kaçabildiğim ruhsal bir alan yarattım. Yıllarca kimseye de bahsetmedim. İyi geldi bana.

- Hip hop sizin için ne ifade ediyor? Bir liman mı, bir sığınak mı?

- Beni eteğinde, yamacında barındıran bir dağ gibi hip hop. Güvenli bir alan. Beni tanıyan, çocukluğumu, gençliğimi bilen, ruhumu bilen bir dağ. Sağolsun.



- Taverna müziğinden esinlendiğinizi biliyoruz. Zaten siz de ilan ediyorsunuz. Özelllikle 80'lerde çok popüler olan bir akımdı... Sizdeki yeri nedir taverna müziğinin ve bunu hip hop'la harmanlamak nasıl bir süreçti, nasıl bir üretim yoluydu?

- Direkt bildiğimiz taverna örneklerinden esinlendim dersem yalan olur. Ben tavernanın gerçekliğine, naifliğine selam çaktım. Orgla istediği sesi çıkarabilen ve kimseye ihtiyaç duymayan yapısına el salladım. Eski albümümün adını "Taverna Etnik Hip-Hop Teknik" değil de "Mahmut Etnik Hip-Hop Teknik" koysaydım, hiç kimse "a bu taverna" demezdi. Ben sadece içimde olanları kendi tekniğimle bir araya getirdim.

- Hollanda size, hayatınıza, müziğinize neler kattı? Oradan Türkiye nasıl göründü size ve şu an nasıl görünüyor? Bir gurbet hissi oluşuyor mu?

- Amsterdam kimliğim ve Türk kimliğim beni ben yaptı. Çok gurbetçi edebiyatı yapan biri değilim ama şunu belirtmeliyim ki buraların acısını da kahrını da bizler çektik. Bunları katmış olabilir. Hatta müzik yapma sebebim olmuş olabilir.

Rap'çi gençler heyecan arıyor

- Türkiye'de yapılan hip hop ve rap hakkında neler düşünüyorsunuz? Burada son dönem bu alemde ciddi kavgalar, dalaşmalar var... Bu tarzın genlerinde mi var dalaşma sizce? Yurt dışında da oluyor mu? - Çok takip edemiyorum açıkçası. Ya da yeni başlıyorum diyebilirim. Yeni isimleri pek bilmem ama gerçek oldukları sürece her akıma saygı gösterilmeli. Birbirinin taklidi işler çok fazla. Ama dünyada bu böyle. Her şeyin içi boşaltılıyor. Dalaşmalar olur. Rap'çilerin yaş ortalaması gittikçe düşüyor. Çok da olgun hareketler beklememek lazım. Gençler heyecan arıyor. İlk kural dürüstlük. Kimden esinlendiğini, kimden etkilendiğini açıkça söyleyemeyen adamdan bi' cacık olmaz. - Sözlerinizdeki ruh halini nasıl özetlersiniz? Beslendiğiniz temalar, kaynaklar; özetle besinleriniz neler? - İnsandan besleniyorum, hayatın dinamiklerinden, dostluklarımdan, çocuklarımdan. Burnumun ucundakilerden beslenirim. Tema aramam. Ceviz yerim. Keçi boynuzu pekmezi. Yulaf ile yoğurt yerim. (Gülüyor) - Derinlikli, iç dünyanıza, iç dünyaya yönelik sözleriniz var... Eğlendirmek yerine, insanı kendi içine bakmaya yönlendiren... Sizce bu halin sırrı ne? - Ben kendi hüzünlendiğim ve kendi güldüğüm şeyleri yazarım. Kendime yazarım. "Ben eğlenmeye gidiyorum" diyerek evden çıkmadım hiç. Neyin ne olduğunu hep sonradan anladım. En büyük dersim bu. Sırrım yok.