Evde yapım drone göklerde

BUGÜN NELER OLDU

Bedran Tüner, 19 yaşında ve Hakkâri'de yaşıyor. Küçüklüğünden beri teknolojiye ilgisi var. Kendi imkânları dâhilinde tasarımlar yapıyor. Ve hep bir drone almak istiyor. Harçlıklarını biriktirip internetten fiyatlarını araştırdığında ise çok pahalı olduğunu görüyor. Ve aklına hemen bir fikir geliyor: Kendi drone' unu yapmak! Bunun için de hurda ve ikinci el parçaları toplayıp, tamir ettikten sonra yeni bir drone oluşturuyor. İşte biz de bu genç mucitle drone macerasından ve teknoloji tutkusundan konuştuk.Bedran'ın yazılım ve mekanik bilgisi varmış aslında. Ama bunun için hiç eğitim almamış, sadece internetten izleyerek öğrenmiş. Tüner, "Hep drone almak istemiştim ama imkânımız yoktu. Gerekli malzemeleri araştırdım ve çok pahalı olduğunu fark ettim. Ben de bozuk parçalara bakmaya başladım. Çünkü daha ucuza satıyorlardı" diyerek nasıl başladığını anlatıyor. Bedran drone'unu defalarca deneme yanılma yoluyla uçurmaya çalışıyor. Hatta kırılan parçaları da oluyor. Yine de pes etmiyor ve onarıp uçurmaya çalışıyor. "Üç ay boyunca hiç uçmadı. Defalarca cesaretimi topladım ve pes etmedim. Evde birkaç lamba bile patlattım. O yüzden de ailem 'Artık uğraşma, uçmuyor' dedi. Ama beş aylık bir çalışma sonucunda çabalarımın karşılığını aldım." diyor ve ekliyor Bedran "Drone'um dışarıdan bakınca kırık dökük gözüküyor ama ben onunla gurur duyuyorum."Tüner, drone'a diğerlerinden farklı olarak birkaç mod da eklemiş. "Drone' lar şu an sağlık alanından kargo alanına kadar her alanda kullanılabiliyor. Ama araştırdığım kadarıyla içeride uydu bulamadıkları için iyi uçamıyorlarmış. Ben de drone'uma bir mod ekleyerek kapalı alanda da uçurabiliyorum. Diğer modlar ise; kumanda bağlantısı kesilirse yavaşca inmesini sağlayacak mod, yere düştüğünde motor durmazsa diye bir acil iniş modu ve kendiliğinden yavaşça inmesini sağlayan mod." Drone, dört kilo ağırlık kaldırabilme gücüne sahip ve yaklaşık 30 dakika uçuş süresi var. Bedran' ın yaptıkları sadece drone ile de sınırlı değil: "Kendi yaptığım 3D yazıcım var. İstediğim projeyi yaptığım makine, benim için tasarlıyor ve plastikten imal edip bana sunuyor. Onu da bir dolap kapısını kesip yapmıştım." Tüner, "Ortam ve şartlar elverirse kilolarca ham madde üretebilirim ve hayalim arasında bu yazıcı ile protez bacak ve kol yapmak var. Bunun için kombinasyonlarını yapıp tasarladım. Ama maddi bir desteğim olmadığı için yarıda bırakmak zorunda kaldım" derken bir yandan da üniversite sınavına hazırlandığını ve mekatronik mühendisliği okumak istediğini söylüyor. Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği olan İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) de davet edilen Bedran "Hep gitmek istiyordum ama imkanım yoktu. Şimdi ise drone'umu götürüp orada sunacağım. Eleştirileri dinleyip söylenenler doğrultusunda daha da geliştirmek istiyorum. Ve benim gibi teknolojisi meraklısı insanlarla buluşacağım için çok heyecanlıyım" diyor.