Caner’le sanki çok eskiden tanışıyormuşuz aynı bahçede oyun oynamışız gibi

Şükran Ovalı uzaktan takip ettiğim, hiç tanımadığım ama içten içe son derece pozitif hisler beslediğim bir kadındı. Hali, tavrı, tarzı, duruşu etkileyici geliyordu. Evliliği, dünyaya getirdiği kızı derken hayat Şükran Ovalı için belli bir düzleme oturduğu noktada, Evlat isimli oyununun provalarının fotoğrafları ilişti gözüme. 'Bu kadını tanımak için daha iyi bir fırsat olamaz' dedim ve harekete geçtim. Uzun zamandır röportaj vermediği için çekinceleri vardı ama hepsini aştık. Wyndham Grand Hotel Kalamış'ın terasında harika bir İstanbul gününde buluştuk. Sözünü sakınmayan, kendiyle dalga geçen, işine ve ailesine aşık bir kadın o... Haliyle sohbette çok keyifliydi...- Belki bir sürü şeyin tam anlamıyla farkındaydım ama Mihran'la bir birey olduğumu anladım. Bir alanım olduğunu, zaaflarımla, iyi yönlerimle kendimi kabul etmeyi öğrendim. Mihran, bana iyi geldi. Evlat her şey! Doğduğu andan itibaren yaptığım her şeyi öğrendiğini ve taklit ettiğini fark ettim. Bu nedenle ona sürekli taklitler yaptım, kuklalarla oyunlar oynattım.. Bir ara tek kişilik oyun sahneleyen, tek seyircisi olan biri gibiydim (gülüyor). Çok mutluyum, onun gülmesi yeterli geliyor. Bir çocukla, tekrar hatırlıyorsun çocuk olduğunu. Bebekten sonra şöyle hissettim; hepimiz bebektik. Birine kızmakta zorlanıyorum artık. Bir de şunu fark ettim; Mihran'a oyuncaklar alıyorum, onu oynatayım derken bir bakmışım ben oynuyorum.- Çok ilginç bu söylediğin... Geçenlerde Mihran'a baktım, on aylık falandı, oyuncak bebeğini aldı kucağına, "Eee eee diye" uyutmaya çalışıyor. Demek ki doğuştan gelen bir içgüdü. Ben çocukken de çocuk severdim. Rahmetli babaannem çok gülerdi bana, "Boyundan kısa olan herkesi kucağına almaya çalışıyorsun" derdi. Anaçlığım hep vardı.- Annelik kutsal bir görev bence. Çocuk kutsal bir kere. Çocuğunu iyi yetiştirip yetiştirmediğinin cevabı da çocuğunda bence. Nasıl bir anne olduğumun cevabını ilerde Mihran verecek bana. Ama oyun oynamayı seven bir anne olduğumu söyleyebilirim. Şükürler olsun pozitif bir bebeğim var. Beraber müzik dinliyoruz, oyun oynuyoruz, saçmalıyoruz, kitap okuyoruz, yatağın içinde boğuşuyoruz.- Tiyatro çok uzun zamandıristediğim bir şeydi. Tiyatro öyle"Yaptım, oldu" diyebileceğin biryer değil. İliklerine kadar oradaolmalısın ve hakkını vermelisin.Yönetmenimiz İbrahim Çiçek'letiyatro adına başlamıştık projelere;uzun bir süre önce bir oyun önerdibana, o dönem evleniyordum.Okumalara provalara başladım,hamile olduğumu öğrendim. Yarımkaldı. Bu oyun geldiğinde bununbir tesadüf olmadığını hissettim.Evlat isimli oyun, baba-oğul, anneoğul,karı-koca ilişkilerini anlatan,bir birey yaratmaya çalışırken,ebeveynlerin birey olmaya çalıştığıgüçlü bir oyun. Çok heyecanlandım,bu benim asli görevim ve onageri dönmüş gibi hissediyorum.Çünkü konservatuar mezunuyum.Fransız yazar Florian Zeller'inbir oyunu Evlatİlişkileri anlatan,hiçbir karakterini kurban seçmemişbir oyun. Hikayedeki herkes haklı.Zaafları olan ve haklılıkları olangüçlü bir metin. Sofia karakterinioynuyorum. 4 Ekim'deki prömiyerdensonra 9-19 ekim'de Uniq sahnedeve 31 Ekim'de ise Dasdas'tasahnelenecek.- Caner'le birlikte ayarlıyoruzher şeyi. Benim provam, onunantrenmanı oluyor. Ben çıkıyorumevden, o geliyor. Ben yoksam alıyor,parka götürüyor. O yoksa benalıyorum. Sağolsun bana çok yardımcıoldu, Mihran'ın bakımındada, eş olarak da, hayat arkadaşıolarak da. Şükürler olsun her şeyyolunda gidiyor.- Ömür Sabuncuoğlu'nun öncülüğünde bir kitap çıktı. Ekran önündeki bazı isimlerin öyküler kaleme aldığı... Geliri okuyamayan kız çocuklarına gitti. O dönem bu kitap için bir öykü yazıyordum. Bir gece rüyamda bir kızım olduğunu gördüm, bembeyaz bir bebekti, sudan çıktığı zaman ağlıyordu, tekrar suya sokuyordum, "Caner sudan çıkardığımda ağlıyor" diyordum çaresizce. Su sesiyle birlikte kulağıma şöyle bir ses geldi, "Kızının adını Mihran koy, unutma Mihran koy" dedi o ses. Bu tür şeyler yaşayanlar çok olmuş, sanılmasın ki efsunlu bir durumum var (gülümsüyor). Ama bu rüyayı gördüğüm sırada hamile değildim (en azından öyle biliyordum) ve bir şeye yormadım. Öykü yazdığım için, ondan etkilendim diye düşündüm ve öyküdeki kızın adını Mihran koydum. Bir süre sonra fark ettim ki hamileyim. Ve hamileliğim bu rüyayı gördüğüm dönemlere denk geliyor. Kızım olacağını hissettim. Mihran, tarih kitaplarında güneşin hazinesi demek. Su, nehir anlamına da geliyor. Dünyada en fazla 200 kişide olan bir isim, daha doğrusu isimdi. Ama benden sonra insanlar çocuklarına bu ismi koymaya başladılar. İsmiyle geldi anlayacağın. Ela'yı da yanına koyduk isminin. Ona da ilerde bir seçim şansı tanıyalım istedik.- Hissediyorum galiba... Bana çarpana bile "Pardon teşekkür ederim" derim (gülüyor). Her şeye teşekkür ederim. Hep böyleydim. Çok da şükrederim. Babaannemin adı Şükran, hayatımın en önemli kadını.- O dönem köpeğim vefat etti, o beni biraz zorladı. Ama onun dışında, Mihran çok uslu bir bebekti, midem bulanmadı, kusmadım, çok büyük zorluklar yaşamadım. Bunu söylerken de utanıyorum zor hamilelik geçirenlerden. Ben film izledim, uyudum, yedim... 30 kilo aldım şükürler olsun (gülüyor).- Kadının kadına böyle şeyler yapması çok ayıp, başka meslektaşlarım üzerinden de böyle laflar edildi. Ben lohusayken ekrana çıktığım için insanlar takdir edecek sandım; "İki aylık bebeği var, çıkmış, bir karakter oynuyor" derler sandım. Neler dediler! Kaşımın bir yerinde yarık var, istesem doldurtabilirim, doldurtmuyorum, ilerde bir karakter için gerekli olur diye. Ne güzel olur bir yönetmen gelse bana rolüm için "Kilo al" dese. Bu bir özgürlük, bu oyunculuk!- Başlarda çok taktım. Çok üzüldüm. Beni tanımıyorlar ki, bunları nasıl söylerler diyordum. Kendimi şöyle rahatlattım, beni tanımadan da seviyorlar, bunu kabul ediyorsam, tersini de kabul etmeliyim. Beni tanımadan seviyorlarsa, tanımadan eleştirecekler de. İnsanlar çok mutsuz. Sosyal medyada gördüklerimiz, duyduklarımız, şiddete fazlaca tanığız artık. Sosyal medya da saldırarak rahatlama yeri gibi. Ama ben kendimi biliyorum. Benim evladım iyi olsun, kim ne düşünürse düşünsün. Kimseye bunun aksini anlatmama, ispat etmeme gerek yok. Saçımı kesmeme bile karıştılar. Bir rol gelir kazıtırım gerekirse... Oyuncuyum ben.- Hah... Kesinlikle değil. Ben ayrıca eskiden de kiloluydum, eski bir şişmanım (gülüyor). Konservatuardayken de kilolu olduğum bir dönem var. Çok da mutluydum. Sistem, moda falan bizi bu hale getirdi. Eski heykellere bak, Yeşilçam'a bak, müthiş güzel hatlı, yuvarlak kadınlar vardı. Bunlar değişen, dönüşen şeyler. Ama bir insanın gülüşünü değiştiremezsin. Her şey insanın gülüşünde saklıdır. Hepimiz birbirimize benzemek zorunda mıyız? Farklı olmak güzel bir şey.- Huzurlu bir dönemindeyim. Büyüdüğüm bir dönem. Kabullendiğim bir dönemdeyim. Caner'le çok şey öğrendim. Muhakkak o benden, ben ondan... Ama Mihran'la birlikte aile olmak bambaşka bir his. Caner'le sanki çok eskiden tanışıyormuşuz, aynı bahçede oyun oynamışız gibi hissediyorum. İnsanın birinin yanında gerçek olması, kendi gibi olması, tüm zırhlarını bırakması, özüne dönmesi ve ortaya çıkarması kolay değil. O zaten kalbi elinde bir çocuk olduğu için mutlaka birbirimizden etkilenmişizdir. Birbirimize yaradığımız kesin, umarım da böyle devam eder.- İyi ki Caner'le evlendim, iyi ki çocuğum ondan oldu, iyi ki karşıma çıktı. Aile olduk. Kıymetli bir his. Öğrenmek çok fedakarlık isteyen bir şey. Aramızdakinin kolay kolay yakalanmayacak, çok kıymetli bir şey olduğunu ikimizde biliyoruz. Aynı yerden bakabilmek, konuşunca anlaşabilmek, birbirine şevkat göstermek, adil olmak hem arkadaş olmayı gerektiriyor hem çok sevmen gerekiyor.- Ben futboldan öte Beşiktaş'ı seviyorum. İlk başlarda temposunu anlamıyordum. Şimdilerde maçları izleyemiyorum, Caner'den sonra zorlandım, o adrenalin, sakatlanacak korkusu nedeniyle... O bana, "İkimizde oyuncuyuz" diyor. Benim de şehir dışında işim oluyor, onun da. O anlamda benzer noktaları var işlerimizin. Bu ilişkiyi de zinde tutan bir şey. Birbirimizi çok kısıtlı görmüyoruz, bir şekilde denk gelmeye çalışıyoruz ve geliyoruz da. Ama bu özlem de çok iyi geliyor, ilişkiye yarıyor.