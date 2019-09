Hallstatt’ta rüya gibi 24 saat

BUGÜN NELER OLDU

Oldum olası gölleri ve onların yarattığı hissi sevmişimdir. Hallstatt, Avusturya Salzkammergut Göller Bölgesi'nde minicik ama paha biçilmez bir inci... Bunu oraya vardığınız zaman anlıyorsunuz. Çünkü Hallstatt Köyü'ne ulaşana kadar yol üstünde gördüğünüz manzara öylesine büyüleyici ki, "Bundan daha güzeli olamaz" diyerek yola devam ediyorsunuz. Oysa daha güzeli sizi varış noktanızda bekliyor. O yüzden paha biçilmez bir inci orası. Dünyanın en güzel 10 köyünden biri olarak anılıyor. UNESCO tarafından Dünya Miras Alanı listesinde... Ve her bir sıfatını da sonuna kadar hak ediyor. Mayıs ve ekim ayları arasında gün içinde araç trafiğine kapalı Hallstatt'a, gitmek için sohbahar biçilmez kaftan. Hallstatt her mevsim konuklarına ayrı bir güzellik sunan yerlerden... Her mevsimi ayrı romantik... Orada geçirdiğimiz 24 saat bize gösterdi ki, bir yere hangi anlamı yüklersen ona dönüşüyor. Hallstatt için en romantik rotalardan biri olarak söz ediliyor. Gerçekten öyle... Ve burası görebileceğiniz en güzel köylerden biri. Bilinen en eski tuz madenlerinin de bulunduğu 800 nüfuslu bir doğa harikası Hallstatt... Uzakdoğulu'ların yoğun ilgisi altında. Öyle ki Çin'de bu köyün bir kopyası yapılmış.Buraya gelenlerin yaptığı en büyük hata, Hallstatt'ı günübirlik ziyaret edilecek bir yer gibi düşünmeleri... Oysa günübirlikçiler gittiğinde ve küçük köy sessizliğe büründüğünde tadını çıkarmak çok daha keyifli oluyor. Hallstatt'ta epey konaklama seçeneği mevcut... Biz göl kıyısındaki, bölgedeki en şık otellerden Heritage Hotel'i tercih ettik. Sabah göl manzarasına uyanmak harikaydı ama gerek var mıymış? Kesinlikle yokmuş... Çünkü köyün tepelerinde çok daha uygun fiyata aynı manzarayı sunan seçenekler var. Tercih size kalmış... Hallstatt'a Viyana'dan arabayla geldiğimiz için, alternatif ulaşım seçenekleri hakkında pek fikrim yok. Araç trafiğine kapalı köyün girişine çok yakın noktalarda yer alan otoparklara kolayca park edebiliyorsunuz aracınızı... Kaldığınız otelin shuttle'ı bu otoparklarda sizi bekliyor ve köye ulaşımınız sağlanıyor. Sonrası keyfine doyum olmaz bir yürüyüş... Bir buçuk saatte her yerini didik didik gezebileceğiniz bir köy burası. Gölün kenarından başlayın, ara sokaklarında kaybolarak çizebilirsiniz rotanızı. Bol bol fotoğraf çektirme molası ile köyün tamamını gezince sıra eğlenceye geliyor... Önce göl kenarında Gasthof Zauner Restoran'da karnımızı doyurduk. Gölden çıkan bir balık soframıza renk ve lezzet kattı. Seehotel Gruner'in restoranı da listemizdeydi ama akşam yemeğinde denemeyi tercih ettik. Yeme-içme faslı bitince köyün altını üstüne getirmeye geldi sıra... Minik dükkanlar, tatlıcılar, hediyelik eşya satan yerler arasında kendimizi kaybettik. Günübirlikçiler genelde akşam beş gibi ayrılıyor köyden ve derin bir sessizlik hakim oluyor Hallstatt'a... Gölde gezmek için tekne kiralamanın tam sırası! Herhangi bir tekne kullanım bilgisine ihtiyacınız yok. Aç ve kapa düğmeli teknemize bindik, yarım saati 10 euro'ya harika bir göl turu yaptık. Peki bu bizi kesti mi? Hayır. Köyü biraz daha dolaştıktan sonra, tekrar teknede soluğu alıp, köyü gölden izlemenin keyfini bir saat daha çıkardık. Hallstatt'a yaptığımız en güzel şeydi.Hallstatt'ı sadece huzurlu diye tanımlamak haksızlık olur. Köyde yer alan Beinhaus yani Kemik Evi çocukların bayılacağı yerlerden... Adından da anlaşılacağı üzere kemikten inşa edilmiş bir ev burası. Geçmişte sınırlı mezar alanı olduğu için ölüler geçici olarak gömülürlermiş, 10- 15 yıl sonra kemikleri toplanıp güneşte beyazlamaları için bırakılırmış. Sonunda bu kemikler Beinhaus'ta dekoratif şekilde sergilenmeye başlanmış... 70'li yıllarda Katolik Kilisesi ölülerin yakılmasını onayladıktan sonra bu uygulama da durmuş... Atraksiyonlar bununla sınırlı değil bu küçük köyde... Fünikülere binerek tuz madeni gezisi de yapabilirsiniz. Biz bu geziyi Salzburg'a sakladığımız için yapmadık. Ama Avusturya'dan tuz madeni gezisi yapmadan dönmeyin. Özellikle çocuklu bir tatilse bu! Hallstatt'ı yukardan görmenizi sağlayan Viewing Platform da ilginç bir tecrübe olabilir. Yükseklik korkunuz yoksa, bu güzel manzaranın bir de yukarıdan tadına varabilirsiniz. Heyecan konusunda tatmin olduysanız, Central Square Marktplatz da bir kahve keyfini hak ettiniz. Yaz döneminde bu küçük köye geldiyseniz, civarındaki plajlardan birine uğramayı ihmal etmeyin. "Gölde yüzmek gibisi yok diyorlar" aklınızda olsun...