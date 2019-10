Yıldızlarla dolu 20. sezon

Caz akşamlarında İtalya ve Küba melodileri

Kübalı besteci ve piyanist Omar Sosa, 17 Aralık Salı akşamı, 2012 yılından beri beraber çaldığı caz trompetçisi Paolo Fresu ile birlikte sahne alacak. İkiliye, caz dünyasının ritim ustası olarak tanınan Hint perküsyonist Trilok Gurtu eşlik edecek.

İş Sanat 5 Şubat Çarşamba akşamı, caz, R&B, soul ve blues repertuvarıyla China Moses'ı sahnesinde ağırlıyor. Caz duayeni Dee Dee Bridgewater'ın kızı olan Moses, kendi şarkılarıyla olduğu kadar, yorumladığı efsanevi caz ve blues şarkılarıyla da dikkatleri çekiyor.

Kamerun'da müzisyen bir ailede dünyaya gelen bas gitarist Richard Bona'yı, birlikte birçok projede çalıştığı Kübalı besteci/caz piyanisti Alfredo Rodriguez ve "cep kraliçesi" lakaplı davulcu Taylor Gordon ile 11 Mart Çarşamba akşamı, İş Kuleleri Konser Salonu'nda dinleyebilirsiniz.





Olga Pericet'ten flamenko gösterisi: La Espina

Olga Pericet Dans Topluluğu 2019 yazında Sadlers Wells'te segilenen La Espina şovuyla 20 Şubat Çarşamba akşamı İş Kuleleri Salonu'nda sahne alacak. Kariyerine Madrid'de başlayan Olga Pericet, The New Yorker tarafından "teknik açıdan usta bir dansçı" olmasının yanı sıra, "sanatsal olarak yeni şeyler denemekten korkmayan bir sanatçı" olarak nitelendiriliyor.



Edebiyatla müzik bir arada

Edebiyatımızın usta isimlerinin şiir ve hikâyeleri Serdar Yalçın'ın besteleriyle İş Kuleleri Salonu'nda bir araya geliyor. Mehmet Birkiye'nin sahneye koyduğu ve Atilla Birkiye'nin metinlerini hazırladığı, izleyicileri ile ücretsiz olarak buluşan bu seride Nâzım Hikmet, Âşık Veysel, Cemal Süreya şiirleri ile Sait Faik Abasıyanık ve Yaşar Kemal hikâyeleri yer alacak. Şiir ve hikâye dinletilerinin bazılarının gösterimleri pazar günleri saat 17:00'de gerçekleştirilecek.



Klasik müziğin en iyileri sahnede

İş Sanat'ın yeni konser sezonu, 14 Kasım Perşembe akşamı, Thomas Rösner yönetimindeki, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası konseri ile açılacak. Konserin solisti ise Parlayan Yıldızlar serisinden tanıdığımız keman sanatçısı Demirhan Gökbudak.

Piyanist Muhiddin Dürrüoğlu ve Fransız müzik festivallerinin bilinen ismi klasik trompetçi Romain Leleu, oda topluluğu Orchestre Royal de Chambre de Wallonie ile birlikte 3 Aralık Salı akşamı dinleyicilerin karşısında olacak. Orkestranın şefliğini Frank Braley üstleniyor.

Alman piyanist Holger Groschopp, Berlin Filarmoni Orkestrası'nın solo kornisti Stefan Dohr, timpanist Martin Piechotta 13 Aralık Cuma günü, 20 ülkenin müzisyenlerinden oluşan Mahler Oda Orkestrası ile sahnede olacak.

3 Ocak Cuma akşamı izleyicilerini The Johann Strauss Gala'da Strauss valsleri ile buluşturacak olan İş Sanat, yeni sezonunda kendi salonunun dışına çıkarak, bu konserini Uniq Hall'da gerçekleştirecek.

30 yılı aşkın süredir 'Bel Canto' repertuarını temsil eden mezzo-soprano Vivica Genaux, 17 Şubat Pazartesi akşamı, Fabio Biondi yönetimindeki Europa Galante barok topluluğuyla izleyicilerin karşısına çıkacak.

10 Mart Salı akşamı, The Royal Concertgebouw Orkestrası üyelerinden oluşan Camerata Royal Concertgebouw Orkestrası, Özbek piyanist Behzod Abduraimov yönetiminde İş Kuleleri Salonu'nda konser verecek. Abduraimov, yöneteceği bu konserin aynı zamanda solistliğini de üstleniyor.

1993 yılında Gürcistanlı şef Djansug Kakhidze tarafından kurulan Tiflis Senfoni Orkestrası, 7 Nisan Salı akşamı flüt virtüözü Şefika Kutluer'e eşlik ediyor. Konseri, orkestra şefi Vakhtang Kakhidze yönetecek.





Sona Jobarteh ilk defa Türkiye'de!

Babadan oğula geçen bir öğreti olan korayı çalan ilk kadın sanatçı, Gambia asıllı İngiliz müzisyen Sona Jobarteh, 21 Kasım Perşembe akşamı; akustik Batı Afrika müziği ve Manding tarzında şarkıların yer aldığı bir performans sergileyecek. Sona Jobarteh Türkiye'deki dinleyicisiyle ilk defa buluşacak.

Portekizli gitarist ve şarkıcı Antonio Zambujo, 24 Ocak Cuma akşamı müzikseverlere cante alentejano ve fadonun en güzel örneklerini sunacak.

Geçen yılın en çok konuşulan filmlerinden High Life'ın soundtrack'inde de imzası olan Tindersticks, 'No Treasure But Hope' adlı yeni albüm turnesi kapsamında 15 Şubat Cumartesi akşamı sahne alacak.





Çocuklara müziği sevdiren 'Geveze Piyanist'

Geveze Piyanist ve Spolin-ist Öykü Tiyatrosu bu yıl minik sanatseverlerin ilgiyle izleyeceği etkinler arasında yer alıyor. Piyanoda Emir Gamsız'ın yönetmen koltuğunda Ege Maltepe'nin olduğu, oyuncu Ceyda Düvenci'nin anlatan olarak yer alacağı gösteri ilk kez 24 Kasım Pazar günü küçük izleyicileri ile İş Kuleleri Salonu'nda buluşacak. Klasik müzikle tiyatronun iç içe geçtiği gösteride, Geveze Piyanist ve arkadaşları, Beethoven'ın 250. doğum yılını, bestecinin en sevdiği yazar Şekspir ile kutlayacak.

12 parlayan yıldız Millî Reasürans'ta

İş Sanat'ın genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve sanat hayatına attıkları ilk adımlarında destek olmak amacıyla gerçekleştirdiği Parlayan Yıldızlar serisi bu sezon da Millî Reasürans'ta. 12 genç sanatçının sahne alacağı seri kasım ayında başlayıp mayıs ayına kadar devam edecek. Parlayan Yıldızlar serisinin en parlak yıldızına, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Soylu Ailesi tarafından Meriç Soylu ödülü verilecek.



Cahit Berkay Antolojisi

Söz yazarı ve besteci Özdemir Erdoğan, 27 Kasım Çarşamba akşamı, müzikseverleri nostaljik bir akşama davet ediyor.

Ümit Besen, 26 Aralık Perşembe akşamı kendi eserlerini, yeni nesil seslerden Kalben, Selin Sümbültepe ve Melike Şahin ile birlikte seslendirecek.

Rock ve Anadolu müziğinin önemli temsilcilerinden Cahit Berkay, 22 Ocak Çarşamba akşamı, Cahit Berkay Antolojisi ile 55. sanat yılının ilk konserinde İş Kuleleri Salonu'nda olacak.