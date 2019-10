Şef, müzisyen ve hekimler bir arada

BUGÜN NELER OLDU

Federasyonun yönetim kurulu üyesi Dr. Eda Küçüktülü, 20-30 yaş arası meme kanseri tanısı alan hasta sayısının arttığını vurgulayarak anlatıyor projeyi: "Bu yaş grubunun sağlıklı beslenme ve meme kanseri konusunda farkındalığını arttırmak istedik. Meme kanserinden korunmak için sağlıklı beslenmek ve vücut yağ oranımızı düşürmek oldukça önemli! Bu sene ana temamızı bu şekilde belirledik ve meme kanserine yakalanma yaşı oldukça düştüğü için genç nüfusa hitap etmek istedik. 'Pembe kurdelenin kanseri önleyen gıdalarla dansı' sloganıyla Emirgan Grup Executive Şefi Berke Kurtbay ile çalıştık. Genç yaş grubunun dikkatini çekmek için de, şarkıları genç nüfus tarafından ezbere bilinen sanatçımız Buray'dan da destek aldık."İleri yaşta meme kanseri olmaz diye bilinir. Tam tersi, yaşla birlikte meme kanseri riski artar. 80 yaşında hastalarımız var.Gençlerde olmaz diye bir bilgi var. Doğru değil. Her yaşta bu risk var, kadın olmak başlı başına sizi risk grubuna sokuyor zaten.Mamografi çektirmek vücuda çok yüksek radyasyon yükler. Yanlış. Herhangi bir eletronik aletten alınan radyasyonla hemen hemen eşdeğerdir.Kanserde stres, şeker, genetik sorumlu. Kanserde tek bir sorumlu aramak yanlış. Elbette aşırı stresten uzak kalalım. Steril yaşama takanlar var, bu da yanlış. Hergün hazır gıda yemeyelim elbette ama arada bir yendi diye kimse kanser olmaz. Vücut aslında çok güçlü.Ailede meme kanseri hikayesi yok, ben de olmam. Çok yanlış bir bilgi. Genetik olarak kansere yakalanan kadınların oranı sadece yüzde 10.Kamuoyunu bilgilendirme videosunda bir tatlı tarifi veren Şef Berke Kurtbay'ın bu projeye "Evet" demesinin en önemli nedenlerinden biri annesi... Kurtbay şöyle anlatıyor: "Annem biz Amerika'da yaşarken meme kanseri geçirdi ve erken teşhis sayesinde tedavi oldu. Biz şefler insanlara sağlıklı yemekler hazırlarsak, birçok hastalıktan korunuruz, buna kanser de dahil. İnsanlar tatlıdan ürküyor kanser olunca. Oysa sağlıklı tatlı yapmak mümkün. Ben bunu yaptım. Bu tatlı benim çalıştığım Emirgan Grup'un restoranlarının mönüsünde de yer alacak. Hatta bu tatlıyı denemek isteyen, bu hastalıkla mücadele eden kişilere de ikram edeceğiz."Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, Meme Kanseri Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Nuran Beşe ise video çekiminde bir tatlı yapılmasının altında, insanları beslenme ve kanser ilişkisi konusunda bilinçlendirmenin yattığının altını çiziyor, "Kilo kontrolü özellikle meme kanseri riskini azaltmada çok önemli bir faktördür. Enerji kısıtlamasına giderken boş kaloriden ibaret basit şeker ve şekerli içecekler yerine besin değeri yüksek tam tahıl ve bakliyat gibi kompleks karbonhidratlara yönelmek daha doğrudur. Sebze ve meyve ise içerdiği lif ve antioksidanlar nedeni ile beslenmede mutlak yer almalıdır. İyi pişmiş diye tabir edilen et tüketenlerde meme kanseri riskinin artığına dair klinik veri de mevcuttur. Meme kanseri tanısı olan tüm hastalara yine sebze, meyve, sağlıklı yağlar ve tam tahıldan zengin, basit karbonhidrat ve işlenmiş gıdalardan kaçınıldığı Akdeniz tipi beslenme önerilmektedir. D vitamin seviyeleri kontrol edilmeli ve yetersizliğinde yerine konulmalıdır. Kırmızı et tüketimi kısıtlanmalıdır."