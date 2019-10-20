İstanbul’da Batı Afrika rüzgarı esecek

KİBELE'NİN

BUGÜN NELER OLDU

İş Sanat'ın 20. konser sezonu 14 Kasım Perşembe akşamı açılış konseriyle başlıyor. Yedi ay sürecek sezon boyunca İş Kuleleri Sahnesi, Türkiye'den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden birçok sanatçıyı ağırlayacak. Klasik müzikten caza, dünya müziğinden dans gösterilerine, yerli projelerden şiir dinletilerine çocuk oyunlarına uzanan geniş bir seçki söz konusu... Etkinlik biletlerine İş Sanat Ana Gişesi'nden ve Biletix'ten ulaşılabiliyor.İş Kuleleri Salonu'nun önemli konuklarından biri Gambiya asıllı İngiliz müzisyen Sona Jobarteh. Sona Jobarteh, Batı Afrika geleneklerine göre 7 yüzyıl boyunca yalnızca babadan oğula geçen bir öğreti olan korayı çalan ilk kadın sanatçı. Kora, Batı Afrika'nın Gambiya, Senegal, Mali, Gine gibi Manding halklarına ait 21 telli bir Afrika arpı. Ülkesinde ünlü kora virtüözü Toumani Diabete'nin öğrencilerinden biri olan Jobarteh, huzur dolu şarkılara imza atıyor. Özellikle akustik Batı Afrika müziği ve Manding tarzında şarkılarıyla tanınan sanatçı, kendi albümleriyle birlikte film müzikleri de besteliyor. Jobarteh'in sahne performanslarında, tarzındaki geleneksel tatlara ek olarak Afropop ve blues da bulmak mümkün. Ayrıca Sona Jobarteh, Gambiya'nın ilk kültür merkezinin kurucusu. Zamanının önemli bir kısmını, çocuk bölümünü 2015'te başlattığı Gambiya Müzik ve Kültür Akademisi'nin açılması için yaptığı çalışmalara ayırıyor. Başarılı müzisyen, ülkenin müzik kültürünü yeni kuşaklara ve farklı ülkelere taşımayı amaçlıyor. Batı Afrika müziğinin en önemli genç temsilcilerinden biri olarak gösterilen Sona Jobarteh, hem enstrümanı hem de eşsiz vokaliyle şimdi de İstanbul'da sanatseverlerin rotasını Batı Afrika'ya döndürmek üzere ilk kez Türkiye'ye geliyor. 21 Kasım Perşembe akşamı gerçekleşecek konser, İş Kuleleri Salonu'nda. Ne diyelim, şimdiden programınızı ayarlasanız iyi edersiniz...İş Sanat'ın yeni sezonunda çocuk oyunları da yer alıyor. Geveze Piyanist ve Spolinist Öykü Tiyatrosu minik sanatseverlerle buluşacak etkinlikler arasında. Beethoven'ın 250. doğum yılı vesilesiyle Geveze Piyanist ve arkadaşları bestecinin 250. yaşını onun en sevdiği yazar Shakespeare ile kutlayacak. Oyunun ikinci yarısında, Shakespeare'in Fırtına adlı oyunu, geçmişi 1920'lere dayanan Spolin doğaçlama metoduyla müziği öykülerle görünür kılan Spolinist Öykü Tiyatrosu tarafından sahnelenecek. Piyanoda Geveze Piyanist Emir Gamsız'ın yönetmen koltuğunda Ege Maltepe'nin olduğu, oyuncu Ceyda Düvenci'nin anlatan olarak yer aldığı gösteri ilk kez 24 Kasım Pazar günü küçük izleyicileri ile İş Kuleleri Salonu'nda buluşacak.Kuruluşundan günümüze; plastik sanatlarımızın usta isimlerini ağırlayan İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, yeni sezonunu küratörlüğünü Emre Zeytinoğlu'nun yaptığı Kibele'nin Hafızası başlıklı karma bir sergiyle açtı. İş Sanat'ın 20. sezonu vesilesiyle Kibele'de bugüne kadar gerçekleşen sergileri hatırlamak üzere düzenlenen sergi, 2001- 2002 sezonundan günümüze galeride yer alan sergilerden eserleri bir araya getiriyor. 19'uncu yüzyılın en önemli deniz ressamlarından Ivan Aivazovsky'nin 100'üncü ölüm yıldönümünde düzenlenen bir sergiyle açılan Kibele Sanat Galerisi, bugüne kadar usta isimlerin birbirinden değerli yüzlerce eserine ev sahipliği yaptı. Sergide, zengin ve köklü bir koleksiyona eklenmiş yapıtlar; eski, yeni tüm eserleri oluşturan bir tarihin ve "hafıza" kavramının ele alındığı bir konseptle sunuluyor. Sergi, Kibele Sanat Galerisi'nde yılsonuna kadar ziyaret edilebilecek