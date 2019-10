Büyük rekabetin unutulmaz ‘En’leri

Bu akşam İstanbul'da siyah-beyaz ve sarı-kırmızı renkler 346. kez dev bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Biz de bu önemli maç öncesinde Beşiktaş-Galatasaray derbilerinin tarihine daldık ve ortaya çıkan en'leri sıraladık...

EN UNUTULMAZ ANLATIM

Değil derbiler tarihi, lig tarihinin en unutulmaz maç anlatımlarından biriydi bu: Sergen attı, şampiyonluk geldi! 25 Mayıs 2003'te Ercan Taner'in sesiyle ölümsüzleştirdiği bu tarihi anda, Sergen topu alır. Bülent'le baş başa kalır, Tümer'e topu aktarır. Tümer açısı kaybolsa da bir şekilde topu tekrar Sergen'le buluşturur, Sergen golü atar ve Beşiktaş 100. yılında şampiyon olur.





EN DEĞİŞİK PROTESTO

Beşiktaş Teknik Direktörü John Benjamin Toschak, gereksiz bulduğu TSYD Kupası finaline genç oyuncularla çıktı. Rakip Galatasaray'dı. Beşiktaş'ın ilk 11'inde Bülent Ataman, Ali Günçar, Hikmet Çapanoğlu, Yusuf Tokaç, Mustafa Öztürk gibi isimler vardı. Toschak'ın protestosunun sonucunda Galatasaray rakibini 6-0'la geçti ve ezeli rekabetin en farklı skorlarından birini elde etti. Toschak'ın ise sonrasında bu protestosuyla ilgili ne düşündüğünü bilemiyoruz...



EN GOLLÜ BERABERLİKLER

Rekabette en gollü beraberlikler 4-4'lük skorlarla alındı. İki takım arasında 4 Ocak 1935'te, 21 Kasım 1937'de, 11 Mayıs 1940'ta, 16 Haziran 1940'ta, 26 Mayıs 1968'de oynanan derbiler 4-4 berabere sonuçlandı





EN ÇOK GOL ATAN TOPÇU

Beşiktaşlı Hakkı Yeten namı diğer Baba Hakkı, attığı 29 gol ile an itibariyle ezeli rekeabetin en golcü ismi konumunda.



VE EN SIKINTILI ZAMANLARDAN BIRI...

Geldik bugüne... Hiç kuşku yok ki her takımın bir derbi mücadelesine çıkarken tek amacı sahadan galibiyetle ayrılmaktır. Ancak sarı-kırmızı ve siyahbeyazın mücadelesinde iki takımın da krizler içinde olduğu ve galibiyete her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyduğu bir maç yakın zamanda yok... Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Real Madrid'e kaybeden, üç Şampiyonlar Ligi maçında gol atamayan, bir yandan Falcao belirsizliği diğer yandan da Belhanda kriziyle uğraşan Galatasaray... Ve tarihinin en kötü lig başlangıcını yapıp üstelik Avrupa'da da üçte sıfır çekmiş, sakatlıklarla, oyun sistemindeki belirsizlikle boğuşan ve yeni bir yönetim değişikliğine giden Beşiktaş... Bakalım Fatih Terim ve Abdullah Avcı'nın takımları en sıkıntılı zamanlardan birinde sporseverlere nasıl bir derbi sunacak...



EN ÇOK FORMA GİYEN

Beşiktaş'ın son yıllarda çıkardığı unutulmaz sloganı "Şeref'inle oyna Hakkı'nla kazan"daki Şeref'tir Şeref Görkey. Siyah-beyazlıların hem efsane oyuncularından biri olan hem de sonrasında teknik direktörlüğünü yapmış Görkey an itibariyle Galatasaray-Beşiktaş derbilerinde sahada en fazla yer almış isim. 63 kez derbi heyecanı yaşayan Şeref Görkey aynı zamanda bu maçlarda filelere bıraktığı 26 golle de ezeli rekabetin tarihindeki en golcü ikinci futbolcu.





EN ÇOK GÖRÜLEN SKOR

1-0 olsun bizim olsun anlayışı, Galatasaray- Beşiktaş derbilerinde en sık karşılaşılan skoru beraberinde getirmiş. İki takım arasındaki 71 maç 1-0 sonuçlanmış.



EN UZUN SERİLER

Beşiktaş-Galatasaray maçları iki takımın da karşılıklı yakaladığı uzun serileri beraberinde getirdi. Bunlardan birkaç tanesini şöyle sıralayabiliriz; rekabette en uzun yenilmeme serisi 1975-1979 yıllarındaki 17 maçla Galatasaray'a ait. Üst üste her maç gol atabilmekte ise Beşiktaş önde, Kara Kartallar 21 maç üst üste rakip fileleri havalandırdı. Öte yandan Galatasaray 1972-1973 yıllarında oynanan beş maçta da rakibinden gol yemeyerek en uzun süre gol yememe serisini elinde tutmaya devam ediyor



EN KALABALIK MAÇ

2013-2014 sezonundaki maçta Süper Lig tarihinin seyirci rekoru kırıldı. Siyah-beyazlı takımın ev sahipliğinde, 22 Eylül 2013 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan derbiyi deplasman yasağı nedeniyle tamamı Beşiktaşlı 76 bin 127 biletli seyirci izledi ve bu rakam lig tarihinin seyirci rekoru olarak kayıtlara geçti. Ayrıca bu maçın uzatma dakikalarında yüzlerce Beşiktaş taraftarının sahaya girmesiyle bir anda ortalık karıştı ve maç tatil edildi.



346

İki takım bu akşam 346. kez karşı karşıya geliyor. Şimdiye kadarki kaşılaşmaların 122'sini Galatasaray kazanırken 110 maçta ise galip taraf Beşiktaş'tı.



EN FARK YARATAN DEMEÇ

Türk futbol kamuoyu birbirinden önemli teknik adamların birbirinden unutulmaz açıklamalarına tanık oldu. Sırasıyla Galatasaray, Beşiktaş ve A milli takımı çalıştıran Mircea Lucescu da bu konuda önde gelen antrenörlerden biriydi. Ama şüphesiz ki Rumen teknik adamın en akılda kalan, fark yaratan ve bugün bile hâlâ literatürde yerini koruyan demeci kendi topraklarından bir atasözü oldu. Galatasaray'ın teknik direktörü olduğu esnasında TFF'nin derbiyi ertelemeyi reddetmesini Lucescu şu cümleyle karşılamıştı: Köpekler istedi diye atlar ölmez!..



EN GOLLÜ MAÇ

Tarihler 30 Haziran 1940'ı gösterdiğinde iki takım arasında şimdiye kadarki en gollü maç oynandı. Tam 11 golün atıldığı mücadeleyi Galatasaray 9-2 kazanırken bu maçın haricinde en gollü diğer iki maç ise şöyle oldu: Galatasaray:5 Beşiktaş:4 (30 Nisan 1949) ve Beşiktaş:5 Galatasaray:4 (6 Kasım 1955)



EN TRAJİK HATA

Tarih 14 Nisan 2000. Galatasaray bir yandan Avrupa'da yolunda doludizgin ilerlerken bir yandan da üst üste dördüncü şampiyonluğun peşinde. Yarıştaki en sıkı rakibi ise Beşiktaş. İşte böylesi bir ortamda İnönü Stadı'ndaki maçta Beşiktaş 1-0 öndeyken defanstaki Sead Halilagic kalecisi Fevzi Tuncay'a bir geri pas veriyor ve Fevzi bir kalecinin yaşayacağı en talihsiz anlardan birini yaşayıp topu ıskalıyor. Sonuçta maç Fevzi'nin hatasıyla 1-1 bitiyor, Beşiktaş şampiyonluk yarışından kopuyor, pası veren Halilagic olayın etkisinden çıkamayıp birkaç ay sonra hastalanıp yataklara düşüyor ve yaptığı hatanın üzerine Fevzi de derbiler tarihine geçiyor...