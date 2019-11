Çocuklara klasik müziği sevdirecek oyun

Klasik müzikten caza, dans gösterilerinden yerli projelere ve şiir dinletilerine İş Sanat'ın 20. sezonunda birbirinden farklı etkinlikler yine sanatseverlerle buluşacak. 14 Kasım Perşembe akşamı başlayacak sezonda pek tabii çocuklara özel etkinlikler de yer alıyor. Müzik ile tiyatroyu birleştiren çocuk oyunu Fırtına işte o etkinliklerden biri... Oyun, bir yandan çocuklara klasik müzik sevgisini aşılamayı bir yandan da öğretirken keyifli vakit geçirmelerini amaçlıyor. Peki, küçük tiyatroseverleri sahnede nasıl bir oyun bekliyor? Anlatalım... 'Geveze Piyanist' Emir Gamsız ve Spolin-ist Öykü Tiyatrosu tarafından hazırlanan Fırtına, Beethoven'ın Shakespeare'den esinlenerek yazdığı aynı isimli eserinin çocuklar için uyarlanmış versiyonu. Emir Gamsız'ın 'Geveze Piyanist' formatında çocuklarla klasik müzik üzerine yaptığı bir sohbetle başlayan oyunda metinler, görseller ve çeşitli animasyonlar bulunuyor. Bu yüzden de Fırtına'nın okuma yazmayı bilen çocuklar için daha uygun olduğunu söylemek mümkün. Piyanoda Emir Gamsız'ın, yönetmen koltuğunda Ege Maltepe'nin olduğu, oyuncu Ceyda Düvenci'nin de anlatan olarak yer alacağı gösteri, bu yılın Beethoven'ın 250'nci doğum yılı olması nedeniyle de ayrı bir anlam kazanıyor. Bu konuda konuşan Emir Gamsız "Bu yıl Beethoven'ın 250'nci doğum yıl dönümü. 16 Aralık'tan itibaren bir yıl boyunca doğduğu şehirde birçok etkinlik düzenlenecek. Türkiye'de ve dünyanın her yerinde bazı müzisyenler de Beethoven'ın 250'nci doğum günü sebebiyle çeşitli konserler verecek. Ancak bildiğim kadarıyla Beethoven'ın hakkında çocuklar için düzenlenen tek gösteri bu" diyerek Fırtına'nın çocuklar için özel bir klasik müzik etkinliği olduğunun altını çiziyor.

Oyunda anlatıcı olarak yer alacak oyuncu Ceyda Düvenci de oyunun çocuklara klasik müzik açısından neler katacağına dair şöyle bir yorumda bulunuyor: "Oyunun, çocuklara 'Neden klasik müzik?' ve Shakespeare ile Beethoven'ı anlatacak olması önemli. İlk perdede Emir ile ben çocuklara klasik müziği anlatıyoruz. Dolayısıyla bu bilgiyle beraber Shakespeare ve Beethoven'ı ortak paydada buluşturan Fırtına'yı izleyecekler. Ama en azından oyundan çıktıklarında Beethoven'ın Shakespeare'den esinlenerek Fırtına'yı yazdığını bilecekler. Bu çok kıymetli bir kazanım." İş Sanat, 20. sezonunda da çocuklara özel etkinliklere imza atmaya devam ediyor. Müzik ile tiyatroyu birleştiren çocuk oyunu Fırtına, çocuklara klasik müziği sevdirmeyi ve öğretirken de eğlendirmeyi amaçlıyor "Oyunda ilk bölümde çocuklarla 'Müzikle kendimizi nasıl ifade ederiz?', 'Müzik ne ifade eder?' ve 'Şarkıyla müzik arasında ne fark var?' soruları üzerinden sohbet edeceğiz. Ardından oyunun ikinci yarısında da Beethoven'ın müzikle Shakespeare'in hikâyesini nasıl anlattığını göreceğiz" diyerek de oyunun içeriğine dair önemli ipuçları veriyor.

Beethoven ve Shakespeare arasında nasıl bir bağlantı kurulduğunu ise oyunun yönetmeni Ege Maltepe şöyle açıklıyor: "Beethoven'ın Shakespeare'in oyunundan esinlendiği teorisi bizi çok heyecanlandırıyor. Çünkü besteciler genelde sonatlarına isim koymaz. Bizim bildiğimiz isimler sonradan yayıncıların daha iyi satması için koyduğu isimler. Ama Fırtına'nın ismini Beethoven kendisi koymuş. O dönemde Fırtına tablolarını ve Goethe gibi yazarların kitaplarında fırtına temasını inceledikleri görülüyor. Beethoven da aynı şekilde incelemiş. Bir de Beethoven'ın günlüklerinde kendi kardeşleriyle kavgalı olduğunu okuruz. Bu yüzden de Prospero'nun abisiyle olan kavgası, ders verme ihtiyacı bence Beethoven'ı heyecanlandırmış olabilir. Ayrıca Beethoven'ın çok kitap okuduğunu ve edebiyatı da sevdiğini biliyoruz." Uzun yıllar tiyatro ve müziği birleştiren işler yapan Ege Maltepe ve Emir Gamsız, Fırtına oyununun temellerini ise 2010 yılında New York'taki Caffe Vivaldi'de atmış. Orada Drama in Beethoven adlı bir gösteriye başlayan ikili, daha sonraları ise bunu biraz daha geliştirip çocuklar için uyarlanabilecek bir hale dönüştürmüş. İlk kez 24 Kasım Pazar günü izleyicileriyle buluşacak oyunun biletlerine Biletix'ten ve İş Sanat Ana Gişesi'nden ulaşılabiliyor. Her kategoriden sunulan indirimli öğrenci biletleriyse yalnızca İş Sanat Ana Gişesi'nden temin edilebiliyor. Eklemeden geçmeyelim; konserler 20.30'da, çocuk etkinlikleri ise 15.00'te başlayacak.



