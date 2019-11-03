Hayalet evler

Dünyanın dört bir yanında ortak bir problem var artık: Evler... Birçok ülkede deniz sularının yükselmesi ya da savaşlar nedeniyle evler terk ediliyor ve yepyeni evler inşa ediliyor. Bir yandan deprem gibi doğal felaketler, bir yandan nüfusun yaşlanması ya da kontrolsüzce artması ortaya yaşam alanlarına dair yeni sorunlar çıkartıyor. Miras sorunları, şehirlere



Mirasçı yok

Japonya'da artık her yedi evden biri boş. Yani 8 milyondan fazla hayalet ev var. Hatta bu evlere bir isim bile verilmiş: Akiya... Evlerin boş kalmasının nedeniyse Japonya'nın yaşlı nüfusu ve doğum oranının gittikçe azalması. Yaşlıların mirasçıları olmaması, genç neslin büyük şehirlerde yaşamayı tercih etmesi nedeniyle evler boş kalıyor. Ülke nüfusunun yüzde 20'si 70 yaşın üzerinde. Akiya evleri genellikle kırsal kesimlerde bulunuyor. Bu evler ücretsiz olarak verilmek istense de kimse bu evlerde oturmak istemiyor.



50 milyon apartman boş

Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'de ekonomiyi canlandırmak, kırsal kesimleri geliştirmek için milyonlarca yeni bina yapıldı. Ancak bu durum bir noktadan sonra kontrolden çıktı. Şimdilerde ülke genelinde 50 şehir bomboş duruyor. 50 milyondan fazla apartmanın da boş olduğu biliniyor.



Karı-koca ayrı yaşıyor

Çin'in Hong Kong Özerk İdare Bölgesi, dünyada emlak fiyatlarının en yüksek olduğu yer unvanına sahip. 7 buçuk milyon nüfusun yaşam alanının sınırlı olması nedeniyle de ortaya ilginç durumlar çıkıyor. Ev fiyatları yüksek olduğu için yeni evlenen çiftler ayrı bir kuramıyor. Bunun yerine ailelerinin yanında ayrı ayrı yaşamaya devam ediyor. Çocuklar ise belli günlerde anneleri ile birlikte anneannelerinde, diğer günler de babaları ile babaannelerinde kalıyor.





Yaşlılara özel siteler

İsveç'te 2040 itibariyle her dört kişiden birinin 65 yaş üzerinde olacağı ön görülüyor. Bu da ülkede farklı bir ev probleminin yaşanmasına neden oluyor. Yaşlıların rahat yaşayabilmesi için onların yaşamlarına uygun apartmanlar ve siteler üzerinde çalışmalara başlandı. Projelerden biri Alzeimer köyü kurulacak. IKEA tarafından geliştirilecek daireler, tamamen eski tarz mobilyalar ile donatılacak, banyolar düşmelere karşı tasarlanacak, yaşlıların hafızalarını güçlendirecek sosyalleşme ortamları olacak.



Kulübe evlere hücum

Almanya'daki ev probleminin mağdurları öğrenciler. Yurtların pahalı ve kiraların da yüksek olmasına karşılık öğrenciler de çözümü kendi evlerini yapmakta buldu. Heidelberg kentindeki öğrenciler kendi yaptıkları 14 m2'lik evlerde kalmaya başladı.



Hadi gel köyümüze geri dönelim

İtalya da terk edilen köylerle karşı karşıya. Bu nedenle ülkedeki birçok köyde nüfusun artırılması için çeşitli kampanyalar düzenleniyor. Örneğin 320 kişinin kaldığı Borgomezzavalle köyünde bebek başına 1000 euro veriliyor ve taşınmak isteyenler için evler 1 euro'ya satılıyor. Ya da 150 kişinin kaldığı Locana'ya yeni taşınanlara 9 bin Euro veriliyor.