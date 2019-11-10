Yedi gün 24 saat birlikteyiz aynı fazdayız

MWM, ses mühendisi ve müzik yapımcısı Purple Phase (Meriç Yılmaz) ile Instagram ve You- Tube fenomenlerinden Kedimari'nin (Melisa Tatar) bir araya gelmesiyle sekiz ay önce kuruldu. Acid house, disco ve oryantal türlerini harmanlayan ilk parçaları Dirty Clone ise geçen günlerde yayınlandı. İkiliyle birlikte çıktıkları müzikal yolculuğu konuşmak için bir araya geldik.
- Sizi müzik mi bir araya getirdi?
- Melisa:
Evet. YouTube kanalım için müzik altyapıları hazırlamak istiyordum. Meriç'le iletişime geçtim. Örnek olması açısından birbirimize sevdiğimiz müzikleri dinletmeye başladık. Sonra aynı tarzı sevdiğimizi fark ettik.
- Nedir o tarz?
- Meriç:
Dans müziği. Diskodan sonra 1990'larda elektronik müzikte bir dönüşüm söz konusu. İngilizlerin öncülük ettiği rave kültürü... Çocukken o dönemki parçaları dinleyerek büyümüşüz ikimiz de. Prodigy, Fatboy Slim gibi... Elbette rave bizde 'ata sporu' değil. Ama olay tamamen dijitale döndüğü için müzik de hakikaten olması gerektiği gibi tam bir iletişim aracına dönüşebildi. Din, dil, ırk farkı gözetmeden birleştirebildi insanları.
- Buraya el ele geldiniz. Müzikteki birliktelik özel hayata da mı taşındı?
- Meriç:
Hepsi aynı anda oldu aslında. MWM'nin esprisi de o. Ortada ayna var gibi. O simetri bize çok uyuyor. Birbirimize çok benziyoruz. Sadece müzik zevki olarak da değil. Alışkanlıklar, bakış açısı, mizah anlayışı hatta fiziksel olarak da... Aynı fazdayız.
- Elektronik müzikte birçok ikili var. Birlikteliği uyum içinde sürdürmenin sırrı nedir?
- Melisa:
Sekiz aydır yedi gün 24 saat birlikteyiz. Bu da bizi olumlu yönde etkiliyor. Çünkü aklımıza bir fikir geldiğinde hemen oturup üzerinde çalışabiliyoruz.
- Meriç:
Yaşam tarzına dönüştü işimiz. Yönetmesi zor ama biz iyi başarıyoruz.
- Melisa:
Bazen ben yaratıcı kısma geçiyorum, Meriç teknik kısımda devam ediyor. Bazen de tam tersi oluyor.
- Meriç
: Ben inşaat mühendisliği eğitimi gördüm. Orada yoğun bir fizik, matematik eğitimi olduğu için ses fiziğini anlamam hızlı bir şekilde gerçekleşti. Ama eğitim sistemimiz kişiyi teknik bilgiyle donatırken işin yaratıcılık ve duygu kısmını köreltiyor. Melisa ise tam tersi kısa sürede sonuç alabilecek, daha yaratıcı kararlar alabilecek konumda.
10 YAŞINDA HİT YAPACAKLAR
- Dirty Clone birlikte ilk yaptığınız parça mı?
- Meriç:
Evet, başta demo halindeydi.
Sonrasında farklı birkaç
parça daha yaptık. Hatta içlerinde
hiphop'la dans müziğini içeren daha
deneysel bir parçamız da var. Onu
da yakın zamanda yayınlamayı düşünüyoruz.
- MWM olarak müzikal hedefler nedir?
- Meriç:
Plak şirketimizle birlikte
her şeyi planlayarak gidiyoruz.
Bir yılın sonunda yaklaşık altı-yedi
parçayı tamamlayıp dinleyiciyi elektronik
müzikte bir serüvene dahil
etmek istiyoruz.
- Canlı performanslarınız da olacak mı?
- Meriç:
Görsel ve işitsel bir canlı
şov hazırlamak istiyoruz.
Bahara doğru
hazırlıklarımızı
tamamlamış oluruz.
"Çal, sonraki parçaya
geç"ten ya da
YouTube DJ'liğinden
öte elektronik
müziğin de performansının
olduğunu
bilmeyenlere göstermek,
gençlere ilham
kaynağı olmak istiyoruz.
- Melisa:
Grafik
tasarım okuduğum
ve resim yaptığım
için oluşturacağımız
video konseptlerinde
kullandığımız
objeleri canlı performanslara
da taşımak
istiyorum. Hatta kıyafetlerimizde
de...
- Elektronik müzikte kalıcı olmanın yolu nereden geçiyor?
- Müzisyenin evrime ayak uydurması
gerekiyor. Çünkü müzik sürekli
evriliyor. Bir bizim sevdiğimiz
var bir de insanların severek dinledikleri.
Arada birleşmeler oluyor.
Onları yakalamak gerekiyor. Bunun
için de havayı çok iyi koklamak
lazım. İleride yeni nesil prodüktörlerin
yaşı iyice düşecek. 10 yaşında
çocuklar hit yapıyor olacak. Aynı
şeyi dikte etmek yerine birden çok
türde üretim yapabilen prodüktörler
revaçta olacak. Yani normsuz prodüktörler...
Justin Bieber'ın ikizi mi?
Romanya'da doğdu. Annesi Romen, babası Türk. Altı yaşına kadar anneannesiyle birlikte su tesisatı bile olmayan bir köyde yaşadı. 4 İlkokul döneminde annesinin yanına şehre taşındı. Girdiği yetenek sınavı sonucu dereceyle Scoala de Arte Bucuresti'ye girdi, burada keman ve piyano eğitimi aldı. Günde beş saat elleri kanayana kadar keman çaldı. Türkiye'ye taşınınca okulu da bırakmak zorunda kaldı. 4 Türkiye'ye geldikten sonra TRT Çocuk Korosu'na girdi ama Türkçe bilmediği için zorlandı. Müziğe ara vermek zorunda kaldı. 4 Lisedeyken bandodaydı. Muğla'daki tüm bandoyu yönetme görevi kendisine verilince "Çok değişik bir şey yapmalıyım" diye düşünüp saçlarını kısacık kestirdi. Erkeğe benzediğini görünce de saçlarını sarıya boyatma kararı aldı. O sırada Instagram'daki takipçi sayısı 100 civarındaydı. Ertesi gün uyandığında ise binlere ulaşmıştı. Çünkü Justin Bieber'ın Amerika'daki fan sayfası fotoğrafını Justin Bieber'ınkiyle yan yana paylaşıp "Bunlar ikiz mi?" diye başlık atmıştı. Kedimari olarak fenomenlik macerası böyle başladı.
Yatağa çıkıp zıplamak istiyor
PURPLE PHASE (Meriç Yılmaz)
İzmirli. Gözünü açtığından beri pozitif bilimlerle sanat paralel gidiyor. Ama imkanlar doğrultusunda evde sadece beyaz kağıtla kalemi var. Resimle başlıyor hikayesi. 4 Duyduğu anda elektronik müziğin farklı olduğunu anlıyor. O zaman walkman'i olmadığı için CD'yi PlayStation'a takıp dinliyor. Odanın kapısını da kapatıyor. Çünkü yatağın üstüne çıkıp zıplamak istiyor. Ve o CD'deki bir parçaya deliriyor. O da Bomfunk MC's'ten Freestyler. 4 İnşaat mühendisliği okuyor, Türkiye'nin en büyük inşaat firmalarından birinde çalışıyor ama yapmak istediği işin bu olmadığını görüp istifa ediyor. O konforlu alandan çıkmak çok kolay olmasa da pişman değil. 4 Beş-altı yıl önce de tamamen müziğe yöneldi. Kendi üretimleri dışında müzik prodüksiyon eğitimi de veriyor.