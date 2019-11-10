Yedi gün 24 saat birlikteyiz aynı fazdayız

BUGÜN NELER OLDU

MWM, ses mühendisi ve müzik yapımcısı Purple Phase (Meriç Yılmaz) ile Instagram ve You- Tube fenomenlerinden Kedimari'nin (Melisa Tatar) bir araya gelmesiyle sekiz ay önce kuruldu. Acid house, disco ve oryantal türlerini harmanlayan ilk parçaları Dirty Clone ise geçen günlerde yayınlandı. İkiliyle birlikte çıktıkları müzikal yolculuğu konuşmak için bir araya geldik.Evet. YouTube kanalım için müzik altyapıları hazırlamak istiyordum. Meriç'le iletişime geçtim. Örnek olması açısından birbirimize sevdiğimiz müzikleri dinletmeye başladık. Sonra aynı tarzı sevdiğimizi fark ettik.Dans müziği. Diskodan sonra 1990'larda elektronik müzikte bir dönüşüm söz konusu. İngilizlerin öncülük ettiği rave kültürü... Çocukken o dönemki parçaları dinleyerek büyümüşüz ikimiz de. Prodigy, Fatboy Slim gibi... Elbette rave bizde 'ata sporu' değil. Ama olay tamamen dijitale döndüğü için müzik de hakikaten olması gerektiği gibi tam bir iletişim aracına dönüşebildi. Din, dil, ırk farkı gözetmeden birleştirebildi insanları.Hepsi aynı anda oldu aslında. MWM'nin esprisi de o. Ortada ayna var gibi. O simetri bize çok uyuyor. Birbirimize çok benziyoruz. Sadece müzik zevki olarak da değil. Alışkanlıklar, bakış açısı, mizah anlayışı hatta fiziksel olarak da... Aynı fazdayız.Sekiz aydır yedi gün 24 saat birlikteyiz. Bu da bizi olumlu yönde etkiliyor. Çünkü aklımıza bir fikir geldiğinde hemen oturup üzerinde çalışabiliyoruz.Yaşam tarzına dönüştü işimiz. Yönetmesi zor ama biz iyi başarıyoruz.Bazen ben yaratıcı kısma geçiyorum, Meriç teknik kısımda devam ediyor. Bazen de tam tersi oluyor.: Ben inşaat mühendisliği eğitimi gördüm. Orada yoğun bir fizik, matematik eğitimi olduğu için ses fiziğini anlamam hızlı bir şekilde gerçekleşti. Ama eğitim sistemimiz kişiyi teknik bilgiyle donatırken işin yaratıcılık ve duygu kısmını köreltiyor. Melisa ise tam tersi kısa sürede sonuç alabilecek, daha yaratıcı kararlar alabilecek konumda.Evet, başta demo halindeydi.Sonrasında farklı birkaçparça daha yaptık. Hatta içlerindehiphop'la dans müziğini içeren dahadeneysel bir parçamız da var. Onuda yakın zamanda yayınlamayı düşünüyoruz.Plak şirketimizle birlikteher şeyi planlayarak gidiyoruz.Bir yılın sonunda yaklaşık altı-yediparçayı tamamlayıp dinleyiciyi elektronikmüzikte bir serüvene dahiletmek istiyoruz.Görsel ve işitsel bir canlışov hazırlamak istiyoruz.Bahara doğruhazırlıklarımızıtamamlamış oluruz."Çal, sonraki parçayageç"ten ya daYouTube DJ'liğindenöte elektronikmüziğin de performansınınolduğunubilmeyenlere göstermek,gençlere ilhamkaynağı olmak istiyoruz.Grafiktasarım okuduğumve resim yaptığımiçin oluşturacağımızvideo konseptlerindekullandığımızobjeleri canlı performanslarada taşımakistiyorum. Hatta kıyafetlerimizdede...- Müzisyenin evrime ayak uydurmasıgerekiyor. Çünkü müzik süreklievriliyor. Bir bizim sevdiğimizvar bir de insanların severek dinledikleri.Arada birleşmeler oluyor.Onları yakalamak gerekiyor. Bununiçin de havayı çok iyi koklamaklazım. İleride yeni nesil prodüktörlerinyaşı iyice düşecek. 10 yaşındaçocuklar hit yapıyor olacak. Aynışeyi dikte etmek yerine birden çoktürde üretim yapabilen prodüktörlerrevaçta olacak. Yani normsuz prodüktörler...Romanya'da doğdu. Annesi Romen, babası Türk. Altı yaşına kadar anneannesiyle birlikte su tesisatı bile olmayan bir köyde yaşadı. 4 İlkokul döneminde annesinin yanına şehre taşındı. Girdiği yetenek sınavı sonucu dereceyle Scoala de Arte Bucuresti'ye girdi, burada keman ve piyano eğitimi aldı. Günde beş saat elleri kanayana kadar keman çaldı. Türkiye'ye taşınınca okulu da bırakmak zorunda kaldı. 4 Türkiye'ye geldikten sonra TRT Çocuk Korosu'na girdi ama Türkçe bilmediği için zorlandı. Müziğe ara vermek zorunda kaldı. 4 Lisedeyken bandodaydı. Muğla'daki tüm bandoyu yönetme görevi kendisine verilince "Çok değişik bir şey yapmalıyım" diye düşünüp saçlarını kısacık kestirdi. Erkeğe benzediğini görünce de saçlarını sarıya boyatma kararı aldı. O sırada Instagram'daki takipçi sayısı 100 civarındaydı. Ertesi gün uyandığında ise binlere ulaşmıştı. Çünkü Justin Bieber'ın Amerika'daki fan sayfası fotoğrafını Justin Bieber'ınkiyle yan yana paylaşıp "Bunlar ikiz mi?" diye başlık atmıştı. Kedimari olarak fenomenlik macerası böyle başladı.İzmirli. Gözünü açtığından beri pozitif bilimlerle sanat paralel gidiyor. Ama imkanlar doğrultusunda evde sadece beyaz kağıtla kalemi var. Resimle başlıyor hikayesi. 4 Duyduğu anda elektronik müziğin farklı olduğunu anlıyor. O zaman walkman'i olmadığı için CD'yi PlayStation'a takıp dinliyor. Odanın kapısını da kapatıyor. Çünkü yatağın üstüne çıkıp zıplamak istiyor. Ve o CD'deki bir parçaya deliriyor. O da Bomfunk MC's'ten Freestyler. 4 İnşaat mühendisliği okuyor, Türkiye'nin en büyük inşaat firmalarından birinde çalışıyor ama yapmak istediği işin bu olmadığını görüp istifa ediyor. O konforlu alandan çıkmak çok kolay olmasa da pişman değil. 4 Beş-altı yıl önce de tamamen müziğe yöneldi. Kendi üretimleri dışında müzik prodüksiyon eğitimi de veriyor.