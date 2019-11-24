Aralık ayında müzik şöleni

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Belçikalı oda orkestrası Orchestre Royal de Chambre De Wallonie, piyanist ve besteci Muhiddin Dürrüoğlu ve trompetçi Romain Leleu ile birlikte 3 Aralık Salı akşamı İş Sanat Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşuyor. Bu birlikteliğin şefliğini ise Frank Braley üstleniyor. Klasik müziğin usta isimlerinin bir araya geleceği gece öncesinde dilerseniz gelin, sanatçıları daha yakından tanıyalım... Muhiddin Dürrüoğlu, müzik eğitimine küçük yaşlarda Ankara Devlet Konservatuvarı'nda adım atmış sonraları ise eğitimini Belçika ve ABD'nin müzik okullarında sürdürmüş bir isim. Dürrüoğlu, piyanist ve besteci olarak dünya çapında pek çok ödüle layık görüldü. Piyanist olarak Nany Phillipart ile Fondation Belge de la Vocation, J.W.Peelemans ödüllerini aldı. Besteci olarak ise Belçika Güzel Sanatlar, Edebiyat ve Bilim Akademisi'nin 'Arthur de Greef' ve 'Irene Fuerison' ödüllerine ve 20. Yüzyıl Müziği Piyano Yarışması'nda en iyi beste ödülüne sahip. Besteci, 1992'den beri Brüksel Kraliyet Konservatuvarı'nda oda müziği profesörü olarak da görev yapıyor. Diğer yandan, 60 yılı aşkın bir tarihi olan Orchestre Royal de Chambre de Wallonie'nin şefliğini 2014 yılından bu yana Fransız piyanist Frank Braley yürütüyor. 1991'de Kraliçe Elizabeth Müzik Yarışması'nı kazanarak adını dünyaya duyuran Braley, dünyaca ünlü birçok orkestra ile aynı sahneyi paylaşıyor. Şef Frank Braley, Orchestre Royal De Chambre De Wallonie, piyanist Muhiddin Dürrüoğlu ve trompetçi Romain Leleu'nun bir arada olacağı konseri şimdiden ajandalarınıza not edin...Klasik müzik tarihinin önemli orkestra şeflerinden Claudio Abbado'nun kurduğu Mahler Chamber Orchestra, birlikte çalma tecrübesi güçlü olduğu kadar hayallerinin peşinden gitme cesareti gösteren müzisyenlerle yolculuğuna devam ediyor. 20 ülkenin müzisyenlerinden oluşan orkestranın başlıca prensibi, mümkün olan en geniş müzikal seviyede derin bir repertuvara sahip olmak. Takvimini tüm yıl süren konserlerle dolduran topluluğun repertuvarı, baroktan günümüze kadar uzanıyor. Hem oda müziği hem de senfoni eserlerin dünya prömiyerlerinde başarılı performanslar sergileyen Mahler Chamber Orchestra, klasik müzik tutkunlarına kaçırılmaması gereken bir konser vaat ediyor. 13 Aralık Cuma akşamı, Mahler Chamber Orchestra ile 20.30'da buluşup, topluluğun teknik ve müziğe olan bağlılıklarını canlı olarak görebilirsiniz.Piyanist Omar Sosa, 17 Aralık Salı akşamı, 2012 yılından beri beraber çaldığı trompetçi Paolo Fresu ile birlikte sahne alacak. İkiliye, caz dünyasında ritim ustası olarak bilinen perküsyonist Trilok Gurtu eşlik edecekTürkiye'de arabesk fantezi müziğinin önemli isimlerinden biri olan Ümit Besen, 26 Aralık Perşembe akşamı kendi eserlerini, yeni nesil seslerden Kalben, Selin Sümbültepe ve Melike Şahin ile birlikte yorumlayacak.Edebiyatımızın usta isimlerinin şiir ve hikâyeleri Serdar Yalçın'ın besteleriyle İş Kuleleri Salonu'nda. Mehmet ve Atilla Birkiye'nin sahneye hazırladığı ve izleyicileri ile ücretsiz olarak buluşan seride bu kez bir Yaşar Kemal öyküsü var. İlk kez sahnelenecek Tek Kanatlı Bir Kuş, 22 Aralık saat 17.00'de ve 23 Aralık saat 20.30'da iki ayrı etkinlik olarak gerçekleştirilecek.