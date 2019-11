Bu kış Tiflis’i keşfetme vakti

BUGÜN NELER OLDU

ABD'yi, Avrupa'nın birçok şehrini gördük. Hatta itiraf edelim ülkeleri de birçok şehri de yıllar içinde ezberledik. Artık bence biraz farklılık yapıp Türkiye'nin komşularını ziyaret etme vakti geldi... Komşularımız derken Yunanistan zaten yaz aylarında en sık gittiğimiz yer oldu. Şimdi artık yavaş yavaş rotayı Türkiye'nin doğu komşularına çevirme vakti.Kısa bir süre önce komşumuz Gürcistan'ın başkenti Tiflis'i ziyaret etme fırsatı yakaladım. Ve birçok açıdan çok tanıdık ve sıcak gelen bu şehirden "Keşke çok önce gelseymişim" diyerek döndüm. İtiraf edelim işimiz, sosyoekonomik durumumuz ne olursa olsun her şeyden önce hepimizi en çok yoran şey vize... Ve bu komşumuz için geçerli değil. Pasaportunuz elinizde rahat rahat Gürcistan'a giriş yapıyorsunuz. Bence tatil eğer kafa dinlemek için yapılıyorsa, en kolay gittiğiniz yer de ister istemez en güzel tatil yaptığınız yere dönüşüyor...Neredeyse haftanın dört günü uçakla yaklaşık iki saatlik bir uçuş sonunda ulaşabildiğiniz bu şehrin bir başka güzel yanı da gittiğiniz döviz bürolarında Türk lirasını rahatlıkla bozdurabiliyor oluşunuz... Dediğim gibi hiç zorlanmadan, mini mini detaylar içinde boğulmadan keyifli bir seyahat için ön koşul her neyse hepsi var Tiflis'te... Yemek konusunda benim gibi fazla titizseniz Tiflis'e kesinlikle bayılacaksınız... Damak tadınıza uygun yemeklere yerel içecekler eşlik ediyor. Emin olun adım attığınız her yerden mutlulukla ayrılıyorsunuz. Gelelim bir şehri şehir yapan özelliklere....Tiflis sanatla iç içe bir şehir. Sokaklardaki heykeller, müzeler, sanat galerileri büyüleyici. Her başkent gibi biraz daha ciddi bir havası olsa da şehrin eski merkezine gittiğiniz an daha da etkileniyorsunuz. Bulunduğunuz yerin Tiflis olduğunu bilmeseniz, rahatlıkla küçük bir Avrupa şehrinde olduğunuzu söyleyebilirsiniz. Yüzyıllarca Osmanlı ve İran egemenliğinde kalan Tiflis 1790'lı yıllardan bu yana Rusya hakimiyeti altında... Bu nedenle de tabii ki Rusya'nın hem mimari hem de kültür alanındaki etkileri sokaklar boyunca görülüyor. Şehrin Kura Nehri'nin iki kıyısında yer alması da size çok tanıdık geliyor. Tabii ki şehrin bulunduğu coğrafya nedeniyle şu an bizden yaklaşık 10 derece daha soğuk olduğunu unutmamak da gerekiyor. Bu şehri keşfe çıkacaksanız kışlık kıyafetlerinizi yanınızdan eksik etmemeniz gerekiyor.Gelelim 5. yüzyılda kurulmuş bu şehri daha detaylı incelemeye. Eski Şehri gezdikten sonra Sülfür Hamamları'na bir uğrayın derim. Özgürlük Meydanı, Barış Köprüsü, Mtatsiminda Parkı, Metehki Köprüsü de yine şehrin önemli noktaları arasında yer alıyor. Şehir İstanbul'a benziyor... Kiliseler, camiler, sinagoglar yan yana... İbadethanelerin önünde yerel halk sürekli koyu bir sohbet içinde... OPERA VE BALESİNİ ZİYARET EDİN33 tiyatronun bulunduğu şehirde Tiflis Opera ve Balesi'ni ziyaret edebilme şansınız olursa muhakkak değerlendirin. Hatta orada bir eseri izlemeye çalışın. Gürcistan Ulusal Müzesi ve Parlamento Binası da yine şehirde ziyaret edilebilecek noktalar arasında. Şehri gezmek için bir haftasonu yeterli. Havalar daha da soğumadan alın biletlerinizi ve stressiz bir yurt dışı seyahati yapmanın tadını çıkartın.Bu şehre gidip de saunalarını, hamamlarını, spa merkezlerini ziyaret etmeden olmaz. Avrupa'nın dört bir yanından insan sadece bu nedenle şehri ziyaret ediyor. Şehir İpek Yolu'nun önemli ticaret merkezlerinden biri olduğu dönemden bu yana sıcak sularıyla ünlü. O dönemde şehre girmek için bu hamamlara girmek mecburiymiş. Yüzyıllar boyunca tüccarlar da bu sularda yıkanmış.Sınır komşumuz olunca mutfağının bize ne kadar yakın olduğunu anlamış olmalısınız. Peynirleri, cevizli sucukları her yerde görüyorsunuz. Kebap ve şaşlıkları ise çok lezzetli. Khinkhali isimli kıymalı mantıları, khachapuri isimli peynirli pideleri ise gerçekten denemeye değer. Türk kahvesini rahatlıkla her yerde sipariş verebiliyorsunuz. Üzüm bağlarıyla ünlü ülkenin yerel içecekleri de dünyanın dört bir yanından insanın bu şehri ziyaret etmesinin en büyük nedenlerinden biri.