Murat Murathanoğlu basketbolu sevdirmek de bir yere kadarmış

Efes Pilsen'in Koraç Kupası zaferiyle ile birlikte gelen 1990'lı yıllardaki basketbolumuzun yükseliş döneminde arka fonda onun sesi vardı... Sonrasında 2001'de Türkiye'nin Avrupa ikinciliği ve 2010'daki dünya ikinciliği de onun sesiyle ölümsüzleşti. Öyle ya o unutulmaz "Kerem Tunçeri!" haykırışını bugün kim hatırlamaz? Keza takip eden yıllarda gelen Euroleague zaferlerinde ve bir kuşağın NBA'e tutkuyla bağlanmasında da onun yadsınamaz bir rolü vardı. Evet, Murat Murathanoğlu'ndan bahsediyoruz. Murathanoğlu, şimdilerde de Mundi Yayınları'ndan çıkan otobiyografisi Salondaki En Kötü Koltuk ile sevenlerinin karşısında.- Abdi İpekçi'nin dolup taşmaya başladığı zamanlar fark ettim. Şimdiye kadar 3-4 bin maç anlattım, boynumda üç tane fıtık oluştu. Hepsi sahayı iyi görememekten. Pota arkasında anlatsan hakem gelir önüne durur, yandan anlatsan bir antrenör önüne geçer... Türkiye'de salonlar yapılırken bu maçı anlatacak ikili nerede oturacak diye hiç düşünülmüyor. Utah'ta bir Toronto maçını anlatmıştım, salon tıklım tıklımdı... Cennet gibiydi yahu... Tabii bir de kitabın adının öteki çağrışımı var. Spikerler ve yorumcular üzerinde kurulan baskı da bir basketbol maçından en az keyif alan kişilerin biz olmasına neden oluyor.- (Gülüyor) Herhalde 30 küsur bin lira verip saha kenarında oturanlar... Ama ben her zaman masa hakemlerinin ve saha komiserinin en iyi yere sahip olduğunu düşünmüşümdür. Önlerinde sahayı görmek için bir engel yok çünkü.- Abdi İpekçi'de maç anlatıyoruz, devre arası oluyor. Tuvalete gideceğiz, taraftarın gittiği tuvalete gidiyoruz. Zaten ilk yarı biter bitmez kulaklığı çıkarıp kalkamıyoruz, o sırada da bir kuyruk oluyor. Devre arası 12-13 dakika ama bizim aramız 7 dakika. Yani çık işin içinden daha ne diyeyim?Spor Sergi Sarayı'na eskiden 4-5 bin kişi geliyordu. Bütün maçlar aynı yerde oynanıyor, aynı taraftarlar tüm maçları izliyordu aslında. Şimdi kulüp takımları basketbolda başarılı olmaya başladıkça taraftar sayısı da arttı tabii... Eh futbol taraftarı da salonlara gelmeye başladı, orada da çoğunluk için basketbol değil, o renklerin kazanması önemli.- Valla 10 diyen de var 12 diyen de...Emin değilim.- Tabii... Efes'in Koraç Kupası yolculuğuFinal Four maçları da var ama o başkaydı.Hatırlarsan o şampiyonada biz Slovenya,Fransa, Yunanistan karşısında tarihimizin eniyi basketbolunu oynayıp farklı galibiyetleralmıştık. 2001'in tersine her şey dört dörtlüktü.O gün Sırbistan maçında ise oyun gittiyani görüyoruz bunu... Yansıtmıyoruz tabiiama içimden "Eyvah dedim maç gitti..." Fakatbir anda kovboy filmlerinde sislerin arasındançıkan kahraman gibi Kerem Tunçeriçıkıp sol turnikeyi bıraktı. Beynim durdu sadeceKerem'in attığını gördüğüm için onunismini söyleyip durdum. Gerçi sonra baktıkmaç bitmemiş, 0.7 saniye kalmış. Neyse kiSemih son bir blok yaptı da maçı kazandıkyoksa o maçı oradan kaybetseydik ben onunaltından kalkamazdım.- Yola çıkarken amacım başta Aydan(Siyavuş) Abi olmak üzere Yalçın Granit,Mehmet Baturalp, Çetin Çeki, Arman Talaygibi insanların unutulmamasını sağlamaktı.Bugün gençlere Aydan Siyavuş de, uzaylısormuşsun gibi bakıyorlar. Bu adam bugününşartlarında yaşıyor olsaydı belki de Obradovic'inen büyük rakibi olacaktı.- (Gülüyor) Odaya girdiğinde bir an "Here'sJohnny" diyecek sandım. Şakası bir yanabenim İsmail ile hiçbir derdim yoktu. Amakanaldan ayrıldıktan sonra "Enkaz devraldım"gibi sözleri olmuş onları duydum, ozaman "Tamamdır" dedim.- Ergin Ataman'la ilk sürtüşmemiz bircanlı yayında kendisinin maçın saati üzerindenyayıncı kuruluşu eleştirmesiyle oldu.Hâlbuki o tarihi ve saati Galatasaray kulübüyetkilisi Murat Özyer seçmişti, ben de yayındacevaben kendisine bunu söyledim. Oradabaşladı... Sonra Galatasaray-Fenerbahçe serilerindeiş çığırından çıktı, hedef gösterildim.- Mümkün değil. Çünkü orada iş gereksizşekilde büyüdü, aileme kadar uzadı...- Zaman zaman herkesle ters düştüğümüzoldu ama Ergin dışında hepsiyle bir şekildebir orta yol bulundu. İsmet Badem'le kaç kezküstük örneğin ama hep barıştık bir şekildefakat burada iş 13 yaşındaki kızımın tehditedilip bir de üstüne özür bile dilenmeme seviyesinegeldiyse yapacak bir şey yok.- Biz çok farklı karakterlerdik. O çokdeli doluydu ben hiç o kadar deli dolu olmadım.Ama onunla kavga ederken ikimizde asla geri adım atmaz, el frenini çekmezdik.Ki canlı yayında kavga edip programbitirmişliğimiz de var. Ama zaman geçipbaşka bir yayında bir araya geldiğimizdeise hiçbir şey olmamış gibi yapmayı bilirdik.(gülüyor)- O gün röportajdan sonra kanala geldim, kapıdaki güvenlikten kattaki herkese tebrik ediyor. Eh, insan müdüründen de bir şey bekliyor tabii... "Seyretmediniz mi" dedim, "Seyrettim" dedi, o daha kötü oldu (gülüyor). Gerçi biz basketbol olarak şikayet ediyoruz da kadın voleybolcular ne yapsın? Onlar basketboldan daha başarılı ama çok daha az önem gösteriliyor. Ben başlarda İsmet'in (Badem) de gazına gelip basketbolu sevdireceğiz, tutunduracağız dedim ama demek ki o da bir yere kadar oluyormuş.Murathanoğlu'ndan bazı isimleri tek bir kelime veya cümleyle anlatmasını istiyoruz. Yanıtları şöyle oluyor- Özel hayatımda hiçbir yeri yok. Ama Avrupa basketbolunda Everest'in tepesi.- Kalp krizi.- Gurur.- Ne diyeyim ki? Düşmanım değil ama muhtemelen o beni düşman görüyor. Fakat şu an içinde bulunduğum durumdan memnundur.- Büyük oyuncu büyük dost.- Kariyerine saygım var ama 1979 ve 1987 jenerasyonlarını birleştiremedi. Onu yapabilse İspanyollara yakın bir takımımız olurdu.