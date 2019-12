İşim beni fit tutuyor

BUGÜN NELER OLDU

Bir moda editörü olarak birkaç yıldır sizlere sürekli 80'ler modasından, 80'ler trendlerinden bahsediyorum. Eğer 80'ler ruhunu gerçekten de hissetmek istiyorsanız fırsat ayağınıza geldi. Çünkü 80'lerde dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insanı TV ekranları karşısına kilitleyen Fame dizisinin müzikali İstanbul'a geliyor. Altı sezonluk dizide; New York Performans Sanatları Okulu öğrencilerinin hikayesi, dansın özgür ruhu, aşk, romantizm, hırs ve ihtiras ekranlara taşınmıştı. Vizyona girdiği dönemde En İyi Orijinal Şarkı ve En İyi Film Müziği dalında Akademi Ödülü'nü, En İyi Orijinal Şarkı dalında ise Altın Küre Ödülü'nü kazanmıştı. İşte bu efsane diziden esinlenilerek hazırlanan müzikal, 30'uncu yıl turnesi kapsamında Londra'nın dünyaca ünlü müzikal sahnesi West End'den İstanbul'a geliyor. Yönetmenliğini ve koreografisini Nick Winston'ın üstlendiği müzikalin başrollerini Keith Jack ve Jorgie Potter paylaşıyor. Biz de bu salı günü başlayacak gösterim öncesi müzikalin başrol oyuncusu Potter ile konuştuk. Potter ülkesi İngiltere'de oldukça ünlü. Hollyoaks dizisiyle şöhrete kavuşan Dancing on Ice yarışmasıyla ününe ün katan güzel oyuncu FMH'in Yaşayan En Seksi Kadınlar listesinde...- Tabii ki. Çok merak ettiğim bir şehirdi İstanbul, çok güzel olduğunu duymuştum. Çok heyecanlıyım Türk izleyicilerle bir araya geleceğimiz için.Müzikalde balerin Iris Kelly karakterini canlandırıyorum. Onun yaşadıkları aslına bakarsanız benim yaşadıklarımdan çok da farklı değil. Ünlü olmak isteyen bir genç kızın hayatını anlatıyor sonuçta müzikal... Gerçekten de benim yaşadıklarıma çok benziyor. Ben de Hammond Dans Okulu'na gittim üç yıl boyunca. Her gün dans ettim. Herkes şarkı söylüyordu, dans ediyordu. Trompet sesini hergün duyuyorduk. Benim 16 yaşımla Iris Kelly'nin 16 yaşı çok da farklı değil. Bazen bu bana çok garip geliyor...- Diziden haberim vardı. Henüz çocukken gittiğim dans okulunda Fame'deki ünlü parçayı defalarca dinledim. Ve o şarkıda defalarca dans ettim mesela. Beynime belki de en çok kazınmış parçalardan biridir. Zaten orada o şarkıyla dans ederken dans etmeye ne kadar âşık olduğumu fark ettim. O şarkıda yaptığımız hareketler, tüm koreografi hâlâ aklımda. En başında yaptığım figürleri bile çok net hatırlıyorum.- Şarkılar inanılmaz... Her parça hala kalbinizin çarpmasını sağlıyor, öyle değil mi?- En başında çok gergindim. Hep kendi kendime "Herkes yeni şeyler deniyor. Sorun yok. Sen de deneyebilirsin" dedim. Tabii ki bunu dememe rağmen en başlarda kendimi yetersiz bulduğum anlar çok oldu. Ama yeni şeyler denemeyi seven bir yapım var. Ve sahneye çıkmak insana başka hiçbir şeyin veremeyeceği bir adrenalin veriyor. Her şovdan sonra kendimi daha da iyi ve tazelenmiş, yenilenmiş hissediyorum.- Bu projeye çok inanıyorum, elimden gelenin en iyisini yapmak istedim.- Evet FHM'in beş kez kapağındaydım... Her kadın mutlu olur böyle bir sıfattan...- Evet aktif bir yapım var. Gözümü açar açmaz koşu bandıdan 20 dakika koşuyorum. Ama müzikal başka bir şey eğer bunu soruyorsanız. Turneye çıkmadan önceki provalarda o kadar yoruldum ki anlatamam. Her gün eve resmen sürünerek döndüm. Ayaklarımın üzerinde duracak halim yoktu. Tabii ki bu işi yapabilmek için disiplini yüksek bir insan olmanız gerkiyor.- Tahmin edersiniz ki partnerinizin sizi havaya kaldırması gereken bir rolünüz varsa pizza yiyemiyorsunuz. Spor ve dans zaten çocukluğumdan beri hayatımdaydı. İşim beni fit tutuyor diyebilirim.- Ben bununla büyüdüm. Ne kadar mükemmel olursanız olun biri sizin canınızı yakacak kadar sert bir şekilde sizi eleştirebilir. Bunu duymamak, dikkate almamak lazım bence. İşinizi iyi yapmaya odaklanmalısınız sadece.