10 yılda moda kabuk değiştirdi

Sürdürülebilir moda

SON 10 yıla kesinlikle sürdürülebilir moda damga vurdu. Stella McCartney ve Vivienne Westwood gibi tasarımcılar okyanus plastiklerini geri dönüştürerek koleksiyonlar hazırladı. Ayrıca hızlı moda firmaları geri dönüştürülmüş materyallerden koleksiyonlar oluşturmaya başladı.



Fenomenler

MODA dünyası Instagram fenomenleri ya da influencer'larla karşı karşıya kaldı bu 10 yılda. Demokratik moda kavramıyla hayatımıza giren bu fenomenler geniş kitlelere ürün satabilme konusunda başarılılar. Ancak 2020'ye girerken birçoğu çoktan vergi konusundaki duyarsızlıkları, samimiyetsizlikleri, her şeyi para odaklı yapmaları nedeniyle tepki çekmeye başladı bile.





Sokak trendi

OFF White, Vetements... Son 10 yılda hayatımıza giren bu markalar ve sokak modasının etkisi modayı tamamen değiştirdi. Eşofman takımlarıyla restoranlara girebileceğimizi, taytın vücut ölçülerimiz ne olursa olsun formamız olacağını biri 10 yıl önce söylese kimse inanmazdı sanırım...

Instagram'lanabilir moda

INSTAGRAM hepimizin olduğu gibi modaevlerinin, moda tasarımcılarının ve moda haftalarının da değişmesine neden oldu. Artık tasarımcılar sadece tasarımlarına dikkat etmiyor bir yandan da defilelerde koleksiyonlarının fotoğraflarda yani Instagram'da iyi görünmesine özel gösteriyor.



Kadın tasarımcılar

MODA dediğimizde hadi kabul edelim hepimizin aklına ağırlıklı olarak kadın modası geliyor. Koleksiyonların hızlı değişmesinin nedeni de kadınların sürekli yenilenme ve arzusu... İşte tam da bu hisle birlikte kadın tasarımcılar belki de ilk defa bu kadar ön planda. Hem kendi ismini taşıyan modaevleri kuran hem de moda dünyasının en prestijli markalarının başına geçen o kadar çok kadın tasarımcı oldu ki son 10 yılda, bu tüm kadınların gururlanmasını sağladı.



Seksi defilelerin sonu

"SEKS sattırır" sloganı dünyada artık en sattırmayan şey... Çeşitli yönetmen, fotoğrafçı, yapımcı, oyuncu ve tasarımcının isminin karıştığı taciz hatta tecavüz iddialarının damga vurduğu 10 yıl herkesin ve özellikle moda dünyasının değişmesini sağladı. Dev iç çamaşırı markalarının yaptığı defilelerin artık eskisi kadar popüler değil. "İdeal kadın vücut ölçüleri' de tarihe karışmış durumda.



Politik kırmızı halı

KIYAFETLERI kadınların kırmızı halı protesto aracı oldu bu 10 yılda. Harvey Weinstein'a yönelik taciz iddiaları üzerine aralarında Eva Longoria'nın da bulunduğu pekçok oyuncu Altın Küre Ödül Töreni'ne siyah giyinerek katıldı. Kristen Stewart kadın yönetmen sayısının azlığını protesto etmek için Cannes Film Festivali'nde topuklu ayakkabılarını kırmızı halıda çıkardı.



Kate ve Meghan etkisi

CAMBRIDGE Düşesi Catherine ve Sussex Düşesi Meghan, kesinlikle modanın en etkisi isimleri arasında yer aldı. Her ikisi de halktan olan bu iki kadının dünyanın en büyük imparatorluklarından birinin varisleriyle evlenmeleri tabii ki tüm dünyanın gözlerini onlara çevirmesini sağladı. Ne giyseler, neyle neyi kombinleseler, hangi saati taksalar, hangi mücevher firmasından alışveriş yapsalar tüm dünya anında haberdar oldu. Giydikleri kıyafetler dakikalar içinde raflardan silinip süpürüldü.



Rihanna

SON 10 yılda moda dünyasına damga vuran bir isim varsa o kesinlikle Rihanna.. 2009 yılında iflasın eşiğine gelen, Rihanna 10 yıl içinde bir pop şarkıcısından moda ikonuna ve sonunda da LVMH grup ile yaptığı anlaşmayla bir moda kraliçesine dönüştü.



Karl Lagerfeld

20'INCI yüzyılın en önemli moda tasarımcılarından biri olan Karl Lagerfeld'i şubat ayında kaybettik. 1980'lerden ölümüne kadar Chanel modaevinin başında bulunan, 1967'den itibaren Fendi modaevinin kreatif direktörü olan, kendi ismini taşıyan bir modaevi kuran ayrıca 2010'ların başından bu yana Melissa modaevi için ayakkabılar tasarlayan Lagerfeld, H&M için ilk kapsül koleksiyon hazırlayan moda tasarımcısı da ayrıca...