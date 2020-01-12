Kalem daha yetenekli ve ekonomik

BUGÜN NELER OLDU

Samsung kalem tutkunu kullanıcıları düşünerek Note 10 serisinde güncelleme yapıyor. Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10+ piyasaya çıkalı dört ay oldu. Galaxy Note 10 Lite daha uygun fiyatla gelecek ve 6.7 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Güçlü kameralar bu ekonomik seride unutulmamış. 12 megapiksel arka kamera telefoto ve ultra geniş açılı yetenekleriyle kullanıcısını rahat ettiriyor. Note 10 serisinde olduğu gibi Türk Telekom mağazalarında da satılması beklenen Galaxy Note 10 Lite'de parmak izi tarayıcısı da bulunuyor. Pil kapasitesi 4500 mAh olan Galaxy Note 10 Lite, uzun pil ömrüyle dikkat çekiyor ve 25W hızlı şarj teknolojisini de destekliyor. Akıllı S-Pen ile birlikte gelen telefonun yetenekleri sonradan yüklenen uygulamalarla genişliyor. Cihazın henüz satış fiyatı belli değil. Ocak ayının ilk yarısında piyasaya çıkacak ürünün tahmini satış fiyatının tahminen 5 bin TL'nin altında olması bekleniyor.