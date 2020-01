Oscar’ın güçlü ve sahici kadınları

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin Oscar adaylıklarını açıklamasıyla haftalardır yavaş yavaş seyreden Oscar heyecanı ve tartışmaları da alevlendi. Tartışmaların odağında, Akademi üyelerinin genel 'erkek' bakışı refleksine bir kez daha teslim olması var. En İyi Yönetmen kategorisinin tamamen erkeklerden oluşması ve En İyi Film adayları arasında bulunan Küçük Kadınlar'ın yönetmeni Greta Gerwig'in bu kategoride kendine yer bulamaması da bu 'erkek' bakışının tezahürü olarak görülüyor. Bu eleştiriler son derece yerinde... Lakin gözden kaçan bir durum da var. Malum Akademi'ye üye sinemacılar kendi meslek kategorilerinde ve en iyi film kategorisinde oy kullanıyor. Dolayısıyla En İyi Yönetmen kategorisindeki hakim erkek bakışını tamamen Akademi'ye mal etmek biraz haksızlık. Çünkü meseleye oyuncu kategorilerinden bakınca farklı bir manzara çıkabiliyor.

Mesela En İyi Kadın Oyuncu kategorisini mercek altına alınca Akademi'ye üye oyuncuların verdiği önemli bir mesaj var. Bu kategoride malum, Cynthia Erivo (Harriet), Scarlett Johansson (Marriage Story), Saoirse Ronan (Küçük Kadınlar), Charlize Theron (Skandal) ve Renee Zellweger (Judy) Oscar'a aday. Aslında En İyi Kadın Oyuncu kategorisi oynanmış bir maçın tekrarı gibi. Oscar'ın habercisi sayılan Altın Küre Ödülleri'nin drama dalında bu beşli karşı karşıya gelmiş, Renee Zellweger ödülü kazanmıştı. Bunun için 10 Şubat'taki ödül töreninde Soğuk Dağ ile daha önce Oscar kazanan oyuncunun heykelciğini ikilemesi sürpriz olmayacak. Gelelim mesaja... Oscar'a aday olan oyuncuların canlandırdıkları karakterlere bakacak olursak aslında Akademi'nin güçlü ve sahici kadınları bu yıl önümüze getirdiği görülüyor. Bu da Akademi'nin oyuncu üyelerinin yönetmenler kadar erkek bakışına teslim olmadığının bir göstergesi.

Harriet filminden başlayalım. Film Amerikan tarihinin en özel kadın kahramanlarından Harriet Tubman'ın hikayesini anlatıyor. Köle olarak doğan, önce kendini, sonra ailesini, daha sonra kurduğu örgütle yüzlerce kölenin hayatını kurtaran Harriet Tubman, daha sonra kadın hakları için de sıkı mücadele vermesiyle tanınıyor. Filmde Cynthia Erivo'nun canlandırdığı, Amerika'da Süfrajet Hareketi'nin önde gelen isimlerinden olan Harriet, son yıllarda Amerikan'ın gündeminde de olan bir isim. Daha önce 20 doların bir yüzüne onun resminin basılacağı açıklanmıştı. Bu yıl projenin hayata geçirilmesi planlanıyordu ki ertelendi. Erteleme nedenin ABD Başkanı Trump kaynaklı olduğu iddia edildi.





ÜÇÜ GERÇEK İKİSİ KURMACA

Oscar listesindeki ikinci güçlü kadın karakter ise Charlize Theron'un Skandal filminde canlandırdığı televizyoncu Megyn Kelly. Kelly, 2016 yılında Fox News kurucusu ve CEO'su Roger Ailes'in kadın çalışanlara yönelik sistematik cinsel istismarının ortaya çıkmasında kilit rol oynamıştı.

Film işte bu hikayeyi eli yüzü düzgün bir şekilde anlatıyor.

Renee Zellweger'in Judy'de canlandırdığı ise ünlü oyuncu Judy Garland. Oz Büyücüsü filmindeki Dorothy rolüyle hafızımıza kazınan oyuncunun hayatının anlatıldığı film, Garland'ın, ışıltılı dünyalara feda ettiği çocukluğundan başlayarak hayatla hesaplaşmasını ele alırken onun ne kadar da güçlü bir kadın olduğunu da ortaya koyuyor.

Oscar listesinin bu üç güçlü kadını gerçek insanlar. Scarlett Johansson'ın Marriage Story'de, Saoirse Ronan'ın Küçük Kadınlar'da oynadıkları, Nicole ile Jo March ise kurmaca karakterler. Ama en az diğer üç gerçek kadın gibi onlar da güçlüler. Malum Küçük Kadınlar romanının en dirayetli kadın karakteridir Jo. Romanı başucu kitabı yapan pek çok kadının rol modelidir. Hatta "Şu hayatta Küçük Kadınları'n Jo'su olmak" diye yazılar bile yazılır...

Scarlett Johansson'ın, Marriage Story'de can verdiği Nicole'e gelince... Çocuğuyla tek başına bir hayat sürebileceğine inandığı an, pek varlık gösteremediğini düşündüğü ilişkisini bitirmek istiyor ve kocasından boşanıyor. Film bir boşanma filmi olsa da Nicole açısından bakınca bir kadının kendini var etme mücadelesi olarak da görülebilir.





BÖYLESİ HİÇ GÖRÜLMEDİ!

Oscar adaylıkları açıklanınca En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu kategorisini görenler "Daha önce böylesi aday listesi görmüş müydük?" diye bir durup düşünmüştür herhalde. Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood), Anthony Hopkins (The Two Popes), Al Pacino (The Irishman), Joe Pesci (The Irishman), Brad Pitt (Bir Zamanlar... Hollywood'da)... Herhalde böylesi hiç olmamıştı. Bunun için futbol dünyasına referansla 'ölüm grubu' olarak nitelendirilmeye başlandı bu kategori. Açıkçası kim Oscar alsa diğerleri adına üzüleceğimiz bir aday listesi var. Oscar gecesi ne en iyi film, ne de en iyi yönetmen, bu kategorinin sonucu merak ediliyor. Ve yine bu kategori tahminleri altüst edecek.