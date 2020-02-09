Brad Pitt artık Oscar’lı bir oyuncu

Bir Zamanlar... Hollywood'da, Joker, Parazit, The Irishman... Oscar yarışında öne çıkan filmlerdi. Lakin, 1. Dünya Savaşı'na odaklanan Sam Mendes'in yönettiği 1917, bu yarışa daha sonra katılıp sessiz sedasız bir şekilde öne çıktı ve Oscar'ın öncüsü pek çok ödülü alarak bu yılın En İyi Film dalının en büyük favorilerinden biri oldu. 1917, son haftaya kadar açık ara favori iken Parazit yükselişe geçti. Ve Oscar yarışı az biraz heyecanlı hale geldi. Fakat 12 kişilik SABAH Pazar sinema yazarları jürimize göre gecenin galibi 1917 olacak. Ama zaten bu yıl En İyi Film'den ziyade En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu kategorisi Oscar heyecanını doya doya yaşayacağımız bir dal.
Al Pacino, Anthony Hopkins, Brad Pitt, Joe Pesci ve Tom Hanks... Maşallah starlar geçidi. Ödül kime gitse diğerlerine üzüleceğimiz bir kategori. Ve jürimize göre heykelciği Brad Pitt kaldıracak. Ve böylece Pitt oyuncu olarak (daha önce 12 Yıllık Esaret filminin yapımcısı olarak Oscar almıştı) ilk Oscar'ını da almış olacak. Sadece Pitt değil, jürimize göre daha önce üç kere Oscar'a aday olan Joaquin Phoenix ile iki kere geceden eli boş dönen Laura Dern'in de ilk Oscar'larına kavuşması kesin gibi. En İyi Yönetmen kategorisinde Sam Mendes açık ara favori olsa da bu kategoride jürimiz Martin Scorsese ile Bong Joon Ho'nun bu ödülü hak ettiği görüşünde. En İyi Kadın Oyuncu kategorisindeyse Rene Zellweger'in Judy'deki performansıyla heykelciğe ikinci kez kavuşması bekleniyor. Digiturk'ten canlı yayınlanacak törenin Türkiye saatiyle 04.00'te başlayacağını hatırlatırız.
EN İYİ FİLM
1917 açık ara favori
Cem Altınsaray 1917 The Irishman Şenay Aydemir 1917 The Irishman Janet Barış 1917 Parazit Yeşim Burul 1917 Parazit Cumhur Canbazoğlu 1917 Parazit Murat Erşahin 1917 Parazit Burak Göral 1917 The Irishman Nil Kural 1917 Marriage Story Sevin Okyay Parazit 1917 Olkan Özyurt 1917 The Irishman Uğur Vardan 1917 The Irishman Burçin Yalçın 1917 Joker
ADAYLAR
1917
Asfaltın Kralları/ Ford v Ferrari
Bir Zamanlar...Hollywood'da/ Once Upon a Time... in Hollywood
Marriage Story
Joker
Küçük Kadınlar/ Little Women
Parazit/ Gisaengchung
Tavşan Jojo/Jojo Rabbit
The Irishman
EN İYİ YÖNETMEN
Mendes, 21 yıl sonra ödüle çok yakın
Cem Altınsaray Sam Mendes Bong Joon Ho Şenay Aydemir Quentin Tarantino Martin Scorsese Janet Barış Sam Mendes Bong Joon Ho Yeşim Burul Sam Mendes Bong Joon Ho Cumhur Canbazoğlu
KAZANIR
Sam Mendes Quentin Tarantino Murat Erşahin Sam Mendes Bong Joon Ho Burak Göral Sam Mendes Martin Scorsese Nil Kural Sam Mendes
KAZANMALI
Bong Joon Ho Sevin Okyay Sam Mendes Martin Scorsese Olkan Özyurt Sam Mendes Martin Scorsese Uğur Vardan Sam Mendes Bong Joon Ho Burçin Yalçın Sam Mendes Todd Phillips
ADAYLAR
Bong Joon Ho /Parazit
Martin Scorsese/The Irishman
Quentin Tarantino/ Bir Zamanlar... Hollywood'da
Sam Mendes/1917
Todd Phillips/Joker
EN İYİ KADIN OYUNCU
Rene Zellweger'in Oscar'ı hayırlı olsun
Cem Altınsaray
Şenay Aydemir
Janet Barış
Yeşim Burul
Cumhur Canbazoğlu
Murat Erşahin
Burak Göral
Nil Kural
Sevin Okyay
Olkan Özyurt
Uğur Vardan
Burçin Yalçın
KAZANIR
Renee Zellweger
Renee Zellweger
Renee Zellweger
Renee Zellweger
Renee Zellweger
Renee Zellweger
Renee Zellweger
Renee Zellweger
Renee Zellweger
Renee Zellweger
Renee Zellweger
Renee Zellweger
KAZANMALI
Saoirse Ronan
Renee Zellweger
Scarlett Johansson
Renee Zellweger
Cynthia Erivo
Scarlett Johansson
Scarlett Johansson
Scarlett Johansson
Scarlett Johansson
Scarlett Johansson
Renee Zellweger
Renee Zellweger
ADAYLAR
Charlize Theron/ Skandal
Cynthia Erivo/Harriet
Renee Zellweger/Judy
Saoirse Ronan/Küçük Kadınlar
Scarlett Johansson/ Marriage Story
EN İYI ERKEK OYUNCU
Joaquin Phoenix'e bir alkış lütfen
Cem Altınsaray
Şenay Aydemir
Janet Barış
Yeşim Burul
Cumhur Canbazoğlu
Murat Erşahin
Burak Göral
Nil Kural
Sevin Okyay
Olkan Özyurt
Uğur Vardan
Burçin Yalçın
KAZANIR
Joaquin Phoenix
Joaquin Phoenix
Joaquin Phoenix
Joaquin Phoenix
Joaquin Phoenix
Joaquin Phoenix
Joaquin Phoenix
Joaquin Phoenix
Joaquin Phoenix
Joaquin Phoenix
Joaquin Phoenix
Joaquin Phoenix
KAZANMALI
Joaquin Phoenix
Antonio Banderas
Joaquin Phoenix
Antonio Banderas
Joaquin Phoenix
Joaquin Phoenix
Joaquin Phoenix
Antonio Banderas
Antonio Banderas
Joaquin Phoenix
Joaquin Phoenix
Joaquin Phoenix
ADAYLAR
Adam Driver/ Marriage Story
Antonio Banderas/ Acı ve Zafer
Joaquin Phoenix/ Joker
Jonathan Pryce/ The Two Popes
Leonardo Di Caprio/ Bir Zamanlar... Hollywood'da
EN İYI YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Ölüm grubundan' Brad Pitt çıkıyor
Cem Altınsaray
Şenay Aydemir
Janet Barış
Yeşim Burul
Cumhur Canbazoğlu
Murat Erşahin
Burak Göral
Nil Kural
Sevin Okyay
Olkan Özyurt
Uğur Vardan
Burçin Yalçın
KAZANIR
Brad Pitt
Brad Pitt
Brad Pitt
Brad Pitt
Brad Pitt
Brad Pitt
Brad Pitt
Brad Pitt
Brad Pitt
Brad Pitt
Brad Pitt
Brad Pitt
KAZANMALI
Brad Pitt
Joe Pesci
Joe Pesci
Joe Pesci
Joe Pesci
Brad Pitt
Joe Pesci
Joe Pesci
Joe Pesci
Joe Pesci
Brad Pitt
Brad Pitt
ADAYLAR
Al Pacino/The Irishman
Anthony Hopkins/ The Two Popes
Brad Pitt/ Bir Zamanlar... Hollywood'da
Joe Pesci/The Irishman
Tom Hanks/A Beautiful Day in the Neighborhood
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Laura Dern ilk Oscar'ına kavuşuyor
Cem Altınsaray
Şenay Aydemir
Janet Barış
Yeşim Burul
Cumhur Canbazoğlu
Murat Erşahin
Burak Göral
Nil Kural
Sevin Okyay
Olkan Özyurt
Uğur Vardan
Burçin Yalçın
KAZANIR
Laura Dern
Laura Dern
Laura Dern
Laura Dern
Laura Dern
Laura Dern
Laura Dern
Laura Dern
Laura Dern
Laura Dern
Laura Dern
Laura Dern
KAZANMALI
Laura Dern
Laura Dern
Laura Dern
Laura Dern
Kathy Bates
Laura Dern
Laura Dern
Laura Dern
Laura Dern
Laura Dern
Margot Robbie
Laura Dern
ADAYLAR
Florence Pugh/ Küçük Kadınlar
Kathy Bates/ Richard Jewell
Laura Dern/ Marriage Story
Margot Robbie/ Skandal
Scarlett Johansson/Tavşan Jojo