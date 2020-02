Brad Pitt artık Oscar’lı bir oyuncu

Bir Zamanlar... Hollywood'da, Joker, Parazit, The Irishman... Oscar yarışında öne çıkan filmlerdi. Lakin, 1. Dünya Savaşı'na odaklanan Sam Mendes'in yönettiği 1917, bu yarışa daha sonra katılıp sessiz sedasız bir şekilde öne çıktı ve Oscar'ın öncüsü pek çok ödülü alarak bu yılın En İyi Film dalının en büyük favorilerinden biri oldu. 1917, son haftaya kadar açık ara favori iken Parazit yükselişe geçti. Ve Oscar yarışı az biraz heyecanlı hale geldi. Fakat 12 kişilik SABAH Pazar sinema yazarları jürimize göre gecenin galibi 1917 olacak. Ama zaten bu yıl En İyi Film'den ziyade En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu kategorisi Oscar heyecanını doya doya yaşayacağımız bir dal.

Al Pacino, Anthony Hopkins, Brad Pitt, Joe Pesci ve Tom Hanks... Maşallah starlar geçidi. Ödül kime gitse diğerlerine üzüleceğimiz bir kategori. Ve jürimize göre heykelciği Brad Pitt kaldıracak. Ve böylece Pitt oyuncu olarak (daha önce 12 Yıllık Esaret filminin yapımcısı olarak Oscar almıştı) ilk Oscar'ını da almış olacak. Sadece Pitt değil, jürimize göre daha önce üç kere Oscar'a aday olan Joaquin Phoenix ile iki kere geceden eli boş dönen Laura Dern'in de ilk Oscar'larına kavuşması kesin gibi. En İyi Yönetmen kategorisinde Sam Mendes açık ara favori olsa da bu kategoride jürimiz Martin Scorsese ile Bong Joon Ho'nun bu ödülü hak ettiği görüşünde. En İyi Kadın Oyuncu kategorisindeyse Rene Zellweger'in Judy'deki performansıyla heykelciğe ikinci kez kavuşması bekleniyor. Digiturk'ten canlı yayınlanacak törenin Türkiye saatiyle 04.00'te başlayacağını hatırlatırız.





EN İYİ FİLM

1917 açık ara favori

Cem Altınsaray 1917 The Irishman Şenay Aydemir 1917 The Irishman Janet Barış 1917 Parazit Yeşim Burul 1917 Parazit Cumhur Canbazoğlu 1917 Parazit Murat Erşahin 1917 Parazit Burak Göral 1917 The Irishman Nil Kural 1917 Marriage Story Sevin Okyay Parazit 1917 Olkan Özyurt 1917 The Irishman Uğur Vardan 1917 The Irishman Burçin Yalçın 1917 Joker



ADAYLAR

1917

Asfaltın Kralları/ Ford v Ferrari

Bir Zamanlar...Hollywood'da/ Once Upon a Time... in Hollywood

Marriage Story

Joker

Küçük Kadınlar/ Little Women

Parazit/ Gisaengchung

Tavşan Jojo/Jojo Rabbit

The Irishman



EN İYİ YÖNETMEN

Mendes, 21 yıl sonra ödüle çok yakın

Cem Altınsaray Sam Mendes Bong Joon Ho Şenay Aydemir Quentin Tarantino Martin Scorsese Janet Barış Sam Mendes Bong Joon Ho Yeşim Burul Sam Mendes Bong Joon Ho Cumhur Canbazoğlu

KAZANIR

Sam Mendes Quentin Tarantino Murat Erşahin Sam Mendes Bong Joon Ho Burak Göral Sam Mendes Martin Scorsese Nil Kural Sam Mendes

KAZANMALI

Bong Joon Ho Sevin Okyay Sam Mendes Martin Scorsese Olkan Özyurt Sam Mendes Martin Scorsese Uğur Vardan Sam Mendes Bong Joon Ho Burçin Yalçın Sam Mendes Todd Phillips



ADAYLAR

Bong Joon Ho /Parazit

Martin Scorsese/The Irishman

Quentin Tarantino/ Bir Zamanlar... Hollywood'da

Sam Mendes/1917

Todd Phillips/Joker

EN İYİ KADIN OYUNCU

Rene Zellweger'in Oscar'ı hayırlı olsun

Cem Altınsaray

Şenay Aydemir

Janet Barış

Yeşim Burul

Cumhur Canbazoğlu

Murat Erşahin

Burak Göral

Nil Kural

Sevin Okyay

Olkan Özyurt

Uğur Vardan

Burçin Yalçın



KAZANIR

Renee Zellweger

Renee Zellweger

Renee Zellweger

Renee Zellweger

Renee Zellweger

Renee Zellweger

Renee Zellweger

Renee Zellweger

Renee Zellweger

Renee Zellweger

Renee Zellweger

Renee Zellweger



KAZANMALI

Saoirse Ronan

Renee Zellweger

Scarlett Johansson

Renee Zellweger

Cynthia Erivo

Scarlett Johansson

Scarlett Johansson

Scarlett Johansson

Scarlett Johansson

Scarlett Johansson

Renee Zellweger

Renee Zellweger



ADAYLAR

Charlize Theron/ Skandal

Cynthia Erivo/Harriet

Renee Zellweger/Judy

Saoirse Ronan/Küçük Kadınlar

Scarlett Johansson/ Marriage Story





EN İYI ERKEK OYUNCU

Joaquin Phoenix'e bir alkış lütfen



Cem Altınsaray

Şenay Aydemir

Janet Barış

Yeşim Burul

Cumhur Canbazoğlu

Murat Erşahin

Burak Göral

Nil Kural

Sevin Okyay

Olkan Özyurt

Uğur Vardan

Burçin Yalçın



KAZANIR

Joaquin Phoenix

Joaquin Phoenix

Joaquin Phoenix

Joaquin Phoenix

Joaquin Phoenix

Joaquin Phoenix

Joaquin Phoenix

Joaquin Phoenix

Joaquin Phoenix

Joaquin Phoenix

Joaquin Phoenix

Joaquin Phoenix



KAZANMALI

Joaquin Phoenix

Antonio Banderas

Joaquin Phoenix

Antonio Banderas

Joaquin Phoenix

Joaquin Phoenix

Joaquin Phoenix

Antonio Banderas

Antonio Banderas

Joaquin Phoenix

Joaquin Phoenix

Joaquin Phoenix



ADAYLAR

Adam Driver/ Marriage Story

Antonio Banderas/ Acı ve Zafer

Joaquin Phoenix/ Joker

Jonathan Pryce/ The Two Popes

Leonardo Di Caprio/ Bir Zamanlar... Hollywood'da



EN İYI YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Ölüm grubundan' Brad Pitt çıkıyor

Cem Altınsaray

Şenay Aydemir

Janet Barış

Yeşim Burul

Cumhur Canbazoğlu

Murat Erşahin

Burak Göral

Nil Kural

Sevin Okyay

Olkan Özyurt

Uğur Vardan

Burçin Yalçın



KAZANIR

Brad Pitt

Brad Pitt

Brad Pitt

Brad Pitt

Brad Pitt

Brad Pitt

Brad Pitt

Brad Pitt

Brad Pitt

Brad Pitt

Brad Pitt

Brad Pitt



KAZANMALI

Brad Pitt

Joe Pesci

Joe Pesci

Joe Pesci

Joe Pesci

Brad Pitt

Joe Pesci

Joe Pesci

Joe Pesci

Joe Pesci

Brad Pitt

Brad Pitt



ADAYLAR

Al Pacino/The Irishman

Anthony Hopkins/ The Two Popes

Brad Pitt/ Bir Zamanlar... Hollywood'da

Joe Pesci/The Irishman

Tom Hanks/A Beautiful Day in the Neighborhood



EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Laura Dern ilk Oscar'ına kavuşuyor

Cem Altınsaray

Şenay Aydemir

Janet Barış

Yeşim Burul

Cumhur Canbazoğlu

Murat Erşahin

Burak Göral

Nil Kural

Sevin Okyay

Olkan Özyurt

Uğur Vardan

Burçin Yalçın



KAZANIR

Laura Dern

Laura Dern

Laura Dern

Laura Dern

Laura Dern

Laura Dern

Laura Dern

Laura Dern

Laura Dern

Laura Dern

Laura Dern

Laura Dern



KAZANMALI

Laura Dern

Laura Dern

Laura Dern

Laura Dern

Kathy Bates

Laura Dern

Laura Dern

Laura Dern

Laura Dern

Laura Dern

Margot Robbie

Laura Dern



ADAYLAR

Florence Pugh/ Küçük Kadınlar

Kathy Bates/ Richard Jewell

Laura Dern/ Marriage Story

Margot Robbie/ Skandal

Scarlett Johansson/Tavşan Jojo