Akıllı telefonların gözü çok uzaklarda

Akıllı telefonlarda amiral gemisi telefonlar ortaya çıkmaya başladı. Yılın ilk başlarında kendini gösteren Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S20 serisi, yapay zeka ile Samsung'un gelmiş geçmiş en büyük görüntü sensörünü bir araya getiren yepyeni kamera sistemiyle görüntüleri ve önemli anlarınızı çok iyi yakalıyor. Türk Telekom mağazalarında da satışa sunulacak Galaxy S20 ve Galaxy S20+ akıllı telefonlarda 30x'e varan zoom kullanılırken Galaxy S20 Ultra'da ise devrim niteliğindeki katlanan lensler ile bir adım daha ileriye gidiliyor. Kullanıcılar 100x'e varan zoom özelliği ve Süper Çözünürlük teknolojisi sayesinde çok net görüntü deneyimi yaşayabiliyor. Galaxy S20 serisinin daha büyük görüntü sensörü sayesinde kamera çözünürlüğü ciddi seviyede artıyor; düzenleme, kesme ve zoom için eklenen özelliklerle detaylı görüntüler elde edilebiliyor. Galaxy S20 ve Galaxy S20+'ta 64MP, Galaxy S20 Ultra'da ise 108MP kamera bulunuyor. Daha büyük sensörler sayesinde çok fazla ışık yakalanabiliyor ve böylelikle düşük ışık şartlarında dahi zengin görüntü kalitesi sağlanıyor. Galaxy S20 Ultra, dokuz pikseli sensör seviyesinde tek bir pikselde bir araya getiren piksel birleştirme (nona-binning) teknolojisini kullanarak, yüksek çözünürlüklü 108MP mod ve 12MP mod arasında dinamik geçişe izin verme seçeneği ile daha da ileriye gidiyor. Galaxy S20'de Hibrit Optik Zoom ve yapay zekadan güç alan Dijital Zoom'u içeren Süper Çözünürlüklü Zoom'u bir arada kullanan Space Zoom teknolojisi sayesinde, çok uzaktayken bile yakın plan zoom yapılabiliyor.

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