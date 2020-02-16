Bisiklet sürücülerinin duygusal emojileri

Tüm dünyada milyonlarca insan hobi, spor ya da tamamen ulaşım amaçlı bisiklet kullanmayı tercih ediyor. Ancak, sürücüler ve bisikletliler arasındaki iletişim, bisikletlilerin ellerini gidondan kaldırmasıyla tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. AB Komisyonu'nun Trafik Güvenliği raporuna göre ise Avrupa yollarında her yıl yaklaşık 2 bin bisikletli trafikte çeşitli sebeplerden dolayı hayatını kaybediyor. İşte Ford, tüm bu tehlikelerin önüne geçmek ve bisikletlilerin trafikte kendilerini daha rahat ifade etmeleri için 'Yolu paylaş' yaklaşımı kapsamında dünyanın ilk emoji ceketini tasarladı. Henüz satışa sunulmayan ve bisikletliler için tasarlanan bu özel ceket, bisikletlilerin trafikteki hareketlerini, gidecekleri yönü, tehlikeli durumları diğer sürücülere kolayca bildirmelerini sağlıyor. Emoji ceketinin arka kısmında sürücüler tarafından çok rahat bir şekilde görülebilen LED ekran paneli yer alıyor. Bu ekran, bisikletlilerin sağa veya sola gideceği yönü sinyal şeklinde haber vermesini sağlıyor. Tehlikeli durumlarda ise bir tehlike işaretiyle durumu diğer sürücülere bildirmesine imkan tanıyor. Bisiklet gidonuna monte, uzaktan kumandalı ve kablosuz (Wi-Fi) erişime sahip panel ise bisikletlilerin bu işaret ve emojileri kullanarak diğer sürücülerle rahat bir şekilde iletişim kurmalarına imkan sunuyor.

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