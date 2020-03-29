Virüsün yayılma sebebi ciddiye almamak

Bu sezonun başında 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar Basketbol Takımı'nda oynayan 26 yaşındaki Selin Şahin İtalya'nın Reggio Calabria ekibine transfer oldu. Ekim ayının ortasında İtalya'ya yeni takımının formasını giymek üzere yola koyulan Selin ile biz de ağustos ayının son günlerinde bir araya gelmiştik. Çünkü Selin Şahin bu transferle birlikte yurt dışında forma giyecek ilk engelli kadın basketbolcumuz olma ünvanını sırtlamış ve önemli bir sorumluluğu üstlenmişti. Doğrusu aradan görece kısa bir zaman geçmesine rağmen Selin ile yapacağımız ikinci söyleşinin böylesi bir sebebi olacağını tahmin edemezdim. Dünyada küresel bir virüs salgını olacak ve Çin'den sonra bu salgından en çok etkilenen ülke olan İtalya'dan ve oradaki karantina günlerinden konuşacağımız hiç aklıma gelmezdi. Selin Şahin 24 Mart Salı günü İtalya'dan yurda getirilen 650 kişinin arasındaydı. Uçak, Samsun'a indi ve haliyle bir süre orada gözetim altında tutulacaklar. Döndüğü an "Başka bir ülkede böyle bir risk ve tehdit altında olmak kolay değildi. Ve İtalya'da karantina süresi belirsizdi belki bir belki iki ay daha devam edecekti. Her şeye rağmen bu gece ülkeme döndüm sağlıklıyım ve mutluyum" şeklinde tweet atan Selin ile biz de İtalya'daki karantina günlerini ve salgının nasıl kontrol altına alınmadığını konuştuk.

- İtalya'da ilk koronavirüs vakaları çıktığında tepkiler neler oldu, sen ve çevren nasıl yaklaştınız olaya?

- Açıkçası Kuzey İtalya'daki koronavirüs vakalarını biz televizyondan izliyorduk ve buraya hiç gelmeyecek gibi davranıyorduk. Baktığınız zaman genel olarak insanların çok rahat davranışları vardı, kimse günlük rutinini bozmamıştı ilk başta.

- Peki, virüsün yayılmasıyla ve vaka sayısı arttıkça neler değişmeye başladı?

- Doğrusu ilk günlerde yine net bir değişim olmadı hayatımızda. Vaka sayısı günden güne artıyordu ama yine de İtalya herhangi bir önlem almıyordu. Kuzey İtalya'da OHAL ilan edildi fakat dediğim gibi benim olduğum yerde insanlar günlük yaşantısına kaldığı yerden devam ediyordu.

- Çin'den sonra virüsün en sert vurduğu ülke İtalya oldu. Sen bu konuda İtalya'da ne gibi ihmaller yapıldığını gözlemledin?

- Virüsün yayılmasının en büyük nedeni kesinlikle ciddiye almamak oldu. Çünkü burada insanlar "Bize bir şey olmaz, bizim şehrimize kadar gelmez" düşüncesindeydi ve o doğrultuda da davrandılar. Gel gelelim şimdi İtalya'da korona vakası olmayan hiçbir şehir kalmadı.

- Kaç gün karantinada kaldın?

- 16-17 gün karantinada kaldım. Karantina günlerinde evden çıkma yasağı vardı ve bu zamana kadar bilinçsizce davranan halk hem ben oradayken hem de şu an kendi isteğiyle kurallara uyuyor, dikkat ediyor ve mecbur olmadıkça evinden hiç çıkmıyor.

- Türkiye'deki çevren ve akrabalarınla iletişim kurduğunda onların tepkileri nasıl oldu? Haliyle onlar da epey endişelenmiş olsa gerek...

- E malum çünkü artık mevzu küresel bir problem haline geldi. Ailem de endişeliydi. Özellikle Türkiye'ye gelememem konusunda... Çünkü İtalya'ya giriş ve çıkışlar kapatıldı. Hiçbir şekilde ne ülkeme ne de başka bir yere gidebiliyordum. Bu yüzden hepimiz tedirgindik ve bu anlamda bir çalışma yapılması için önemli bir süre bekledik.

- Karantina günleri nasıl geçiyor?

- Karantinada kalmak, evden çıkamamak kulağa ilk başta çok zor geliyor. Yasakların geldiği ilk gece "Ben burada ne yapacağım?" diye düşünüp durdum. Fakat sonra vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Bu yüzden hem kendimiz hem en sevdiklerimiz hem de ülkemiz için yapabileceğimiz en iyi şey önlem alıp kendimize dikkat etmek ve bir süre dışarı çıkmamak.

- Yiyecek sıkıntısı var mıydı? Erzak stoğu yaptın mı?

- İtalya'da marketler açıktı yani herhangi bir markette bir şey bulamama, yiyeceksiz kalma gibi bir durum söz konusu değildi. Keza insanlar da yiyecek içeceklerini yedeklemiyorlardı. Bu yüzden ben de stok yapmadım ve ihtiyaç oldukça çıkıp alışverişimi yaptım marketten.

- En büyük zorluğu neydi senin için İtalya'da karantina altında yaşamanın?

- En büyük zorluk şüphesiz ki başka bir ülkede yalnız olmaktı. Bu zor süreci tek başıma atlatmaya çalıştım ve doğrusu bu da çok zorlayıcı bir süreçti.

- İtalyan halkının an itibariyle ruh hali, psikolojisi ne durumda? Sosyal medyada balkonda şarkı söyleyen İtalyanların videolarını görüyoruz ama bunun haricinde bir panik durumu söz konusu mu?

- Açıkçası İtalya'da halk panik bir durumda değil, gayet herkes durumu kabullenmiş durumda ve bugünlerin geçmesini bekliyorlar. Evde kalmak ya da karantina da olmaktan değil ama kendi ülkeleri için çok üzgünler. Çünkü büyük bir ekonomik sorun haline geldi bu durum.

Salgın biterse maçlar haziranda oynanacak

- Sizin spor müsabakalarının geleceği ne durumda şu anda ve kulübün senin oradaki sağlığını koruman açısında herhangi bir girişimde bulundu mu? - Şu anda ligleri süresiz durdurma/bitirme kararı alındı. Takımdaki tüm arkadaşlarım kendi şehirlerine, ülkelerine döndü sadece ben dönememiştim. Eğer virüs salgını riski biterse playoff'larımızın haziran ayında oynatılması planlanıyor. Ama şu an hiç kimse de bununla ilgili bir şey diyemiyor. Bekliyorum sabırla. Her şeyin yoluna girmesini ve tüm dünyanın bu sorunun üstesinden gelmesini...