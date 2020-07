Demet Akalın: Kazancımı Mehmetçik ve hasta bebeklerle paylaşıyorum

Herkes gibi o da pandemi sürecini yaşıyor. Endişeleniyor, kızıyor, önlem almaya çalışıyor... Bir evladı var, onu korumaya çalışıyor... Kızıyla "Lütfen git virüs kardeş" diye dua ediyor mesela... Çünkü Hira virüs nedeniyle arkadaşlarının, köpeğinin ölmesinden çok korkuyor... Akalın koronaviras gündemini yakından takip ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sayfasını her gün ziyaret ediyor. Tüm bunlar olurken Yeditepe Konserleri'nde söylediği Mihriban adlı türkü nedeniyle ortalık karıştı... "Pandemi nedeniyle geçinemiyorum" dedi. Yine olay oldu! Demet Akalın bu yaza, her sene olduğu gibi şarkılarıyla damga vurmadı ama yine çok konuşuldu. Biz de Akalın'a her şeyi sorduk. O yine en doğal, en dobra haliyle cevapladı.



- Konserler, sahne çalışmaları maalesef bir süre askıya alındı. Planlanmış bir organizasyonunuz var mı?

- Keşke durumlar düzelse de, biz de güzel haberler verebilsek sevenlerimize. Şu anda zorunlu tatildeyiz. Kızım ve arkadaşlarımla Çeşme'deyim. Sadece Bodrum'da bir otel konserim var planlanmış.



- Özlediniz mi peki sahnede olmayı?

- Çok özledim... Her şeyi geçin, sanatçıların beslendiği en önemli şey alkış! O alkış sesini duymadan olmuyor, insanın ruhu beslenmiyor. Yine de, yeter ki şu sayılar aşağılara insin, biz dişimizi sıkarız. Sevenlerim, fanlarım sağ olsunlar hep soruyorlar... Herkesin yazlık yerlere gidip konser dinleyecek bütçesi yok. Benim playback konserler yapmamın nedeni buydu. Ekip daha küçük, maliyet daha az. Her tarafa gidebiliyordum. Beni çok eleştirdiler playback söylüyorum diye ama nedeni bu. Ama ne yapalım bu yaz da böyle oldu.