Demet Akalın: Kazancımı Mehmetçik ve hasta bebeklerle paylaşıyorum

- Demet Akalın yaz şarkısı çıkarmadan, konserlere başlamadan yaz gelmez denir. Bu sene de öyle oldu galiba...

- Güzel bir şey hazırlıyorum... Nostalji diye bir şarkı. Hareketli bir şarkı. En azından bir güzellik olur. Çünkü benim albümüm daha yeniydi, bir sene olmuştu daha çıkaralı. Ne klip çekebildik, ne başka bir şey. Her şey düzelecek diye umut ediyoruz.

KOCA'NIN SAYFASINA BAKIYORUM



- Hâlâ koronavirüsle ilgili rakamlara bakıyor musunuz?

- Her gün bakıyorum. Herkes insanların maske takmadığından şikayet ediyor ama ben tüm gittiğim yerlerde insanların çok dikkatli olduğunu görüyorum. Plaja geldik, buraya maskelerimizle girdik, özel bir iskelede güneşleniyoruz. Herkes maskeli, kontrollü, ellerde dezenfektanlar. Bilinçli olan oluyor. Koskaca insanların o maskeleri yerlere atmalarına inanamıyorum, nasıl bir düşünce, algılayamıyorum.



- Dünyayı da takip ediyor musunuz?

- Dünyadaki gelişmeleri de izliyorum ve biz Türkiye olarak bayağı iyi durumdayız. Maşallah diyelim de... Eskiden insanlar Amerika'dan, İspanya'dan ev alma, Londra'ya yerleşme peşindeydi... Oralarda çocuk okutmak önemliydi, yatırımlar oralara yapılıyordu. Ne oldu? Ben ezelden beri milliyetçi biriyim. Oralara giderim, üç-beş gün gezerim, beş gün sonra annemi ağlayarak ararım. Şimdi orada yaşayan herkes Türkiye'ye gelme derdine düştü. Bu süreci bayağı iyi idare ettik. Bakanımız Fahrettin Koca'nın büyük etkisi olduğunu düşünüyorum, insanlar ona çok inandı. Her akşam 20:00'den sonra onun sayfasında rakamları bekliyorum. Her akşam! Birine sormam sayıyı, kendim bakarım. Mukayese ediyorum, kendim de istatistik yapıyorum. Analistçi gibi yorumlar yapıyorum.