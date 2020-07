Açık havada buluşalım biraz nefes alalım

Yazın her zaman tercihimiz açık havadan yana olmuyor mu? En azından benim için durum bu. Klimalı ortamda kısılıp kalacağıma doğanın, oksijenin tadına varıyorum. Pandemi sonrası açık hava mekanları daha da gündemde.... Bahçede mükellef ocakbaşı keyfi de var, terasta ünlü DJ'ler ya da İtalyanca şarkılar eşliğinde eğlence de...Bu dönemde yeni mekan açılır mı, açılırsa tutar mı diyorduk. Eskiden Room and Rumours'un olduğu yerde şimdilerde Nişantaşı'nın en merak edilen mekanı var. Serkan Koca ve Bora Berber ortaklığında açılan Cabbar'a efil efil esen bahçesi kadar yemekleri için de gitmeye değer. Burada ister ocakbaşında oturup kebap ve meze keyfi yapabilirsiniz, isterseniz de geniş bahçedeki masalardan birine yerleşirsiniz. Bu arada ocakbaşı deyince hemen akıllara ufak bir mekan gelmesin. Tam 300 kişilik.Yemek menüsü başarılı bir şefe Selim Dinler'e emanet. Ben zaten Serkan Koca isminin olduğu her mekanda iyi yemek ve iyi servis bulacağını bilenlerdenim. Mekanda oyuncu, şarkıcın, futbolcu, yazar-çizer birçok ünlü isme rastlamak mümkün.Gelelim Cabbar'ın iddialı ve leziz tatlarına... Et turşusunu ikinci kez bir mekanın menüsünde gördüm. Burun kıvırmayın ve mutlaka deneyin. Fındık lahmacunu da tam kıvamında. Tatlı olarak 'ararsam açma' tatlısını duymayan kalmadı. Katmerle sufle arası fıstıklı ve kaymaklı bu tatlıyı 15 dakika önceden sipariş etmeyi unutmayın. Güveç içinde soğan ve hellim peyniri ile servis edilen ciğerini de es geçmeyin. Kebaplar zaten çok leziz.Son yılların en popüler terasları otellerin roof'larında oluyor. Swiss Otel İstanbul'un terasındaki 16 Roof gibi. Öncelikle geniş metrekare alanı ile rakiplerini geri bırakma avantajına sahip. Haftanın yedi günü, saat 17.00'de açılıyor. Yemekler Perulu şef Bruno Andres Santa Cruz'a emanet. O yüzden ceviche'yi mutlaka denemenizi öneririm. Ya da Peru lezzetlerinden birkaçını.16 Roof'ta artık yazları klasik hale gelen 'Beat Goes On' performansları da start aldı. Her çarşamba Doğuş Çabakçor sahne alıyor. Murat Tokuz, Doruk Can ve Tal Barahya da canlı dinleyebileceğiniz diğer isimler arasında.Dalyan'daki The Beach of Momo akşamüstü partileri ile konuşuladursun İstanbul Bebek'teki Momo Bebeköy de bahçesiyle ilgi odağı olmaya devam ediyor. İki katlı tarihi bir binada, Boğaz'a karşı manzarada hizmet veriyor. Yemekler elbette ki ünlü İtalyan şef Carlo Bernardini'nin elinden çıkıyor. Müzik direktörlüğünü ise DJ Tankut Karakurt üstleniyor. Peki ama Momo Bebeköy'ün yemyeşil bahçesinde ne mi yemeli?Levrek ceviche, burrata, mantı-karpuz öne çıkan tatlarından sadece birkaçı. Bu arada sabah kahvaltı servisi de epey iddialı.Muhteşem bir bahçe, denize sıfır konum ve tadılması gereken lezzetler.... Kuruçeşme'deki Ringa Balık'tan bahsediyorum. Gülin-Yücal Özalp ve Ali Akkaş projesi bu mekan. Yemeğin ve işletmeciliğin usta isimleri birleşmiş anlayacağınız. Pandemi süresinde geniş bahçesinde oturabilir, denizden çıkan tüm lezzetleri tadabilirsiniz. Kabuklu deniz ürünleri ile hazırlanan makarnalarının tadına bakmayı unutmayın.Nişantaşı'ndaki St. Regis Oteli'nin terasında hizmet veren Spago, pek çok kişinin güvenle tercih ettiği bir terasa sahip. Enfes manzaralı terasında tüm güvenlik önlemleri alınmış. Eğlence de mesafeli olarak kaldığı yerden devam ediyor. Çarşamba ve perşembe akşamları terasta Ata Marin Band sahne alıyor. Latin, pop şarkılarla gelenleri eğlendiriyor. Gün batımında onları dinlemek oldukça keyifli... Cuma ve cumartesileri ise DJ Uğur Can Kaya setin başına geçiyor. Kokteylleri, müzikleri ve teras manzarası kadar yemekleri de iddialı elbette. Benim favorim Hong Kong usulü buharda levrek. 36 saat kefirde marine edilmiş tavuk sandviç ve yeni menüye eklenen fesleğen ve kuşkonmazlı pizzası da en çok ilgi görenler arasında.* Cihangir hattında es geçilmemesi gereken bir mekan Emily's Garden. Adından da anlaşıldığı üzere bahçesi görülmeli ve lezzetleri tadılmalı.* İKSV binasının teras katında hizmet veren Monkey İstanbul hem terası hem müzikleri hem de mezeleriyle doğru bir seçenek.