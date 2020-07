Bayram neşenize sanat da eşlik etsin

Bu bayram diğerlerinden farklı. Uzun bir pandemi döneminin ardından, kısıtlamaların da hafiflemesiyle birlikte sosyal yaşam hareketlendi. Kimi bayram için şehir dışına gitmeyi tercih ederken, kimileri de şehirde olmanın keyfini sürecek. Biz de bayramda İstanbul genelinde ve belli başlı sahil kentlerindeki kültür sanat aktivitelerini derledik.



İSTANBUL MODERN



Bayramda şehirde kalanlar ve İstanbul'u ziyaret edenler Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern'i ziyaret rotasına alabilir.

İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisinde, 1950 sonrası Türkiye sanat ortamındaki soyut ve figüratif resmin gelişimiyle doğa ve çevre üzerinden şekillenen çağdaş sanat yapıtları bir araya geliyor. Müzenin 2. katında çağdaş sanat dünyasının doğa ve çevre üzerinden şekillenen farklı yapıtları yer alıyor. Sergi resim, heykel, video, yerleştirme, fotoğraf gibi farklı disiplinlerde doğa kültürünün izini süren, çevre sorunlarına duyarlı sanatçıların yakın dönemde ürettiği çalışmalara odaklanıyor. 3. katta ise 1950 sonrası Türkiye sanat ortamındaki soyut ve figüratif resmin gelişimi, kronolojik bir akış içerisinde, ikonik örnekler üzerinden sergileniyor. İlk kez izleyiciyle buluşacak yapıtların da yer aldığı sergide farklı kuşaklardan 30 sanatçı ve 2 sanatçı ikilisinin 40 yapıtı sergileniyor. Kuzgun Acar, Nejad Melih Devrim, Latifa Echakhch, Neş'e Erdok, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Mehmet Güleryüz, Neşet Günal, Balkan Naci İslimyeli, Jennifer Steinkamp, Ziya Tacir, Canan Tolon, F. Tülin, Ömer Uluç, Fahrelnissa Zeid sergide yer alan sanatçılardan bazıları.

İstanbul'daki zanaatlardan ilham alarak ortaya çıkan üretimlerin sergilendiği Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar sergisinde 10 uluslararası sanatçının çalışmalarına yer veriliyor. Sergide, uluslararası bienallere, sergilere katılmış, dünyanın önde gelen müze ve sanat kurumlarının koleksiyonlarında yapıtları yer alan sanatçılar yer alıyor.

İstanbul Modern, 1950'li yıllardan itibaren dünyada ve Türkiye'de edebiyat ve sanat alanına yön veren kişilerin portre fotoğraflarını çeken Lütfi Özkök'ün sergisini de ağırlıyor. Lütfi Özkök: Portreler adlı sergide 24 Nobel ödüllü yazarın aralarında bulunduğu 89 portre bulunuyor. İstanbul Modern 1-2 Ağustos günleri ziyarete açık.



COCCOON



Contemporary Istanbul Vakfı, Büyükyalı Fişekhane'de bulunan mekânı Cocoon'da sanat, kültür ve eğitim faaliyetlerine başladı. Art On İstanbul Sanat Galerisi iş birliğiyle hazırlanan Kozayı Örmek adlı sergiyle, bu yeni adres sanatseverlere merhaba dedi. 21 Eylül'e kadar izlenebilecek sergide, farklı kuşaklardan sanatçıların heykel, yeni medya, fotoğraf, resim, rölyef gibi eserleri yer alıyor. Sergi yaşamın her daim yeniden inşa edilebileceğini ve dönüşmek için insanın kendi ile baş başa kaldığı zamanın, kurduğu yuvanın önemine işaret ediyor. Sergide yer alan eserler, sanatçıların üretme sürecinde kapandıkları kozadan nasıl bir sonuçla çıktıklarını ve kendi zamanlarının tanıklığını, nasıl üstlendiklerini örnekliyor. Sanatçılar şöyle: Ahmet Çerkez, Ahmet Elhan, Burcu Erden, Eda Soylu, Elif Kahveci, Erman Özbaşaran, Evren Sungur, Işıl Kapu, Lütfullah Genç, Mithat Şen, Oddviz, Olcay Kuş, Olgu Ülkenciler, Onur Mansız, Sencer Vardarman, Ülgen Semerci... Mekan bayramda kapalı ama bayram haftası 5 ve 9 Ağustos'ta ziyaret edilebilir.



GALERİ NEV



Galeri Nev, son sergi açılışını 13 Mart Cuma günü İnci Eviner sergisi ile gerçekleştirmişti. Nisan ve mayıs ayları için programlanan Canan Tolon ve Selçuk Demirel sergileri ise açılamadı. Ama galeri 10 Haziran'dan itibaren kontrollü olarak haftada üç gün açıldı. Bayramda da ziyaretçilerini bekliyor. Eylül sonuna kadar İnci Eviner sergisi izlenebilir...



SABANCI MÜZESİ



Atlı Köşk olarak anılan köşk ve daha sonra eklenen galerilerden oluşan Sakıp Sabancı Müzesi de bayramı İstanbul'da geçirecek olanlar için farklı bir alternatif. Ziyaretçiler Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu, Resim Koleksiyonu, Mobilya ve Dekoratif Eserler Koleksiyonu ile Görünenin Ötesinde Osman Hamdi Bey sergilerini ziyaret edebilir. Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinden günümüze ulaşmış parçaların yer aldığı arkeolojik eserler, bahçe dekorasyonu amacıyla üretilmiş 19. yy mermer çeşme ve heykellerle birlikte Anish Kapoor, Ai Weiwei, Seyhun Topuz gibi sanatçıların eserleri de müzenin bahçesinde görülebilir. Hemen bayramdan sonraki hafta ise 7-15 Ağustos tarihlerinde Sabancı Vakfı'nın katkılarıyla düzenlenen Müzede Sahne'nin dördüncüsü gerçekleştirilecek. Emre Koyuncuoğlu'nun sanat yönetmenliğini üstlendiği ve her yıl belli bir tema üzerinden gösteri sanatları alanındaki işlerden bir seçki sunan Müzede Sahne'nin bu yılki başlığı; özellikle pandemi döneminde artan şiddet gören, zorlanan, tehdit altında yaşayan ve hayatını kaybeden kadınların sesi olması amacıyla Adı Sanı, İsmi Cismi başlığıyla topyekûn kadın olarak belirlendi. Etkinliğin biletleri sınırlı sayıda satışta. Bazı oyunlar ise gösterimlere eş zamanlı çevrimiçi olarak biletle izlenebilecek. Müze bayramın ilk günü ve pazartesiye gelen 4. günü kapalı, diğer günler saat 10.00-18.00 arasında ziyaret edilebiliyor.



PERA MÜZESİ





Suna ve İnan Kıraç Vakfı kültür sanat kurumları Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nün güncel programı ise şöyle: Oryantalist Resim, Kütahya Çini ve Seramikleri, Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyon sergileri ve Bir Rüyanın İnşası: Arnavutluk Sanatında Toplumcu Gerçeklik isimli güncel süreli sergi ziyaretçilere açık. Müze pazartesileri ve bayramın ilk günü kapalı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde ise Hafıza-i Beşer: Osmanlı Yazmalarından Hikayeler isimli güncel süreli sergi ve Hafıza-i Beşer: Osmanlı Yazmalarından Hikayeler isimli çevrimiçi sergi bir alternafit olabilir. Enstitü pazar ve bayramın ilk günü kapalı...



YAZ KONSERLERİ DEVAM EDİYOR



Yaz aylarının vazgeçilmezi olan konserler de bayram gezginleri için bir alternatif. Yaz konserleri kapsamında birbirinden ünlü isimler İstanbul, Bodrum, Marmaris, Kuşadası ve Çeşme'de sevenleriyle bir araya gelecek.



HARBİYE AÇIKHAVA KONSERLERİ

5 Ağustos - Simge Sağın

7 Ağustos - Mehmet Erdem, Aşkın Nur Yengi



BODRUM

3 Ağustos- Duman- Bodrum Antik Tiyatro

8 Ağustos- Gazapizm- Bodrum Antik Tiyatro 1 Ağustos - Sinan Akçıl- Miya Beach Yalıkavak



ÇEŞME AMFİ TİYATRO

2 Ağustos - Duman



KUŞADASI AVM AÇIK HAVA SAHNESİ

1 Ağustos- Levent Yüksel 7 Ağustos- Gazapizm



MARMARİS

2 Ağustos Hüsnü Şenlendirici-Halil Sezai- MARMARİS AMFİ TİYATRO



AYVALIK

1 Ağustos Merve Özbey- Ayvalık Anfitiyatro