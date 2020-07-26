Ragbi ile içindeki gücü keşfet

Ragbi çim zeminde, ekipmansız, oval bir topun el ve ayakla kontrol edilerek sayı çizgisine taşınması temeline dayalı temaslı olimpik bir spor. Genelde ragbiyi erkeklerin oynayacağı düşünülse de imkan verildiğinde kadın sporcularında ne kadar iddialı olduğu açıkça görülmeye başlandı. Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan: "Ragbi denince İngiltere, Yeni Zelanda, Avustralya, Fransa, Amerika, Güney Afrika ve Gürcistan gibi ülkeler öne çıkarken Türkiye'de son üç yıldır Avrupa sıralamasında ilk ikide yer almaya başladı" diyor.

Pazan'ın iddialı açıklamaları sonrası biz de soluğu Kadıköy Ladies Ragbi'nin yanında aldık. İzmir ve Eskişehir ragbi takımlarının İstanbul'a göçmesi sonrası artık "İstanbul'un tek kadın takımı" değiller ama hâlâ en iddialı olan onlar. Geçen yıl ikinci oldukları Türkiye Şampiyonası'nda bu yıl da çeyrek finale çıktılar ancak şampiyona pandemi nedeniyle yarıda kaldı.

Takımın kuruluşu 2014 yılı... Kaptan Ece Tekin, takımdaki herkesin bu sporu tutkuları için yaptığını anlatıyor. Herhangi bir gelirleri yok. Öğrenci olan da var, kaptan Ece gibi gemi mühendisi olan da, avukatlık yapan da... Kadrolarında ağırlıklı olarak BESYO (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu) öğrencileri bulunuyor. Herkesin amacı spor alanında antrenörlük lisansı alıp sevdiği işi yapmak.

KİŞİSEL GELİŞİME RAGBİYLE BAŞLAYIN



Kaptan Ece ile sohbetimize 'Neden ragbi' diye klasik bir soruyla başlıyoruz. Ağzından çıkan ilk kelime 'tutku' oluyor. "Eğer tutkunuz olmazsa hiçbir sporda başarılı olamazsınız. Nasıl başladığıma gelirsek İTÜ'ye girdiğimde önceleri futsal oynuyordum. Sonra Flag Football oynamaya başladım. Daha sonra Kadıköy'de ragbi takımı kurulduğunu öğrendim. Fransız Julien Treu tarafından kurulmuş. O günden bu yana da Kadıköy Ladies olarak mücadele ediyoruz."

Ece Tekin'e göre son zamanlarda artan şiddetin önüne geçmek için de bu sporlar çok önemli: "Ragbi size güçlü olmanızı öğreten bir spor. İçinizdeki gücü keşfedersiniz. Güçlü olmazsanız başınıza neler gelebileceğini sahada görürsünüz. Takım sporları insana daha çok sorumluluk almayı, ötekinin açığını kapatmak için daha çok mücadele etmeyi öğretir. Bir takımın parçası olmak bana göre çok özel bir şey. Arkadaşınız düşerken yanında olmalısınız. Sürekli sahanın bütününü gözlemeniz gerekir. Aynı zamanda arkadaşlarınızın da iyi ya da zayıf yönlerini bilirsiniz. İşte bunlar hep takım içi sağlıklı iletişimle olur. Son zamanlarda İnsanların sokakta konuşup anlaşmak yerine kavga ettiği günümüzde bizim takım olarak en önem verdiğimiz şey konuşmak, paylaşmak, dertleşmek..."





YURT DIŞI KAMP KORONAYA TAKILDI



İstanbul'un her ilçesinden 20'ye yakın genç, haftanın iki günü antrenmanlar için Kadıköy'de bir araya geliyor. Takımın İngiliz koçu Steve Jackson'ın yönettiği idmanlara oyuncuların odaklanmaları şart. "Çünkü kadronuzda Messi ya da Ronaldo ayarında bir yıldız olsa da ragbide takım olamazsanız sahadan boynu bükük ayrılabilirsiniz" diyor Ece... Pandemi sürecinde

her şeyde olduğu gibi ragbi de sekteye uğradı. Yurt dışı kamp planı yapan Kadıköy ekibi ve Türkiye ragbi milli takımı evde kalmak mecburiyetinde olunca birçok takım gibi online antrenmanlara başlamış. Ragbi milli takımının yaz sonunda gerçekleşecek olan trophy maçları da bir sonraki yıla ertelenmiş.

KAZAKİSTAN KONSOLOSU DA SPONSOR



Peki ya finansman? TN Yapım Film şirketi en önemli sponsorları... Kadıköy Ladies Ragbi Takımı'na bir destek de Orta Asya'dan geliyor. Ragbi sporunun önemli olduğu Kazakistan'ın İstanbul Konsolosu Ahmet Budan da takımın sponsorları arasında yer alıyor. Türkiye Ragbi Federasyonu'nun Samsun Çarşamba ve Ankara Kızılcahamam'a iki ragbi sahası yaptığına dikkat çeken Ece Tekin, "Elbette her sporda olduğu gibi ragbide de en önemli ihtiyaç tesis. Şu an Ragbi Federasyonu bu işe el attı ve iki ragbi sahası yapılıyor. Bunlar ragbi sporunun devamlılığı açısından önemli. Çünkü toprak saha bulmak bu sporla ilgilenen kulüplerin genel bir sorunu" diyor.

GELENEKSEL KADIN ALGISI DEĞİŞTİ



Kadıköy ekibinin önemli oyuncularından Şafak Öztürk bir fitness eğitmeni. Yedi yıl önce güreşten ragbiye geçiş yapan Şafak, "İnsanlar ragbinin ne olduğunu bilmiyor. Biz anlattıktan sonra ise 'Kadınlar da oynuyor mu?' gibi sorular geliyor. Zor bir temas sporuna benzeyebilir, ancak geleneksel kadın figürünü insanların zihninde farklı algılanmasını sağlıyor. Son zamanlarda talep artışı var. Biz daha çok altyapıya yönelmek istiyoruz. Ortaokul ve l

ise düzeyine inmiş durumdayız" dedi.





BEACH RAGBİ GÖRSEL ŞÖLENDİR

Geçtiğimiz yaz Türkiye Ragbi Lig Derneği'nin düzenlemiş olduğu Kalamış'ta oynanan Uluslararası Plaj Ragbi Turnuvası'nı hatırlatan Ece Tekin, "Beach ragbi gerçekten görsel bir şölendir. Geçen sene Kalamış'ta düzenlenen turnuvaya İran, Lübnan, Sırbistan'ın da aralarında olduğu 4-5 ülkeden takım gelmişti. Ama Türkiye'den de ilgi çok olduğu için kota hemen doluyor. Ancak ne yazık ki bu yıl korona virüs sebebiyle yapılamadı" dedi.



KADIKÖY'DEN AĞRI'YA UZANAN YARDIM ELİ



Kadıköy Ladies Ragbi oyuncuları zaman zaman katıldıkları sosyal etkinliklerle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz ay Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Süleymankümbet köyünün Aşağı Yurt mezrasında açılan ana sınıfı, Ağrılı olan Kadıköy Ladies Ragbi'nin milli oyuncusu Şafak Öztürk'ün maddi destekleriyle açıldı.



OKULLARA GİRMESİ ÇOK ÖNEMLİ



Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan, ragbinin okul sporlarına dahil edilmesinin ardından branşın bilinirliğinin arttığını söyledi. Beyzbol, softbol ve korumalı futbol branşlarını da bünyesinde bulunduran Ragbi Federasyonunun başkanı Murat Pazan, "Erkekler ve kadınlar Avrupa ikincilikleri elde ederek klasman yükselttik. Bu sırada altyapının öneminin farkındaydık ve bu doğrultuda çalışmalarımızı genişleterek 18 yaş altı takımları kurduk. Okul sporlarına branşlarımızın dahil edilmesiyle ragbinin ülkemizde bilinirlik ve popülaritesi her geçen gün artmaktadır" dedi.