Bayram sofrasında et başrolde

RAMAZAN BİNGÖL CİĞER KAVURMA



Malzemeler



50 gr kuyruk yağı

500 gr ciğer

Hazırlanışı: Kuyruk yağını ve ciğeri küçük küp şeklinde doğrayın. Isıtılmış tencereye yağ ilave edip kuyruklar kızarınca ciğeri koyun. Ciğer suyunu bırakacaktır. Yemeğin suyu çekilene kadar kapağı kapatın, çekildikten sonra da bir iki dakika kendi yağıyla kavurup yeşillik, domates, biber Ramazan Bingöl ve lavaş ile servis edin.





GÜRKAN ŞEF KUZU BUT



Malzemeler:



Kuzu but

Sarımsak

Deniz tuzu

Defne yaprağı

Taze kekik

Kırmızı soğan

Tereyağı

Limon





Hazırlanışı: Öncelikle kuzu but bütün halde içindeki kemikleriyle birlikte yer alacak bu tarifte, bunu belirtmeliyim. Çünkü kemikler ısıyı gördüklerinde eriyip ete daha fazla lezzet verecek. Bıçağın ucuyla butun üzerinde üç delik açın. Bu deliklerin içine soyulmuş sarımsak koyun. Bu halde yağlı kağıda yatırıp etrafına zeytinyağı dökün ve deniz tuzu ilave edin. Deniz tuzu ısıyı gördüğünde eriyip yavaş yavaş kuzuya nüfuz edeceğinden kullanılması önemli. Defne yaprağı ve taze kekik de ilave edin. Ardından kabuklu kırmızı soğanı yuvarlak şekilde dilimleyip tepsinin altına yerleştirin. Budun üstüne 70 gram civarında tereyağı bırakın. Bir limonun kabuğunu da rendeleyin. Limon kabuğunun asidik özelliği kuzu etinin yağlı halini daha tüketilebilir bir hale sokuyor. Yağlı kağıdın üzerine folyoyu geçirip pişirme aşamasına geçin. Fırını 180 derecede 10 dakika boyunca önceden ısıttıktan sonra 220 derecede kuzu budunu üç saat boyunca pişirin. Folyoyu kesip açık halde 15 dakika daha bu kez 180 derecede pişirin.





SİDAR BUDAK ÇÖKERTME KEBABI



Malzemeler:



500 gr bonfile

2 orta boy kızartmalık patates

Tuz

Süzme yoğurt

Krema

Domates salçası

Bir büyük boy domates

Şeker





Hazırlanışı: Bonfileyi ince jülyen şekilde doğrayın. Döküm tavayı ısıtıp ayçiçek yağı ile yağlayın ve deniz tuzu katın. Tava yüksek ısıya ulaştığında etleri koyup karıştırarak kavurun. Ve çok kurumadan orta seviyede pişirin. Soyduğunuz patatesleri kibrit şeklinde doğrayıp kızartın. Sos için biraz sıvı yağı ısıtın. Üzerine domatesleri rendeleyin. Ardından da domates salçasını ilave edin. Hafif kaynadıktan sonra yarım bardak su ilave edin. Bir çay kaşığı toz şeker, bir çay kaşığı tuzu da ilave edip hafif ateşte beş dakika bekletin. Bu arada bir kase süzme yoğurda yarım su bardağı krema ilave edip çırpın ve güzel bir kıvam almasını sağlayın. Tabağın altına kızarmış patatesleri koyup üzerine yoğurdu ilave edin. Ardından etleri koyup sosunuzu ilave ederek servise hazır hale getirin.