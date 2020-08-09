Salih Tuna’dan bir genel merkez romanı Kılıçdaroğlu kaybettiği kafasını arıyor

- Kafasını Kaybeden Adam/Genel Merkez bir siyasi hiciv romanı. İlk defa başkahramının bir siyasi parti lideri olduğu romanla karşı karşıyayız. Ekseninde Kılıçdaroğlu ve CHP'nin olduğu bir mizahı roman yazmak sizi zorladı mı? Ya da şöyle soralım: Ne derdiniz var Kılıçdaroğlu'yla?

- Hiçbir derdim yok Kılıçdaroğlu'yla. Zaten neden olsun ki. Her şeyden önce siyasetçi değilim. Kaldı ki Kılıçdaroğlu da çok eğlenceli bir karakter. Tabi nerden baktığınıza bağlı... Baktığım yerden bir roman kahramanı olarak Kemal Bey'i yazmak beni hiç mi hiç zorlamadı. Tam aksine, romanını yazmaya beni bizzat o zorladı. Söylemiyle, duruşuyla. Hal ve gidişiyle.

-Hangi yönleri size ilham verdi Kılıçdaroğlu'nun?

- Kemal Bey gerçekten de inanılmaz bir karakter. Bilirsiniz, inanmakta zorluk çektiğimizde çokluk, "Böyle bir şey olabilir mi ya" diye hayret ederiz. Kimi zaman da "Bunlar ancak filmlerde, romanlarda olur" deriz. Fakat gerçek hayatta duyduğumuz öyle inanılmaz şeyler de vardır ki, filmlerde romanlarda anlatılsa, kimse inanmaz. Hatta "Böyle kurgu olmaz" denir. Kılıçdaroğlu'nun da gerçek hayatta öyle "kurgulanmış" bir hali var ki inanılmaz!.. Ben de zaten gerçek hayatındaki bu "kurguyu" daha anlaşılır kılmak için romanını yazdım. Ortaya müthiş bir mizah kahramanı çıktı.