Sevdası ve özlemiyle yemyeşil bir dünya kurdu

ZAMANIN RUHUNA MEYDAN OKUYOR



Çektiği belgesellerle birçok ödül alan yönetmen Turgay Kural, Cumhuriyet Üniversitesi'nde akademisyen. Ama gazetecilik geçmişi de var. Bir haber sayesinde Ziya Abay dikkatini çekiyor. Ve onun hikayesinin peşine düşüyor. Bir bayram günü atlayıp Ziya Amca'nın yanına gidiyor. 15 gün onunla birlikte yaşıyor. Kural, "Adada hissedilebilir sıcaklık 50-55. Ne su ne elektrik var. Beş dakika yürüyorsunuz piliniz bitiyor. Ama Ziya Amca her şeye rağmen bu adada yaşıyor. Kendince bir hayat kurmuş, yaşamsal bir ritmi var ve yorulmuyor. Her gün o ağaçları suluyor, onlarla konuşuyor. Bakımını yapıyor. Meyvelerini topluyor" diyor. Kural'a göre Ziya Amca zamanın ruhuna meydan okuyan adeta bir derviş, bir Don Kişot: "İnsanın her şeyi, tabiatı, sevdasını, git gide kendini tüketiği bir dönemde Ziya Amca tam tersine çalışıyor ve yaşatıyor. Eşine duyduğu sevdasını yaşatıyor, adayı ağaçlandıp adayı yaşatıyor." Çektiği belgesellerde genellikle sıradan insanın güçlü öykülerini anlatan Kural "Sıradan insanın hikayesi ne kadar güçlü olursa olsun, ne kadar farklı olursa olsun bizde olağan kabul edilir. Oysa sıradan insanın hikayesinin sürprizle dolu olduğu bilinmez. Onun dünyasından içeri girmeyi bilirseniz işte karşınıza Ziya Amca gibi insanlar çıkıyor" diyor.