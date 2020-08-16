Modanın yeni ilham perileri spor fenomenleri

Hem sporcular, hem de sosyal medyada yoga ya da fitness videoları paylaşanlar tek kelimeyle moda dünyasının yeni parlayan yıldızları oldu. Bu durumun nedeni de evlerden aylarca çıkmadan yaşadığımız pandemi süreci. Forbes dergisi son dönemde hesaplarında modaya yer veren fitness fenomenlerini sayfalarına taşıdı. "Evlerde kaldığımız dönem spor giyim parçalarının satışı yüzde 36 oranında arttı. Bu çok insanın tahmin etmediği kadar yüksek bir artış. Çoğumuzun dolabında artık spor giyim parçaları ağırlıklı olarak yer tutuyor. Çoğumuz evde ne yapacağımızı bilmeden geçirdiğimiz süre zarfında sosyal medyadaki moda fenomenlerinden sıkıldık. Onların arasında da takipçi kitlesiyle bağını korumak isteyenler kendilerini düzenli olarak spor videoları paylaşmaya vererek bu yeni trende adapte oldu zaten. Pazar stratejisti Katerina Leroy dergiye verdiği röportajda, "Fitness fenomenleri artık sadece spor hareketleri gösteren kişiler değil. Takipçileri onların yediklerine, içtiklerine olduğu kadar giyimlerine de dikkat ediyor. Hele ki evlerde ağırlıklı olarak vakit geçirmemiz gereken dönemlerdeyken onların paylaştığı rahat spor giyim kıyafetleri moda dünyasının yeni parlayan yıldızı oldu. Tam olarak ana moda trendine spor yapanların yön verdiği bir dönemdeyiz" diyor. Tabii ki başta dünyanın önde gelen sporcuları bu grubun içinde. Instagram'da 235 milyon takipçisiyle Christiano Ronaldo, 12.5 takipçisiyle Serena Williams bu trendin önde gelen isimleri arasında. Ama en az takipçisi olan spor fenomeni bile şu anda moda markalarının radarında. 578 bin takipçili New Yorklu Melissa Wood da bu isimlerden biri... Melissawoodhealth ismini verdiği Instagram hesabında eşini, çocuğunu, beslenme rutinlerini ve özellikle de yaptığı egzersizleri paylaşıyor Wood. "Spor giyim parçalarının bu kadar farklı ve yenilikçi olması bana da ilham veriyor. Artık kişisel stilinizi spor giyim öğeleriyle göstermeniz mümkün. İşin güzel kısmı bu şık kıyafetlerle spor yapıyorsunuz, modunuzu yükseltiyorsunuz ve çevrenizdeki insanların da modunun yükselmesini sağlıyorsunuz" diye konuşuyor. Ekstrem Spor Dünya Şampiyonu Valeriu Gutu 485 bin takipçisiyle markaların gözdeleri arasında. "İnsanlar bu dönemde evlerini birer küçük spor salonu gibi kullandı. Sıkıldıkları anda kanepeden kalkıp spor yapabildiler. Spor belki de ilk kez bu kadar çok insanın günlük rutini arasına girdi. Çünkü bu karamsar dönemde hareket etmek, hepimizin enerjimizi korumamızı, motivasyonumuzu artırmamızı ve modumuzu yükseltmemizi sağladı. Bizleri takip ederken hangi kıyafetleri giydiğimize ve nasıl kombinler yaptığımıza da dikkat etti takipçilerimiz doğal olarak" diyor.





Sporu ve dansı bir araya getirdi



187 bin takipçisi bulunan Jessica King, spor ve dansı bir araya getirdiği egzersiz dersleriyle insanları kendisine hayran bırakıyor. "Rengarenk ve enerji veren kıyafetler giymeyi tercih ediyorum. İnsanlar da benim tercihlerime bakıp benzer şeyler satın alıyor" diye konuşuyor.



Ekolojik kıyafetler



261 bin takipçili yoga eğitmeni Janice Liou da pandemi dönemiyle birçok insanın bilincinin geliştiğini söylüyor. "Hareket etmeden, aç kalarak giyinmek üzere bir hayat yaşayan ne çok insan vardı. Şimdi hareket etmenin vücut için ne kadar önemli olduğunu anladılar. Hareket ettikçe doğal olarak vücutlarının şeklinin güzelleştiğini gördüler. Ve bizim bunları yaparken rahat, ekolojik ve güzel kıyafetler giymemiz onları etkiledi. Bizleri örnek almaya başladılar" diye konuşuyor.



Herkes iyi hissetmek istiyor.



320 bin takipçili Kanadalı Makayla Anisa kombinlerini yaparken pek çok şeye dikkat ettiğini söylüyor. "Minimal aksesuvarlar, uyumlu bir spor ayakkabısı, bakımlı saçlar, çok hafif tere dayanıklı bir makyaj... Bunların her birine dikkat ediyorum. Çünkü herkes sporla kendisini daha iyi hissetmek istiyor. Güzel kıyafetler insanların kendilerini iyi hissetmelerini sağlıyor. Biz onlara bu konuda ilham veriyoruz" diyor.