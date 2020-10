Türkiye’ye sadece övgüde bulunabiliriz

Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği tarafından organize edilen basın gezisine katılan Kuzey Makedonya'nın önde gelen gazetecileri Türkiye'ye övgüler yağdırdı. Turizm Geliştirme Ajansı tarafından ağırlanan gazeteciler ülkelerine dönüşleri sonrası kendi medyalarında Türkiye gezisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Üsküp Kültür ve Tanıtma Müşaviri Çiğdem Güllü, gezi sonrası yurt dışı acentaların Marmaris'e yoğun ilgi göstermeye başladığına dikkat çekti.



DIME RATAJKOSKI Makedonya Radyo ve Televizyonu (MRT) belgeseller sorumlusu Güvenli ve emniyetli



Türkiye'de Covid-19 önlemlerine vatandaşların farkındalığı en üst düzeyde ve hatta birçok Avrupa ülkesinden çok daha yüksek. Türkiye'nin güvenli ve emniyetli bir ülke olduğunu teyit edebilirim... Türkiye, Yunanistan'dan daha kârlı bir seçenek... Basitçe söylemek gerekirse, Türkiye şekerlemeciler (gurme, ağzının tadını bilen) için bir ülkedir! Ve kim bir daha tatmak istemez ki.



NINA STEFANOVA Telma TV muhabiri Avantajları görme fırsatım oldu



BU, Türkiye'ye ilk gelişim değil. O zaman da şimdi de, gastronomi dahil olmak üzere zengin tarihi, kültür ve sanatı ile bakımın üst düzeyde olduğu tüm kültürel mekanlar bende olumlu izler braktı. Konfor, hijyen ve otel hizmetleri açısından hiçbir eleştirim yok. Çalışanların tüm profesyonelliği ve samimiyeti kesinlikle en üst düzeyde. Türkiye ve temsil ettiği her şeyi ile her yeni karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum.



SVETLANA VUKCHEVIKJ Veçer gazetesi Tekrar gidebilirim



Türkiye'ye ilk gelişimdi. Covid-19 ile ilgili alınan önlemler maksimum seviyede. Yalan haber her yerde var, bana göre ben yalan haberi tanıyabilmeyi öğrendim. Artık büyük bir zevkle Türkiye'ye tekrardan gidebilirim.





KATERINA TOPALOVA DEJANOVSKA Makedonya Radyo Televizyonu muhabiri (MRT) Türk vatandaşlarının disiplinine şaşırdım



Türk vatandaşlarının ne kadar disiplinli olduklarına şaşırdım. Dünyanın her yerinden turistleri ağırlayan ülkenin kontrol ve disiplini sağlamasını beklemiyordum. Tedbirler, uyulmazsa vatandaşlar tarafından uyarılacağınız bir seviyede. Türkiye ve Yunanistan'daki turizm kıyaslanamaz. Türkiye'nin sunduğu fiyatlar, lüks, konfor çok daha iyi.



MILENA ATANASOSKA MANASIEVA İnternet gazetesi 24 info Tedbirler uygulanıyor



İlk iki oteldeki kısa konaklamalarda görebildiğim kadarıyla önlemlere saygı duyuluyordu. Odalar her yerde temizdi, tam anlamıyla ihtiyacım olan her şey mevcuttu. Kendimi gerçekten güvende hissettim. Her yerde maskelerin takılması ve buna vatandaşlar tarafından saygı duyulması güzel. Ziyaret ettiğimiz tüm restoranlarda ve yerlerde, kelimenin tam anlamıyla her an buna dikkat ediliyordu. Türkiye'yi tekrar ziyaret edebilirim.



VIOLETA GEROV Kuzey Makedonya Enformasyon Ajansı (MIA) Her şey müthiş



Herhangi bir eleştiri yapmaksızın sadece övgüde bulunabilirim. Her şey müthiş bir şekilde işliyor, özellikle Covid-19 sürecinde misafirlerin sağlığını korumak için restoranlar koşullara uygun şekilde hizmet sunmakta. Görmek istediğim ilginç/enteresan yerler listesi uzun, bu yüzden kesinlikle Türkiye'ye tekrardan gidebilirim.