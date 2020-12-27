Patara’nın ruhu müziğin büyüleyici tınılarıyla yeniden canlanacak

İş Sanat, Türk Sanat Müziği'nden şiir dinletisine, klasik müzikten Okuma Tiyatrosu'na, Yazarının Sesinden eğlenceli masallara uzanan renkli programıyla ocak ayında da sanatseverlerin buluşma noktası olacak. Yeni yılda birbirinden değerli isimler İş Sanat sahnesinin konuğu olacak. Bunlardan biri de Trio Patara... Cumhurbaşkanlığı tarafından Türkiye'nin 2020 Turizm Yılı teması olarak ilan edilen Patara'nın ruhu müziğin gücüyle geçmişten günümüze taşınacak. Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'ndan flüt sanatçısı Lelya Bayramoğulları ve arp sanatçısı Aslıhan Güngör ile Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden soprano Nurdan Küçükekmekçi'nin kurduğu Trio Patara, eşsiz bir repertuvarla sahne alacak. Yurt içinde ve yurt dışında pek çok oda müziği ve orkestra konserleri veren Lelya Bayramoğulları, Türkiye'nin ilk modern müzik orkestrası olan orkestra@modern'in solo flütisti olarak Ankara Müzik Festivali'nde sahne aldı. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivalleri ile Side Uluslararası Kültür ve Sanat Festivalleri kapsamında birçok opera ve konser etkinliklerine katılan Nurdan Küçükekmekçi, 2015 yılında Semiha Berksoy Opera Vakfı tarafından verilen "yılın en iyi kadın opera sanatçısı" ödülüne layık görüldü. 1999 yılından bu yana Antalya Devlet Opera ve Balesi'nde görev yapan sanatçının repertuvarı arasında Madama Butterfly, Rusalka, Rigoletto, Figaro'nun Düğünü, Aşk-ı Memnu, Don Giovanni, Zaide ve Hercule eserleri yer alıyor. Arpın zenginliğini klasik müzik dışına da taşıyan Aslıhan Güngör ise, George Benson, Esbjörn Svensson Trio, Hugh Jackman gibi pek çok sanatçının konserlerinde, yerli yabancı müzisyenlerin albüm kayıtları ile uzun metraj film müziklerinde çaldı. Ulusal ve uluslararası alandaki çalışmalarını sürdüren sanatçı, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın yanı sıra Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nda çalıyor. Flütün ve arpın lirik şiirlere hayat veren sesiyle geçmişi günümüze taşıyan Trio Patara'nın 8 Ocak'taki konserini kaçırmayın.



Erol Evgin ve sokak müzisyenleri ile "Yine de Güzeldir Yaşamak"



Türk Pop Müziği'nin duayen ismi Erol Evgin'in sahnesinde sokak müzisyenlerini ağırladığı "Yine de Güzeldir Yaşamak" başlıklı çok özel bir konser, yeni yılın ilk günü sanatseverlerle buluşacak. Erol Evgin en sevilen şarkılarını Grup Subway, Vapurdakiler, Yasemin Yüksel, Grup Salve ve Grup Kök ile birlikte seslendirecek. Konser saat 20.30'dan itibaren yayında olacak. Etkinlik sezon sonuna kadar ücretsiz izlenebilecek. Türk Sanat Müziği'nin başarılı temsilcilerinden Dilek Türkan ve Derya Türkan bu ay İş Sanat'ta müzikseverlerle buluşacak. Cumhuriyet dönemine ait şarkıları özgün yorumlarıyla günümüze taşıyan ikili, özel bir repertuvarla 2 Ocak akşamı unutulmaz bir performans sergileyecek.



Şiir dinletisinin konuğu Gülten Akın





Dinleti serisinin bu ayki konuğu, Türk şiirinde iz bırakan kadın şairlerin başında gelen Gülten Akın… Modern şiirin güçlü kalemi Akın'ın şiirlerini, "Kestim Kara Saçlarımı..." başlıklı dinletide Tilbe Saran, Hümay Güldağ ve Aslı Yılmaz seslendirecek. İlk dönem şiirlerinde doğa, aşk, ayrılık, yalnızlık, özlem gibi temalara ağırlık veren, 1970'lerden sonra toplumsal konulara yönelen Gülten Akın'ın duygu dolu şiirlerinden derlenen bu dinleti 18 Ocak akşamı yayımlanacak. Atilla Birkiye'nin hazırladığı ve Mehmet Birkiye'nin sahneye uyarladığı dinletide müzik yönetmenliğini Serdar Yalçın üstlendi.



Bilal Karaman ve Ülkü Aybala Sunat ile caz akşamı



İş Sanat'ta caz serisi Bilal Karaman Quartet ve Ülkü Aybala Sunat ile devam edecek. Konser, 30 Ocak akşamı İş Sanat'ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden izlenebilecek.



Çağ Erçağ Milli Reasürans Oda Orkestrası'na konuk olacak



Milli Reasürans Oda Orkestrası'nın konseri İş Sanat'ın ocak ayı programında yerini aldı. Şef Hakan Şensoy yönetimindeki konserin solisti çellist Çağ Erçağ olacak. Konser 21 Ocak akşamı İş Sanat'ın sosyal medya hesapları üzerinden izlenebilecek.



Dilek ve Derya Türkan ile zamanda yolculuk



Türk Sanat Müziği'nin başarılı temsilcilerinden Dilek Türkan ve Derya Türkan bu ay İş Sanat'ta müzikseverlerle buluşacak. Cumhuriyet dönemine ait şarkıları özgün yorumlarıyla günümüze taşıyan ikili, özel bir repertuvarla 2 Ocak akşamı unutulmaz bir performans sergileyecek.



"Peer Gynt" ile "Antonius ve Kleopatra" Okuma Tiyatrosu'nda



Ölümsüz tiyatro eserlerinden bölümlerin seslendirildiği Okuma Tiyatrosu serisi ocak ayında da devam edecek. Henrik İbsen'in Norveç masallarındaki bir karakterden etkilenerek yazdığı "Peer Gynt" 6 Ocak'ta ve William Shakespeare'in ölümsüz bir aşk hikâyesini konu aldığı "Antonius ve Kleopatra" 13 Ocak'ta İş Sanat Okuma Tiyatrosu'nda izleyicilerle buluşacak.



Yazarlar okurlarıyla buluşacak



Yazarların kitaplarından bölümler okuduğu Yazarının Sesinden serisi, edebiyatseverlerle buluşmaya devam ediyor. 4 Ocak'ta Haydar Ergülen "İdilikler", 11 Ocak'ta İnci Aral "Yeşil", 25 Ocak'ta Ethem Baran "Döngel Dünya" adlı eserleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.



Klasikler Masal Tiyatrosu'nda



Lerzan Pamir'in yönetmenliğinde, Aslı Tandoğan, Anıl Altınöz ve Mert Aydın'ın canlandırdığı masallar her pazar İş Sanat Masal Tiyatrosu'nda çocuklarla buluşuyor. 3 Ocak'ta "Rapunzel", 10 Ocak'ta "80 Günde Devr-i Alem", 17 Ocak'ta "Uyuyan Güzel" ve 24 Ocak'ta "Fındıkkıran" izlenebilecek.



Türküler eşliğinde "Bu Muhabbet Bitmez"



Uğur Önür, İsmail Çakır ve Umut Sülünoğlu İş Sanat için hazırladıkları özel bir konserle çeşitli yörelerin ezgilerini sahneye taşıyacak. Ege, İç ve Doğu Anadolu türkülerinden oluşturdukları "Bu Muhabbet Bitmez" projesi 16 Ocak akşamı yayında olacak.