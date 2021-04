13 rakamına takıntısı vardı çalışanlarına bile yemek hazırlardı

Güçlü bir hafızaya sahip olan Kayahan, yazdığı tüm şarkı sözleri ve notaların yanı sıra, telefonunda kayıtlı olan 550'nin üzerindeki numarayı ezbere bilirdi.13 rakamına karşı takıntısı vardı. Eskiden kapı numarası 13 olan evlerde oturmaz, ajandasındaki 13 tarihli sayfaları koparırdı. Ancak bir yarışmada ilk 13'e kalıp birinci olunca 13 en sevdiği rakam oldu. Sonra her şeyi 13'e tamamlamaya başladı. Kızı Aslı Gönül Açar'ın isim ve soyadındaki harflerin sayısının bile 13'e denk gelmesi için uğraştı.Dini ve milli değerlere büyük önem verirdi. Türk bayrağına, İslam'a ve Atatürk'e gönülden bağlıydı. Saatinin içinde ve kolyesinde ay yıldız deseni, ceketinin yakasında Atatürk rozeti taşırdı. Küçükken kendisini teravih namazlarına götüren ve Kuran-ı Kerim okutan dedesini hep rahmetle anardı.Pazar günleri Kayahan için çok önemliydi. Mutfağa girer tüm ailesi ve çalışanları için yemek hazırlardı. Yapmaktan en çok keyif aldığı yemekler; çoban kavurma ile nohutlu köfteydi.Çocuklarını da değerlerimize bağlı yetiştirmeye gayret etti. Eşi İpek Açar'ın da yardımıyla kızları Aslı Gönül'e sureleri ve duaları öğretti. Kızına "Evden ayrılırken 'Bay bay' deme! O sözü bırak Amerikalılar söylesin. Biz Türküz; sen evden ayrılırken geride kalanlara 'Allaha emanet ol' demelisin" diyerek öğüt verirdi.. Dolmakalemi çok sever ve sürekli not tutardı. Yatağının başucunda kalem, kağıt ve su bulundururdu. Geceleri uyanır not tutardı. Tuttuğu notlar kimi zaman bir konuşma metni, kimi zaman bir şarkı sözü olurdu. O kağıtları da asla atmaz, saklardı.Yazdığı şarkılarla milyonları etkileyen Kayahan; Frank Sinatra ve Nat King Cole hayranıydı. Ünlü sanatçı, sürekli bu iki ünlü ismin şarkılarını dinlerdi.Kayahan, şükretmenin insanı mutlu ettiğine inanır ve etrafındaki insanlara daha fazla şükretmeleri için tavsiyede bulunurdu.1990 yılında yumuşak doku kanserine yakalanan Kayahan, kendisine "Sadece 6 aylık ömrünüz kaldı" diyen doktorlara "Onu Allah bilir" dedi. Gerçekten de hastalığı yenip 25 yıl daha yaşadı. Kayahan, o sıkıntılı dönemi şöyle anlatmıştı: "Kanser olduğumu öğrenince korkmadım. Çünkü ölüm bir ceza değil, mezuniyettir. Yani, Cenab-ı Allah'ın katına çıkacaksınız, orada hesap vereceksiniz. Dünyanın yalan olduğunu bilirseniz zaten huzur kendiliğinden gelir. Demek ki yaşanacak günümüz varmış yaşadık. 'Kanseri yendim' diye de konuşmam. Çünkü kanseri biz yenemeyiz, yaşayacağımız süreye Allah karar verir sadece."Çevre konusunda çok duyarlı olan sanatçı, hayatı boyunca bu konuda insanları bilinçlendirmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Çevre konusunda yapılan projelere destek verdi, hiçbir ücret talep etmeden birçok etkinlikte gönüllü olarak yer aldı.Kayahan, röportaj yapacağı kimseyi takibe alır, yazılarını önceden okur, eğer televizyona bir programa konuk olacaksa sunan kişinin daha önceki yayınlarını izler, onu yakından tanımaya çalışırdı.Kayahan, duygu yoğunluğu yüksek şarkılarını oya gibi işlerdi. Üzerinde o kadar çok çalışırdı ki, bazen bir şarkıyı yazması 800 gün sürerdi. Geceler, Esmer Günler ve Mavilim isimli şarkılarını ise bu süreden daha uzun bir zaman zarfında tamamlayabilmişti.Titiz kişiliği nedeniyle tuhaf takıntıları vardı. Albümlerin çıktığı dönemde her şeyi milim milim hesaplardı. Kasetlerin A ile B yüzlerindeki şarkıların süreleri aynı olurdu. Albümde yer alacak şarkıların sırasını bile bir mühendis titizliğiyle tonlarına göre belirlerdi.Sayısız ödülü bulunan Kayahan; Mehmetçik Vakfı'ndan aldığı ödüllere ve Uluslararası Akdeniz Müzik Yarışması'ndaki birincilik ödülüne ayrı bir değer verirdi.Denize olan tutkusuyla tanınan Kayahan, bir balıkçı kadar balıktan anlardı.Kayahan, Gömeç'te yaşadığı dönemde her gün bahçelerindeki ağaçları tek tek öperdi. Sanatçı, bu durumun nedenini şöyle açıklamıştı: "Allah tüm varlıkları sevgi üzerine yaratmıştır. Sevgi her şeyi değiştirir. O olmadan hiçbir şey olmaz. Sevgisiz yaşayan, kimsesizdir. Allah kimseyi sevgisiz bırakmasın; ağaçları, kuşları bile..."Daha önce iki kez kanseri yenen sanatçı, 2014'te bu kez akciğer kanserine yakalandı. Kayahan 3 Nisan 2015'te hayatını kaybetti. Cenazesi Teşvikiye Camisi'nden kaldırılan sanatçı, vasiyeti gereği Kanlıca Mihrimah Sultan Mezarlığı'na defnedildi.