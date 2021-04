Her daim güleryüzlü, neşeli ve pozitif biri Ayça Erturan. Sohbeti ve şen kahkahasıyla hemen ortamı şenlendirenlerden. "Etrafımdakiler mutluysa ben de mutlu olurum, pozitif enerji de, asabiyet de bulaşıcıdır" diyen Erturan, Akıncı dizinin setinde de neşe kaynağı. Dizide canlandırdığı Filiz karakterinin Orhan'la (Tolga Tekin) olan sahneleri ve ikilinin ilişkileri seyircinin en beğendiği bölümler arasında. Bu aşk nereye doğru evrilecek bilinmez ama Erturan'ın aşk tanımı ilginç. Yaklaşık 20 yıldır birlikte olduğu Oğulcan Kırca ile 2014 yılında evlenen Erturan, "Fırtınalı günlerimiz olsa da ilişkimiz bir şekilde güneş açtırmayı başaran cinsten" diyor ve ekliyor: "Aşk biter, yerini sevgi alır. Saygı ile sevgi birlikte yürüdüğü zaman ilişkinizin yanına mavi tıkı alırsınız." Erturan'la aşkı Filiz'i, kadın erkek ilişkilerini ve sektöre dair öne çıkanları konuştuk...- İçinde bulunduğumuz dönemde, eğer bir dizi yayından kalkmıyorsa iyi gidiyor demektir. Kişisel olarak ise, bana bir dizi projesi sunulduğunda kimyasına bakıyorum. Önce hikâyeyi, dilini, karakterleri, en son da kendi karakterimi inceliyorum. Her karakter birbirinden beslenmeli, hikâyeye hizmet etmeli, ayakları yere basmalı. Bugüne kadar oynadığım projeleri böyle seçtim ve pişman değilim. Eğer sektörünüze biraz hakimseniz, sadece şansla hareket etmiyorsanız ve motivasyonunuz para değilse daha doğru değerlendirme imkânınız olabiliyor. Akıncı zor bir hikâye. Bugüne kadar sanırım muadili yoktu. Yani bir süper kahraman hikâyesi olduğu için söylüyorum. Prodüksiyon açısından görsel bütçesi, teknik açıdan inandırıcılığı, 120 dakika olduğu için ana ve yan hikâyeleri doğru balans ile yönetmek kolay değil. Ama benim için büyük tecrübe. Önce yapımcılara, sonra yazarlara ve yönetmene inanmanız gerekiyor. Ben hepsine inandım. Onlarla çalışmak istedim. Bir de çalışmaktan çok memnun olduğum oyuncu arkadaşlarım ve teknik ekip de olunca, kabul etmemem olanaksızdı.- Geçen sene büyük bir tiyatroprodüksiyonunda Didem İnselelile birlikte sahne aldık. Diğeroyuncu dostlarla bu projede ilkkez çalışıyorum. Bir sete yenigirdiğinizde önce bir tartarsınızortamı. Memnuniyetsizlik var mı,alınganlık, laubalilik var mı diye.Hepsi işini en iyi şekilde yapmayaçalışan, samimi, sıcak insanlar.Daha setin ikinci gününde "İyi kibirlikteyiz" dedim.Filiz, her ne kadar ömrününbüyük bir kısmını İstanbul'da geçirmişolsa da o tam bir Karadenizkadını. Aslen Trabzonlular. Köklerineoldukçabağlılar.İşlettikleri restoranınadı Manaho. Trabzon'da bir dereninismi. Filiz ablalarına nazarandaha enerjisi yüksek bir kadın.Kafasına yatmadığı bir şey varsaonun üzerine giden, evin içindeyeğenlerine teyzeden çok abla gibiduran ve yeri geldiğinde onlarlabenzer muzurlukları yapabilenbiri. Fakat sinirlendiğinde gözühiçbir şey görmeyen de bir Karadenizkadını.- Sizden önce yaşananları vesizden sonrasını biraz düşündüğünüzde,aslında bu dünyadageçirdiğiniz zamanın çok kısa olduğunuidrak ettiğiniz zaman, negatiflikle,aşırı hırsla, kendinizi veyabaşkalarını incitmekle zamankaybetmemeniz gerektiğinianlıyorsunuz. Ben, etrafımdakiinsanlar mutluolduğunda daha çokcoşan biriyim. Pozitifenerji de, asabiyetde bulaşıcıdır.Ben güzel enerjibulaştırıyorsam nemutlu.- Sevdiğiniz karakterlerinmutlu olmasını, hayattakarşılaştığı zorlukları yenmelerini,üzüntülerini dindirmelerini vemutluluklarının daim olmasınıistersiniz. Çünkü onlarla özdeşleşirsiniz.Sanki onlar mutlu olursasiz de mutlu olursunuz. Onlarınbulduğu gücü, yaşama sevincinesiz de haiz olursunuz. Filiz ve Orhankarakterleri de sevilmişse nemutlu bize. Onların durumununne olacağını bilemem şuan elbetama her zaman iyiler kazansın.- Her karakterin kendi dünyasındainandığı doğrular, yanlışlarve gerekçeler vardır. Ben Ayça olarak böyle düşünüyorum ama sanırım Filiz ortalığı yıkacak, güveni kırılacak, ikna olması zor olacak. Ama sonunda gerçek sevgi ve anlayış kazanacak.- Aşk basittir, aşk karmaşıktır, aşkın ömrü üç yıldır, bir ömürdür vs. takılmıyorum bunlara. Bence kimyasal bir reaksiyondur. Aşık olursun, olunursun. Birbirinize yüklediğiniz pozitif özellikler belli oranda karşılığını bulursa o sevgiye dönüşür. Sadakat barındırır. Geriye kalan tek ilaç saygıdır. Aşk biter, yerini sevgi alır. Saygı ile sevgi birlikte yürüdüğü zaman ilişkinizin yanına mavi tıkı alırsınız. Anlayışsızlık, mesafe, kavga, sinir, birikim gibi kavramlar, o ilişkinin içerisinde erir yok olur.- Şu dünyada yaşadığım kısacık sürede öğrendiğim bir şey varsa, benim doğrularımın herkesin doğrusu olmadığını anlamak ve ısrar etmemektir. Kimin ne yaşadığını biz bilemeyiz. Sanatta da, siyasette de tek bir doğru yok. Ama hepsinde doğrular ve yanlışlar var. Yanlışlar da, doğrular da, onların yaşadığı özel şeyler. Benim burdan bence yanlış şu yüzden, ya da doğru bu yüzden demem, ahkâm kesmenin ve ukalalığın ötesine geçmez.- Evliliği dinamik tutan şey, değişimdir. Gelişimdir. Aynı kalmamaktır. Kendine katmaktır. Karşı tarafın da kendine katmasıdır.Hayatımızda karlı, yer yer yağışlı ya da fırtınalı günlerimiz olsa da ilişkimiz bir şekilde güneş açtırmayı başaran cinsten.- Bunu önceleri pek kanıksayamadım. Hiç gerçekçi olmayan takipçi sayıları, takipçi sayılarına oranla beğenilme ve izlenme orantısızlıkları. Etkileşimlerin azlığı ama artan takipçi sayıları vs. Ama bu da bir iş haline geldi. Sektör kendine bir kriter buldu. Eğer seçilme kriteri takipçi sayısıyla ölçülüyorsa o zaman takipçi sayılarının bir 'business' olarak artması da kanıksanmayacak bir şey değil. Su akar, yolunu bulur. Bununla ilgili sadece temennim olabilirdi. Köroğlu Destanı'nda 'Silah icad oldu mertlik bozuldu' demişler. Takipçi satın almak da sosyal mecra destanında mertliği bozsa da, sistemin işleyişi budur. Kendi kendine değişir ya da evrilir. Başka kriterler çıkar veya değişmez. Buna takılmıyorum ben. Oyuncu seçiminde hâlâ yeteneğe bakan yapımcılar var Allah'tan.- Yeni okuduğum bir haberde, ABD Kadın Futbol Milli Takım kaptanı Megan Rainoe, bu konu ile ilgili Biden ile görüşmüş. "Biz de aynı emeği veriyoruz, aynı kupaları kaldırdık, ödüller aldık. Bizim de gelirimiz onlarla eşit olmalı" demiş. Megan'a ilaveten, sadece sektördeki ücret dağılımı değil, öncesinde kadın erkek eşitliğinden ve insan hakları eşitliğinden yanayım. Bir şeyi düzeltmek için, sorunun başladığı noktadan düzeltmeye başlanmalı.Bir kişiyi özünden ziyade biçimiyle değerlendirmek doğru olabilir mi? Bu ayrımı yaşamın, doğanın kendisi yapmıyor. Yılmaz Hocam bize yıllarca senaryo yazarlığı öğretirken "En iyi senaryo, Allah'ın yazdığıdır" derdi. Ve o senaryoda balık etli ve şişman kadınlar da var, çirkin erkekler de var.Onlar da birer gerçek karakterdir ve sanat gerçekten beslenir. Müzik sektörüne hakim değilim ama eşitlik her alanda olmalı. Yetenek, biçimle tarif edilemez.- Benim süper kahramanım babamdır. Zamanı doğru kullandığı için, hayata dair çok şey öğrettiği için, her daim pozitif olduğu ve gülmeyi, gülümsetmeyi bildiği için. Bence bu devirde, hatta her devirde güldürmek bir süper güçtür. Ben, ayağı yere basan, gerçekliğe dayanan kahramanları daha çok severim. Örneğin Pursuit of Happiness filmindeki baba bir süper kahramandır. Kızım olmadan asla filmindeki anne bir süper kahramandır. Miss Doubfire'da Robin Williams bir süper kahramandır. Benim babam da öyle bir süper kahraman.