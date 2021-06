TEKNOFEST 2022 Afyonkarahisar’da yapılsın

SABAH İl Buluşmaları kapsamında geçtiğimiz hafta Afyonkarahisar 'daydık. Genelde yol üzerinde geçerken yemek yemek için durduğumuz bu güzel ilimizi yakından tanımak beni hem sevindirdi hem de içindeki cevherlere tanıklık etmemi sağladı. Öncelikle Afyonkarahisar valisi Gökmen Çiçek 'in projeleri, yarım kalan işleri tamamlama arzusu, ileri görüşlü tavrı, bürokrasiyi çok iyi bilmesi, geniş bir çevreye sahip olması ve Afyon halkı ile olan ilişkisi dikkatimi çekti. Mesleğinin hakkını veren bir vali Afyonkarahisar ve ülkemiz için de büyük bir kazanç. Bugünlerde Afyonluların gündemindeki ilk konu, TEKNOFEST , Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin illerinde yapılması... 7'den 70'e herkes çok sevdikleri Selçuk Bayraktar 'a bu dileklerini iletmemizi istiyor. Elçiye zeval olmaz, umuyoruz Sayın Bayraktar, bilim ve teknolojiye gönül vermiş Afyonkarahisarlıların mesajına olumlu karşılık verir. Peki, Afyon'da bilim ve teknoloji adına neler oluyor? Afyonlu gençlere bu konuda yeterli destek sağlanıyor mu? Vali Gökmen Çiçek ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek , teknoloji ve bilim konusunda çocuklara ve gençlere destek olduklarını, illerinde bulunan iki üniversitede de pek çok başarıya imza atıldığını söylüyor. Bunlardan biri de TEKNOFEST kapsamında Gaziantep 'te yapılan İHA yarışmasında gerçekleşmiş. Afyonkarahisar Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi Robilsa takımı 298 takım arasında ikinci olarak ödüllerini T3 Vakfı başkanı Selçuk Bayraktar'ın elinden almış. Bilim ve teknolojiye gönül vermiş Afyonlu gençler, Büyük Taaruz'un 100. Yılında TEKNOFEST'e ev sahipliği yapabilmek için çok çalışıyorlar. Bu ihtimal bile şehre büyük bir bayram havası getirmiş.Bir şehirde, kadınlar mutluysa tüm şehir mutlu demektir. İşte bu yüzden olmalı ki, Afyonkarahisar Türkiye'nin en mutlu ikinci şehri. Çünkü kadınlar destek görüyor. Girişimciler, ekonomiye can katıyorlar. Çocukları ile ilgilenerek emeklerini değerlendirme fırsatı buluyorlar. Afyonkarahisar'ın tüm ilçelerinde kadınların, sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının arttırılarak sahip oldukları potansiyelin ortaya çıkarılması amacıyla Kadın Kültür Evleri kurulmuş. Bu evlerde binlerce kadına eğitim, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda faaliyetler sunulmuş. Kadın Kültür Evleri bünyesinde kurulan kadın kooperatifleri ile 200 kadın doğrudan kazanç sağlayacakları faaliyetlere başlamış bile... Kooperatiflerin üretim ve satış potansiyelleri her geçen gün artıyormuş, böylece istihdam edilen kadın sayısı da artıyor. Kadın kooperatifleri beş aylık bir sürede yaklaşık 2,5 milyon TL ciroya ulaşmış. Şuan aktif olarak 23 kadın evi ve 17 kadın kooperatifi bulunuyor. Ayrıca kadınlar albikere.com adlı internet alışveriş sitesini kurmuşlar. Buradaki mağazalarda ürünlerini satarak ev ekonomilerine ciddi katkı sağlıyorlar.Afyon'dan bahsederken mutfağına değinmemek olmaz. Kaymağı, lokumu, sucuğu, keşkeği, patatesli ekmeği ve daha pek çok coğrafi işaret tescilli lezzetleri ile ünlü Afyonkarahisar mutfağı, 30 Ekim 2019 tarihinde Gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına dahil edildi.Afyonkarahisar'ın en ünlü ürünlerinin başında ise kaymak geliyor. Manda sütünden elde edilen meşhur Afyon kaymağı, tüm Türkiye'nin severek tükettiği önemli bir lezzet. Şehir ekonomisinin en önemli sektörlerinden olan kaymak üretimi, pek çok kişinin geçim kaynağı olmuş durumda. Afyonkarahisar'da yıllık 10 ton kaymak üretiliyor.Afyonkarahisar'a ismini veren "afyon bitkisi" yani bilinen adıyla haşhaş, şehirde üretilen ürünlerin en başında yer alıyor. Bükme, pide, katmer gibi şehrin yöresel lezzetlerinde kullanılan haşhaş, şehir mutfağına olduğu kadar şehrin ekonomisine de hakim olmuş durumda. Afyonkarahisar, Türkiye'de haşhaş üretiminde ilk, ihracatında ise ikinci sırada.Afyonkarahisar, vişne ve kiraz üretimi noktasında da Türkiye'de lider şehirlerden bir tanesi. Sultandağı ve Çay ilçeleri başta olmak üzere çeşitli noktalarda üretilen bu meyveler, aroma ve lezzet olarak dünyaya ihraç ediliyor. Vişne üretiminde Afyonkarahisar Türkiye'de 1'inci sırada yer alırken, kiraz üretiminde ise 4'üncü sırada yer alıyor.Afyonkarahisar'ın üretimine önem verdiği bir diğer ürün ise patates oluyor. Sandıklı, Şuhut, Nuribey ve Anıtkaya bölgelerinde yoğun bir şekilde üretilen patatesler Türkiye'nin pek çok noktasına gönderiliyor. Afyonkarahisar yılda 455 bin 355 tonluk patates üretimi ile Türkiye'de üretim alanında 3'üncü sırada yer alıyor. Öte yandan Afyonkarahisar'da Türkiye'nin en büyük 3 patates işleme tesisleri yer alıyor. Bu tesislerde 500'den fazla kişi istihdam edilirken, tonlarca patates de işleniyor.Jeotermal enerjinin bir hayli yaygın olduğu Afyonkarahisar, bu alanda teknolojik sera yatırımları almaya devam ediyor. 1125 dekarlık teknolojik sera alanlarına sahip Afyonkarahisar'da 31 bin 370 ton domates üretiliyor. Şehir domates üretimi alanında Türkiye'de 8'inci sırada yerini almış durumda. Sera ve tarlalarda üretilen ürünlerin bir diğeri ise salatalık oluyor. 35 bin 990 tonluk üretimi ile Afyonkarahisar salatalık üretiminde Türkiye'de 10'uncu sırada yer alıyor.Afyonkarahisar'ın en önemli geçim kaynakları arasında hayvancılık ve bu alanda üretilen süt ve süt ürünleri oluyor. Şehirde 396 bin 898 büyükbaş hayvan bulunuyor. Bu sayı ile Türkiye'de 17'inci sırada kendisine yer bulan Afyonkarahisar'da yılda 970 bin 329 ton süt üretiliyor. Öte yandan şehirdeki manda varlığı ise 6 bin 840. Şehirdeki küçükbaş hayvan varlığı ise 1 Milyon'a yaklaşmış durumda. İl Genelinde 949 bin 923 olan küçükbaş hayvan sayısı ile Afyonkarahisar, bu sayı ile Türkiye'de 15'inci sırada. Küçükbaştan elde edile süt miktarı ise 29 bin 509 ton.Afyonkarahisar, Türkiye'de et tavuğu ve yumurta tavuğu üretimi ile söz sahibi durumda. Türkiye'nin yumurta piyasasını belirleyen Afyonkarahisar'da 497 bin 341 et tavuğu bulunurken, 19 milyon 113 bin yumurta tavuğu bulunuyor. Afyonkarahisar bu alanda Türkiye'de 1'inci sırada yer alıyor.Afyonkarahisar, ürettiği ürünlerle markalaşmaya da önem veriyor. Afyon Sucuğu, Afyon Pastırması, Afyon Kaymağı, Afyon Patatesli Ekmeği, Afyon Kaymaklı Ekmek Kadayıfı, Şuhut Keşkeği, Çay Vişnesi, Afyon Lokumu, Afyon Ağzıaçığı, Afyon Bükmesi, Afyon Kebabı, Afyon Patlıcan Böreği, Afyon Velense Hamur Aşı, Afyon İlibada Dolması, Afyon Çullama Köftesi, Emirdağ Güveci, Emirdağ Dolgulu Köftesi, Emirdağ Yumurtalı Pidesi, Sultandağı Kirazı, Sultandağı Gilli Kirazı gibi ürünlerin coğrafi işaretlerini alan Afyonkarahisar, hem ürünleri ile hem de üretimi ile markalaşma çalışmalarını süratle sürdürüyor. Öte yandan gıda alanında birçok ürünün coğrafi işaret süreci ise devam ediyor.UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağına, Gastronomi alanında dahil olarak bu başarısını taçlandıran Afyon, kazancını gastronomi ile daha ileriye taşımayı hedefliyor. Şehirdeki lezzet duraklarına her geçen yeni bir tane ekleniyor