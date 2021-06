Kirli karakterleri oynamayı seviyorum

Yakışıklı oyuncu Seçkin Özdemir , projelerin aranılan oyuncularından. Radyo programcılığıyla başladığı kariyerine DJ'lik yaparak ardından müzik programları sunarak devam etti. Sonrasında oyunculuk eğitimi alarak diziler ve sinema filmlerinde boy göstermeye başladı. Samimi, sıcak, enerjik ve çok doğal biri. Bir araya geldiğinizde sanki yıllardır tanıyormuş hissine kapıldığınız kişilerden. Şu sıralar atv 'nin yeni dizisi Baş Belası 'nda başkomiser Şahin Kara rolüyle izleyiciyle buluşuyor. Dizide aksi, sert bir adamı oynayan Özdemir'in rol arkadaşı İrem Helvacıoğlu ile uyumu ve eğlenceli diyalogları izleyiciyi hemen etkisi altına aldı. Ekranlarda son yıllarda denenmemiş olan polisiye, macera ve komedi harmanıyla farklı bir seyir keyfi sunacaklarını söyleyen ünlü oyuncuyla rolü ve özel hayatı üzerine sohbet ettik.- Genel olarak bu söyledikleriniz diyebilirim. Aksi bir adam. Bu tarafı keyifli geldi bana. Kirli karakter oynamayı seviyorum.Ayrıca tekdüze bir karakter değil. Siyahı da var beyazı da (Grilerde pek dolaşmıyor). Öyle olunca ilgimi çekti Şahin. Yaşayan, gerçek biri hissi verdi bana okuduğumda. Bir şeyler de katabileceğimi hissettim. Aslında Kuruluş Osman 'da Flatyos'u oynadıktan sonra bir süre yeni bir proje yapmayı düşünmüyordum ama Şahin çekti beni diyebilirim. Aksi falan ama güzel adam.- Polisiye - suç izlemeyi de sevdiğim türler, oynamaktan da keyif alıyorum.Genel bir tanımlama yaparsam Polis Şahin 'i ve mesleğinden bağımsız olarak Şahin'i ayrı çalışıp onları birbirine harmanladım diyebilirim. Murat hocamın, karakteri belli bir dengede tutmamda bana çok katkısı oldu.Oynadığımız karakterlerin gerçek karşılığı olan İstanbul Cinayet büro ekibiyle bir araya geldik. Onlarla geçirdiğimiz vakit benim için çok kıymetliydi. Oynarken bana kapılar açtı. Bu vesileyle tüm Asayiş Şube, Cinayet ve Gasp Büro üst kadrosuna ilgileri için teşekkürlerimi iletmek isterim.- Eğlenceli olacağını düşünüyorum. Detay vermem tabii şu an pek doğru olmaz. İzleyicide oluşan merakı da bozmak istemem.Hem eğlence, hem de aksiyon-gerilim-gizem içeren anları bolca yaşayacağız diyeyim.İrem çok iyi bir oyuncu. Onunla oynadığım için memnunum. İrem'le iyi bir oyun dili yakaladığımızı düşünüyorum açıkçası.- Polisiye - komedi - macera ; son yıllarda uygulanmayan bir türdü. Bunun seyirciye farklı bir seyir keyfi hissettireceğini düşünüyorum.Senaristlerimiz de güzel bölümler yazıyorlar. Bu vesileyle onları da anmak isterim. Bu farklı tür denemesi için yapımcım Arc Film / Fatih Enes Ömeroğlu, Murat Onbul - Uğur Atukman ve atv'ye bir oyuncu olarak ayrıca teşekkür etmek isterim.- Şahin yetimhanede büyümüş, zor bir çocukluk geçirmiş. Sizin çocukluğunuz nasıl geçti? - Günümüzde çocuklar pek sokakta oynayarak büyümüyor. Benim çocukluğum sokakta geçti. Gaziosmanpaşa'da büyüdüm. Sabah çıkar, akşam girerdik eve. Futbol çok oynardım. Bir dönem lisanslı da oynadım. - Kamera arkasında neler yaşıyorsunuz? - Karakterler oturdukça kamera arkası zorlaşmaya başladı. Biz de eğleniyoruz tabii ki çekerken. Murat Hocam bizi her an sahne odaklı tutmaya çalışıyor. Doğaçlama anlar da çıkıyor. Oyuncu arkadaşlarımla ortak bir duygu yakaladığımızı hissediyorum. Bu değerli bir şey.- "Abartıdan uzak sorunsuz bir hayat benim için yeterli" demiştiniz. Bunu biraz açar mısınız?- Hiçbir şeyi zorunda hissetmeden kendi ruhuma uygun yaşamak diye revize edeyim o zaman şimdi. İnsan yaşadıkça dönüşen bir canlı.- Birçok ünlü oyuncuyla ilişkiniz oldu ama bu dönemlerde de ilişkinizi sakince yaşadınız. Sansasyonlara karışmamak için gayret mi ediyorsunuz?- Seçkin olarak ön planda olmayı sevmiyorum diye özetliyeyim. Bazen ister istemez önüne geçemesek de.Ünlü oyuncu Seçkin Özdemir, Baş Belası dizisinde canlandırdığı başına buyruk cinayet büro başkomiseri Şahin Kara karakteriyle hayranlarını hayli şaşırttı. Dizi, eğlenceli ve heyecan dolu hikayesiyle büyük merak uyandırdı. Emniyette şöhret sahibi olan inatçı ve bildiğinden şaşmayan Şahin'in İpek (İrem Helvacıoğlu) ile ilginç bir cinayet soruşturmasında yolları kesişti. Şahin'in ilerleyen bölümlerde İpek ile diyaloğu artacak. İpek'in cinayet büro ekibine psikolog olarak dahil olmasıyla işler karışacak. Polis olmayan birinin aralarına girmesinden rahatsız olan Şahin, İpek ile çalışmaya başlayınca hayatı alt üst olacak.