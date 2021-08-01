Dünyanın hiçbir yerinde D vitamini kapsülü kırılıp içilmez!

Giriş Tarihi: 1.8.2021

Pandemi vitamin satışlarını patlattı. Bugüne kadar hiç vitamin ve mineral takviyesi kullanmayanlar bile eczane yolunu tutuyor. Türkiye için yeni, dünya için eski bir durum bu. Ama sağlıklı olalım derken zaman zaman hatalar da yapılmıyor değil. Bir uzmana danışmadan, arkadaş tavsiyesiyle tüketimden tutun, olmayacak formüllerle tüketmeye kadar yanlış anladık vitamin konusunu. Biz de uzmanlarla vitamin ve mineral hakkında doğru bildiğimiz yanlışları konuştuk