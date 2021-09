Beyler yer açın, artık sahada kadınlar da var

İki büyük Süper Lig takımı Fenerbahçe ve Galatasaray geçtiğimiz günlerde arka arkaya kadın futbol takımlarını kurduğunu açıkladı. Bu açıklamanın ardından başka Süper Lig takımları da bu konuda harekete geçti. Gerçi Beşiktaş Kadın Futbol Takımı 2014 yılından beri var. Şu an 1. Lig'de önemli başarılara imza atıyor. Ayrıca Türkiye 'nin çeşitli şehirlerinde, özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinde, kurulmuş olan kadın futbol takımları, kız çocuklarının geleceğini belirleyen sosyal sorumluluk projesi olarak da ilerliyor. Kadın futbolu adına gerçekleşen bu önemli gelişmeyi futbol kulüplerinin yöneticileriyle, milli takımda ülkemizi başarıyla temsil eden teknik direktör Necla Güngör Kırağası ile görüştük. Bu haber için Güngör ile konuştuğumuz günlerde Kadın A Milli Futbol Takımı 'mız, 17 Eylül'de Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Portekiz ile gerçekleştirdiği maçtan da beraberlik sonucuyla ayrıldı. Yani artık futbol erkek egemenliğinden çıkıyor.- Bir rüyanın içinde gibiyim. Kadın futbolu ailesi ile 12 sene önce tanıştığımda bugünlerin olması en büyük hayalimdi. Şimdi bu hayalin gerçekleşmesinde katkım olduğu için çok gururluyum. Tabii şunu da belirteyim Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dışında başka köklü Süper Lig kulüplerinin de kadın futbolu şubelerini açması söz konusu. Büyük kulüplerin büyük camiaları beklentileri yükseltir. Bu beklentiler de kadın futbolunu büyütecek. Profesyonel kulüplerin kadın futbolunda olması demek, kulüp kültürünü, taraftar ile ait olma hissini oyuncularımıza yaşatacak ve aileler kızlarını çekinmeden, 'toplum ne der' baskısı altında kalmadan futbol oynaması için teşvik edecekler. Oyuncularımın daha iyi koşullarda antrenman yapması, profesyonel süreç için kıymetli veriler. Kadın futbolu oyuncu havuzunun her geçen gün büyümesi milli takımlar için son derece kritik bir öneme sahip.- Teşekkür ederim ben sadece kadın futbolunun büyümesini çok isteyen bir çalışanım. Her kız çocuğunun istedikten sonra futbol oynayabileceğini, bu sistemde yer alabileceğini bilmesini istiyorum. Oyuncularım için kapılar açmak, futbol sayesinde ayakları üzerinde sağlam durabilmelerini sağlamak istiyorum.- İki hedefim var. Birincisi; oyun felsefesi olan, o felsefeye bağlı oyuncuları yetiştiren ve maç içerisinde ülkemizin tüm özelliklerini taşıyan; hırslı, kolay vazgeçmeyen ve oyunu sahiplenen bir futbol ortaya koymak. Dışarıdan izlendiğinde milli forma olmadan bu Türkiye'nin oyunu denilsin istiyorum. İkinci hedefim ise; oyuncularımla, çalışma arkadaşlarımla Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası gibi bir final organizasyonu yaşamak...- En önemli misyonumuz, futbol oynamak isteyen tüm kız çocuklarına olanak sağlamak, her kız çocuğunu ilkokulda futbol topu ile tanıştırmak. Öte yandan futbol oynamış ve bu sistemin içinde kalmak isteyen kadın futbolculara ve futbolu seven tüm kadınlara antrenör, idareci, iletişim sorumlusu olarak istihdam yaratmak. Toplumsal cinsiyet eşitliğini göz ardı etmeden kadınlara pozitif ayrımcılık yapmak yerine, fırsat eşitliği tanınırsa istedikleri hedeflere ulaşabilecekleri noktasında örnek olmak istiyoruzBeşiktaş Kadın Futbol Takımı, 2014 yılında 3. Lig'den başlayarak 1. Lig'e çıktı, Avrupa'da ses getiren başarılara imza attı. Geçtiğimiz yıl Vodafone ile iş birliğine giderek BJK sahasında yaptıkları Atletico Madrid Kadın Takımı maçına 33 bin kayıtlı seyirci getirterek Türkiye'de bir rekora imza attılar. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, kadın futbolu adına öncü kulüplerden olduklarını belirterek "Beşiktaş'ın bu işte öncü olmasından dolayı gurur duyuyorum. Süper Lig takımlarının da kadın ligine katılmasıyla birlikte, federasyon, kadın futbolunun Süper Lig ayağını devreye sokacaktır. Kadın futbol takım sayılarının günden güne artmasını diliyorum. Kadın futbol takımına ülkemizde sadece spor amaçlı bakmamak gerekir. Şu aşamada bir nevi sosyal sorumluluk projesi olarak da algılanmalı. Kadın futbol takımımız sayesinde doğuda okuyamayan veya evlerinden çıkamayan küçük kızlarımızdan aldığımız mektuplar bizleri bu işte çok daha fazla motive etmekte. Biz de kız spor okullarını yeniden yapılandırmaya başladık" dedi. Hedefleri kız spor okullarını güçlendirerek altyapıdan daha fazla kadın futbolcu çıkarmak, erkek takımlara da örnek teşkil etmek ve bununla birlikte maç yayın haklarının alınıp, maçların canlı yayınlanmasını sağlamak. Fırat Bey sözlerini "Futbola son derece hevesli olan ve heyecanla takip eden yeni nesil kız çocuklarının varlığı bence son derece ümit verici. Kadınlar tarih boyunca dünya genelinde birçok alanda olduğu gibi futbol konusunda da baskılandı ve çoğu zaman ötekileştirildiler. Ama gerek mevcut yöneticilerin kadına ve Türk kadın futboluna verdikleri önem; gerekse yeni neslin kadın futboluna verdiği değerle ben yeni bir tarih yazmanın eşiğinde olduğumuzu düşünüyorum. Tabii ki yolun başındayız fakat ülkemizin futbola olan sevgisi ve desteğini de gördükçe beş-altı yıl sonra bambaşka bir yerde olacağımıza da şüphem yok " diyerek tamamladı..Fenerbahçe Spor Kulübü, önemli bir karar alarak 10 Eylül'de Kadın Futbol Takımı'nı kurdu ve takımın teknik direktörü Nihan Su, menajeri ise Jessica Lynne Çarmıklı oldu. İkisi de futbola kalbini, emeklerini vermiş, başarılı çalışmalarıyla bilinen isimler. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi, Kadın Futbol ve Basketbol Şube Sorumlusu Kemal Danabaş ile imza töreninde biraraya geldik. Danabaş "Bizim kadın futboluna olan eğilimimiz 2019 Dünya Kız Çocukları Günü vesilesiyle spor okullarımız bünyesinde kız çocuklarına yönelik futbol okulunun başlamasıyla yeşermişti. Bu adımın devamı da mutlaka olacaktı, tüm planlamamız, hedeflerimiz bu yöndeydi, geç bile kaldık. Pandemi koşulları vs derken 2021 Haziran ayında yapılan olağan seçimli genel kurulumuzda kıymetli üyelerimizin destekleriyle takım kurma yetkisini aldık. Çok heyecanlıyım, gururluyum." Kemal Danabaş, kadın futboluna ilginin çok yüksek olduğunu, kulübe gelen mailin, telefonun sayısının bir hayli çok olduğunu, herkesin Fenerbahçe futbol takımına gelmek istediğini ve bu önemli kararlarıyla kadın futbolunun marka değerinin önümüzdeki günlerde daha da artacağını söylüyor. Danabaş, Türkiye'yi kadın futbolunda yolun daha başında gördüğünü söyleyerek sözlerine "Çok yolumuz var ve biz yerel başarılarla yetinecek bir kulüp değiliz. Biz uluslararası arenada iş yapmak, ses getirmek, ülkemizi başarıyla temsil etmek istiyoruz. Bu heyecanla adımlarımızı atmaya başladık. Tabii ki bu bir süreç. Başkanımız Ali Koç'un önderliğinde, liderliğinde onun vizyonuyla önemli işlere imza atacağımıza inanıyorum" diye devam etti. Kemal Bey, ülkemizi yurtdışında basketbol, voleybol ve boksta önemli başarılarıyla temsil eden Fenerbahçeli kadın sporculara değinerek kadın futbolundaki hedeflerini şöyle açıkladı: "Türk spor tarihine önemli başarılara imza atmış Ayten Salih, Birsel Vardarlı Demirmen, Eda Erdem, Busenaz Çakıroğlu, Eda Tosun Fenerbahçe'den çıktı. Olimpiyatlara en çok sporcu gönderen kulübüz. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'ndan da bayrak olmuş bir sporcunun çıkması benim en büyük dileğim."Futbola olan tutkusunu her yerde dile getiren hatta "Futbol benim ikinci hayat damarım" diyen şarkıcı Derya Uluğ, büyük kulüplerin kadın futbol takımlarını kurmasından çok mutlu. Uluğ "Eğer benim çocukluğumda kadın futbol takımı olsaydı, futbolcu olurdum. O zamanlar çok araştırdık ama yoktu. Olsaydı profesyonel olarak futbola devam ederdim. Çocukluğumda mahallede, futbol sahasında çok top oynadım. Futbol yaygın olarak erkeklerin oynadığı bir oyun olsa da bir spor dalı sonuçta ve herkes ilgilenip bilgi sahibi olabilir. Bir de beyler bize artık 'Sorsan ofsayt nedir bilmezler' esprisini yapmasınlar (gülüyor)" diyor. Genç sanatçı, çocukluğunu futbol oynayarak geçirdiğini, orkestra ve BJK Kadın Futbol Takımı'nda oynayan arkadaşlarıyla ara ara maç yaptığını, futbol maçlarını hiç kaçırmadan izlediğini, sahnede değilse maç için tüm randevularını iptal ettiğini söylüyor.