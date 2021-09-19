İçerik üretenlere özel telefon karşımızda

Akıllı telefonlar artık içerik üretiminin kalbinde. Üstelik profesyonel görüntü standartlarına da tam yanıt veriyor. Fiyat performans odaklı ürünlerle dikkat çeken Xiaomi
11T, Xiaomi 11T Pro
ve yenilenen Xiaomi 11 Lite 5G NE vitrine çıkıyor. Xiaomi, Xiaomi 11T ve Xiaomi 11T Pro'ya eklediği bir dizi yenilikçi "Cinemagic" film yapım özelliğiyle telefon fotoğrafçılığı ve videografisinde değişim yaratmayı hedefliyor. Ağır ve pahalı film yapım ekipmanlarının kullanıldığı günler artık geride kaldı. Xiaomi 11T Serisi ile sektör lideri film yapım teknolojisi hevesli içerik üreticilerin avuçlarında. Diğer taraftan, ultra ince, tüy kadar hafif Xiaomi 11 Lite 5G NE, yaratıcılığa olanak tanıyan yenilikçi özellikler içeren üst düzey şık bir akıllı telefon arayan kullanıcılar için mükemmel bir seçenek oluşturuyor.
17 DAKİKADA YÜZDE 100 ŞARJ
Xiaomi 11T Pro Sinematik Film Yapımı ve Olağanüstü Performans için Mükemmel Seçim… Xiaomi, tescilli 120W Xiaomi Hyper
- Charge teknolojisine sahip dünya genelinde piyasaya sürülen ilk akıllı telefonu olan sinematik güç merkezi Xiaomi 11T Pro ile başka bir dönüm noktasına ulaştı. Yalnızca 17 dakikada yüzde 100 şarj imkanı tanıyarak içerik oluşturuculara yaratıcılıklarına ayak uydurmaları için daha fazla zaman tanıyor ve tam gün kullanım sağlayarak kesinti süresini en aza indiriyor. Bu, çift şarj pompası, çift hücreli pil yapısı, MTW, Li-ion pil ve Mi-FC teknolojisi gibi teknolojiler sayesinde elde ediliyor. Pilin güvenliği, TÜV Rheinland Güvenli Hızlı Şarj Sistemi Sertifikası, 34 farklı şarj ve pil güvenliği özelliği, gerçek zamanlı sıcaklık izleme ve diğer önlemlerle sağlanıyor. Amiral gemisi Qualcomm Snapdragon 888
mobil platformu ise çok sayıda yapay zeka özelliğinin kullanılması için gereken gücü sağlıyor.
YAPAY ZEKA DESTEKLİ
Xiaomi 11T Pro yalnızca yüksek performans sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda profesyonel düzeyde 108 MP geniş açılı lens, 2x yakınlaştırma özelliğine sahip telemakro lens ve 120 derece ultra geniş açılı lensi bir araya getiren güçlü bir üçlü kamera kurulumuna da sahip. Tüm bunların ötesinde cihaz, tek tıklamayla yapay zeka destekli sinema modları arasında geçiş, 8K kayıt ve HDR10+ gibi etkileyici bilgisayar destekli filmografi özelliklerine sahip ve kullanıcıların dijital kameralarda bulunan aynı akıllı ISO teknolojisiyle çekim yapabilmelerine olanak tanıyor. Gerçek bir 'Cinemagic' güç merkezi olan cihazı dayanıklı, çarpıcı ve hızlı tepki veren bir ekran tamamlıyor. Xiaomi 11T Pro, DisplayMate A+ dereceli 6.67 inç FHD+ 120Hz AMOLED düz ekran, TrueColor, Dolby Vision ile donatıldı.
SİNEMATİK BİR DİL
Xiaomi 11T, yaratıcılığı ve üretkenliği artırmak için bir dizi yapay zeka destekli araçla birlikte yüksek çözünürlüklü üçlü kamera kurulumu gibi özelliklerle 'Cinemagic'i herkesin kullanımına sunma misyonunu sürdürüyor. Yüksek çözünürlüklü 108MP geniş açılı, 120 derece ultra geniş açılı ve 2x telemakro kamera kurulumu ile nefes kesici çekim deneyimi sunuyor. Cihaz, profesyonel görüntü yönetmenlerinin kullandıkları Time Freeze, Night Time-Lapse, Magic Zoom ve diğer kapsamlı çekim türlerini tek tıklamayla kullanılabilen yapay zeka destekli sinema modlarıyla bir araya getiriyor. Audio Zoom özelliği ise en zayıf sesleri dahi sinematik bir hale dönüştürüyor. Xiaomi 11T, ister video çekin, ister çektiğiniz videoları kurgulayın, güç tasarrufu sağlayan MediaTek Dimensity 1200-Ultra çipseti, devasa 5 bin mAh pili ve yalnızca 36 dakika içinde yüzde 100 şarja ulaşılmasını sağlayan 67W kablolu turbo şarj özelliğiyle gün boyu kullanıcılara ayak uyduruyor.