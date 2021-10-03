Giriş Tarihi: 3.10.2021

Dünyaya umut veren girişimci gençler Gülçin İşler Fırat

Tüm dünyayı etkileyen küresel ısınmayı kendi kişisel sorunları gibi ele aldılar. Teknolojik donanımlarının gücüyle, vizyonlarıyla ve en önemlisi de vicdanlarıyla üniversite sıralarında büyük işlere adım attılar. Motivasyonları ‘gelecek nesiller için daha yaşanabilir dünya’ olan gençlerin girişimleri hepimize örnek olmalı