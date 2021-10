“Bizi de Türkiye’ye götürün”

Güney Koreli müzik grubu Dongkiz, tam bir Türkiye aşığı... Güney Kore 'nin Ankara Büyükelçiliği ile büyükelçilik bünyesinde faaliyet gösteren Kore Kültür Merkezi iş birliğiyle Dongkiz, geçtiğimiz günlerde ikinci kez ülkemize geldi. Dongkiz; Wondae, Kyoungyoon , Munik, Jaechan ve Jonghyeong 'dan oluşan beş kişilik bir erkek idol grubu. Nisan 2019'da Dongkiz On The Block single albümü ile çıkış yaptıktan sonra, 2019 Asia Artist Awards Singer Focus Ödülü 'nü kazanarak yeni bir grup olarak kendilerini kanıtladılar. Her albüm için taze bir konseptle halkın dikkatini çeken Dongkiz, eğlenmeyi bilen çocuklar kimliğiyle sahnede heyecan verici bir enerji yayıyor. Dongkizler, Türkiye hakkındaki düşüncelerini şöyle anlatıyor:Grup üyeleri olarak ne zaman Türkiye hakkında konuşulsa, hayranların tepkisinin çok iyi olduğundan ve yemeklerin çok lezzetli olduğundan bahsediyoruz. Ailemiz ve arkadaşlarımız Türkiye'ye gideceğimizi öğrendiklerinde bizi kıskandıklarını söylüyor. 'Bizi de götürseniz olmaz mı?' diye soruyorlar." "Birçok Türk yemeğini yedik ve hepsinin tadı gerçekten damağımıza uyuyor. Türkiye'de Türk yemeklerini yediğimiz zaman 'Acaba önceden biz Türk müydük?' diye düşünmeden edemiyoruz. Özellikle kaymak, kokoreç ve kebap gerçekten en sevdiklerimiz arasında... Türkiye'ye gelmekten Türkiye'deki hayranlarla buluşmaktan çok mutlu ve heyecanlıyız. Gelmeden önce o kadar heyecanlandık ki yola çıkmadan uyuyamadık bile." "İlk defa Türkiye'ye geldiğimizde böyle bir sevgi selini hiç hayal edememiştik ama Türkiye'deki gösteriyi bitirip Kore'ye döndükten sonra da Türk hayranlarımız sevgilerini eksik etmediler. Sadece Youtube'da değil canlı gösteride de her zaman çok fazla yorum gönderiyorlar. Sevgilerini eksik etmedikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Türkiye'yi seviyoruz."2019 senesinde Türkiye'ye ilk gelişimizde hem manzarasıyla hem de iyi izlenimler uyandıran Ankara Kalesi ve Hamamönünü unutamıyoruz. Kore ile Türkiye de kardeş ülke denilecek kadar birbirine yakın ülkeler olduğundan kültürüyle diline alışkınız. Bundan dolayı Türkiye'ye çok sık gelmek istiyoruz."