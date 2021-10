Merkel’den tarihi itiraf: Onları koruyamadık

Almanya'da Darülaceze açma planımız vardı, bunun için ziyarete gittik. Orada bir Alman belediye başkanı: 'Siz burada darüleceze açarsanız sadece Müslümanlara mı hizmet vereceksiniz' diye sordu.

'Hayır, biz Türkiye'de de sadece Müslümanlara hizmet vermiyoruz. Bizim bulunduğumuz yerde kilise, havra, cami hepsi var. Her dinden her renkten insanı alıyoruz. Bakıma muhtaçsa milliyetini sormayız. Biz böyle bir kurumuz. Almanya'da açarsak aynı şekilde hizmet vereceğiz' dedik. Batı'nın tam da bu nokta da bizim merhametimize ihtiyacı var. Pandemi tamamen bitince darülacezede elde edilen neticeleri dünya merak edip buraya gelecektir.

Adalet ve merhamet her dinde var ama hangi din ya da mezhebe mensup olursa olsun bizim topraklarımızdaki örf ve kültürümüzden aldığımız yaşlıya bakma, merhamet etme duygusu çoğunluğumuzda var. Bu bir medeniyettir, altyapısı, temeli vardır.