Merkel’den tarihi itiraf: Onları koruyamadık

KÜLTÜREL FAKTÖRLER KARARLARI ETKİLEDİ: "Kültürümüz ve dinimiz, yaşlımıza saygı duymamızı, gerekliyse koruma ve kollamamızı bekler. Hükümet dediğimiz olgu, insanlardan meydana geliyor. Bunlar bizim kültürümüzle ve dinimizle yoğrulmuş insanlardır. Senden benden bir farkları yoktur. Aynı örf ve adetlere eğilimleri vardır. Kararlarını da alırken bunları da hesaba katarlar. Yaşlılara yönelik Covid-19 önlemlerini alırken de muhakkak kültürel ve dinsel faktörlerin de bunda rolü olmuştur. Burada yaşlıya hizmet ve hürmet bir araya gelmiştir. Ben böyle düşünüyorum."

BAKIMEVELERİ TAM NOT ALDI: "Bakımevleri ve huzurevlerindeki yaşlılara yönelik tedbirler konusunda Türkiye, bu konuda çok ciddi önlemler aldı. Personelinden tutun orada kalan yaşlılara varıncaya kadar kontrolü elden bırakmadı. İtalya'da en çok ölümlerin meydan geldiği yerler yaşlı bakımevleri, huzurevleriydi. Türkiye'de alınan sıkı önlemlerin sayesinde böyle radikal ölüm vakalarına kurumlarda hiç rastlamadık. Bu açıdan ülkemiz tam not aldı. Bugün hâlâ bu sıkı önlemler devam ediyor. Yaşlınızı bakımevine verecekseniz önce PCR testinizi evde yapıyorlar. Sonra 24 saat içinde test sonucunu hem size hem kuruma bildiriyorlar. Test negatif ise kuruma kabul ediliyorsunuz. Bu çok değerli hizmetin devam etmesi gerekiyor."

PANİK ETKİLİ OLDU: "Şimdilik elimizde net bilimsel araştırma sonuçları yok. Ama basına yansıyan haberlere bakıldığı zaman, ABD ve kimi Avrupa ülkelerindeki özellikle bakımevlerinde bakım veren personelin salgının ilk döneminde panik yaşadığı anlaşılıyor. Bu paniğin onların duygu dünyalarına da yansıdığı, bunun için de bireysel davranmayı seçtikleri görülüyor. Ama Türkiye'nin bu konuda karnesi çok iyi. İyi bir planlama yaptılar, koordinasyonu mükemmel yürüttüler. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Engelli ve Yaşlı Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün olağanüstü çabaları olduğunu bizzat biliyorum. İşte bu çaba ve kararlılık sayesinde bizim bakımevlerinde, gelişmiş ülkelerde yaşanan sıkıntılar görülmedi."