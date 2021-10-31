Yalan haber bumerangı kendilerini vurdu: Batılı devler sosyal medya düşmanı oldu





FACEBOOK: YALAN HABER SERBEST!

ABD merkezli sosyal ağ sitesi Facebook, şirket tarihinin en büyük krizleriyle karşı karşıya. Bu nedenle şirketin kurucusu Mark Zuckerberg, perşembe günü marka yenilenmesine gittiklerini duyurdu. Şirketin kurumsal adı 'Meta / İleri' olarak değiştirildi. Şirketin alt kuruşları Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi platformların isimleri aynı kalacak. Ancak bu isim değişikliği aşağıdaki gerçekleri unutturabilecek mi zaman gösterecek;

Dünya genelinde 3 milyar kullanıcısı olan Facebook'un eski çalışanı Frances Haugen, firma içi belgeleri sızdırdı. Önce ABD Kongerisi'nin incelediği belgeleri şimdi de Associated Press, Wall Street Journal, Washington Post, Guardian ve CNN dahil 17 meyda devi yayınlıyor. Bunlara göre;

Facebook, ülkeler arası ayrımcılık yaptı.

Ülkeler dört kategoriye ayrılmış. En yüksek kategorideki ülkelerde nefret söyleminin önlenmesi için en üst düzey tedbirler alınmış.

Etiyopya, Irak, Myanmar ve Pakistan gibi "yüksek riskli" şeklinde tanımlanan ülkelerde yalan haberi sınıflandırma aracı bile yok.

Facebook'un Ortadoğu'da nefret söylemine dair hiçbir tedbir almadığı görüldü.

İngilizce hariç diğer dillerde nefret söylemi ya da yalan haberin yayılmasına karşı etkisiz kaldıkları saptandı.

Facebook algoritmasının tepki toplayan gönderileri etkileşim aldığı için daha çok öne çıkardığı belirlendi.

İnsan kaçakçılarının Facebook'u kullanması engellenememiş.

Facebook hakkında daha önce çıkan belgeler de olmuştu. Bunlara göre;

Facebook, Myanmar'da Müslümanlara yönelik soykırımı körükledi.

Facebook, 2018'de yine Myanmar'da "Müslümanların camilerde silah stokladığı" yalanlarını ön plana çıkardı.

Hindistan'da İslam karşıtı paylaşımların yayılmasında rol oynadı.

Etiyopya'da çatışmaları başlatan sahte içerikleri kaldırmak yerine daha fazla öne çıkardı.